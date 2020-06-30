Into The Night'ın ikinci sezonundan ilk fragman geldi! Nefesler tutuldu!

Into The Night'ın yeni sezonundan ilk fragman paylaşıldı! Netflix'in ilgiyle izlenen ve en çok izlenenler listesine giren Into The Night'ın ikinci sezonundan ilk fragman paylaşıldı! Başrollerinde Türk oyuncu Mehmet Kurtuluş'un oynadığı ve Ayaz karakterini canlandırdığı Into The Night'ta yeni sezonda bakın neler olacak?

Into The Night'ın yeni sezonundan ilk fragman geldi! Nefesler tutuldu!

Belçika yapımı Netflix dizisi Into The Night, Türkiye'de çok sevilmiş ve en çok izlenenler listesine girmişti. Mehmet Kurtuluş'un başrollerden birini üstlendiği dizide canlandırdığı Ayaz karakteri çokça ilgi çekmiş, karakter merak uyandırmıştı. Ayaz ve Mehmet Kurtuluş hakkında bilinmesi gerekenleri listelemiştik. 

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Into The Night'ın ikinci sezonu merakla bekleniyor. Netflix, Into The Night'ın yeni sezonuna ait bir fragman yayınladı. 

INTO THE NIGHT İKİNCİ SEZON FRAGMANI

Into The Night | İkinci Sezon Duyurusu | NetflixInto The Night | İkinci Sezon Duyurusu | Netflix
2. sezon güneş gibi doğacak. #IntoTheNight

INTO THE NIGHT İKİNCİ SEZONDA NELER OLACAK?

Into The Night'ın yeni sezon fragmanında Mehmet Kurtuluş, Türkçe konuşuyor. Diğer oyuncularında da kendi dillerinde konuştukları görülüyor.

"Into the Night, dünyada yaşanan ani bir güneş felaketinin ardından, Brüksel'den havalanan bir uçakta mahsur kalan bir grup insanın hikayesini konu alıyor. Netflix, ilk sezonu geçtiğimiz aylarda gösterime giren orijinal yapımın ikinci sezonunu bugün duyurdu.

INTO THE NIGHT'IN YARATICISINDAN MESAJ: HEYECANLIYIZ

Dizinin yaratıcısı Jason George: "Gösterime girmesinin ardından küresel çapta büyük ilgi uyandıran Into The Night'ın ikinci sezonunu duyurmaktan dolayı son derece heyecanlıyız. Dünyanın dört bir yanındaki hayranların kahramanlarımız ve BE Airways Flight 21 mürettebatıyla kurduğu bağı görmek harikaydı. Yolculuklarına devam etmek için sabırsızlanıyoruz."

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