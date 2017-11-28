İnternet Dünyasında Sürpriz İstifa
Büyük blog sitesini kuran internetin dev ismi, ani bir açıklama ile, sitedeki tüm görevlerinden ayrıldığını duyurdu!
Sosyal ağ Tumblr'ın CEO ve kurucusu David Karp istifa ettiğini ve tüm görevlerinden ayrıldığını duyurdu. Bu istifa, Verizon'un bu yılın daha erken dönemlerinde Yahoo'yu satın almasının ve Oath'u kurmasının ardından gerçekleşmiş durumda. Yahoo, 2013 yılında Tumblr'ı 1.1 milyar dolara satın almıştı.
2013 yılında Yahoo anlaşması sırasında Karp'a, firmanın bir çalışanı olarak kaldığı sürece dört yıl içerisinde 110 milyon dolar ödeneceği ortaya çıkmıştı. Karp'ın gelecek için planları henüz belli değil.
Letter I just sent to my team ¦? https://t.co/3Vsv3ROuhf— David Karp (@davidkarp) 27 Kasım 2017
Karp'ın Twitter üzerinde yayınladığı bir açıklamaya göre Tumblr COO'su ve Başkanı Jeff D'Onofrio CEO rolünü üstlenecek. Bir başka açıklamada bu görev değişimi bir Oath sözcüsü tarafından doğrulansa da, yeni CEO'nun kalıcı olup olmadığına dair bir bilgi sunulmuş değil...
Levent Öztürk
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