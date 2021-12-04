İnternet Ansiklopedisi Wikipedia'nın İlk Sayfası, NFT Olarak Satılıyor!

NFT'lerin iyiden iyiye yaygınlaştığı şu günlerde, bir büyük NFT satışı daha yapılıyor. Jimmy Wales, kurucusu olduğu Wikipedia'nın ilk girişini, açık artırma ile satışa sundu!

Wikipedia'nın İlk Sayfası, NFT Olarak Satılıyor!

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