Intel Athena Projesi, Laptop'ları Değiştirecek
Intel'in Athena Projesi, geleceğin dizüstü bilgisayarlarını şekillendirmeye aday. İşte Athena Projesi ve bize getirecekleri!
- Ercan Uğurlu
Intel'in geçtiğimiz CES 2019'da ilk kez duyurduğı Project Athena girişimi, dizüstü bilgisayarlar için yeni bir gelecek öngörüyor. Peki, Project Athena nedir?
Project Athena, daha akıllı, daha hızlı (5G sayesinde) ve daha az güç tüketen yeni dizüstü bilgisayarlar oluşturmak için Intel tarafından atılmış bir adım. Zamanında ultrabook standartlarını belirlemiş olan Intel, bu kez de Project Athena ile beraber yeniden dizüstü bilgisayarların geleceğini şekillendirecek. Bu süreçte üreticilere rehberlik edecek olan Intel, şu an buna Tayvan'dan başlamış durumda. Bu hafta Tayvan'da yüzlerce PC üretim endüstrisi üyeleriyle bir araya gelen Intel, böylece bu dönüşümün adımlarını atıyor.
Athena Projesi ile beraber önümüzdeki dönemde daha fazla güç tasarrufunda bulunan dizüstü bilgisayarlar göreceğiz. Bunlara ilave olarak 5G yeteneklerinin bu platformlara gelecek olmasıyla bağlanılabilirlik anlamında daha hızlı davranan ve öte yandan AI, yani yapay zeka özellikleriyle de donalı modeller üretilecek. Elbette Athena Projesi'nin tamamlanması için bir süre daha var. 5G destekli ve AI özelliklerine sahip ilk Athena Project dizüstü bilgisayarlarını 2020 yılında görmeye başlayacağız.
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