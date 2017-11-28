İnternet Dünyasında Sürpriz İstifa

Büyük blog sitesini kuran internetin dev ismi, ani bir açıklama ile, sitedeki tüm görevlerinden ayrıldığını duyurdu!

İnternet dünyasında sürpriz istifa

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