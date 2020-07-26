Intel'den Şok: İşlemci Devi, Beklenen İşlemcilerini Erteleme Kararı Aldı

Intel'den gelen erteleme kararı şok etkisi yarattı. Intel'in 7nm üretim süreci için, görünüşe bakılırsa daha çok uzuın bir süre beklememiz gerekecek.

  • Ercan Uğurlu
Intel'den İşlemcilerini Ertelediğini Açıkladı

ABD'li işlemci devi Intel, yeni mimariye hazırlanıyor ve bu konuda büyük uğraş veriyor. Kısa bir süre önce 10'uncu nesil işlemci ailesini kullanıcılarla buluşturan şirket, yine son olarak 10'un nesil vPro işlemci serisini duyurmuştu. Fakat şirketin, 7nm macerası için pek de iyi haberler gelmiyor.

Intel'in mimari değişim süreci "biraz" zaman alacak gibi görünüyor. Daha önce 10nm çiplerin yıllarca gecikmesine şahit olmuştuk. Bu defa ise Intel cephesinden gelen haber 7nm mimarisinin ertelendiği yönünde.

Şirket, 2020 çeyrek sonuçlarını kaleme aldığı basın açıklamasında 7nm mimarisini erteleme kararı aldığını açıkladı. Bu önemli bir erteleme zira bu hamlesi ile beraber Intel'in rakipleri ile arası bir hayli açılacak gibi görünüyor.

Intel'in 7nm işlemci ailesinin 2021 yılı içinde piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ertelemenin ardından gelen en yakın tarih ise 2022. Hatta yeni nesil işlemcilerin piyasaya çıkmasının 2023'ü bulabileceği bile söyleniyor.

Intel'den gelen bu erteleme haberi elbette diğer rakip teknoloji şirketlerinin hoşuna gidecek cinsten. Zira AMD, 7nm işlemcileri üretiyor, hatta şirket 5nm üretim planlamasında. Öte yandan Apple ve Huawei gibi markaların da 5nm mobil işlemcilerinin üretimine yıl sonunda başlaması bekleniyor.

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