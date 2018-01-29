Intel, Çok Güvenli İşlemciler İçin Söz Verdi!

Son haftaları Meltdown ve Spectre açıklarının yarattığı depremin etkisinde geçiren ve başı dertten kurtulmayan Intel, büyük bir söz verdi!

Intel, Çok Güvenli İşlemciler İçin Söz Verdi!

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