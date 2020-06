Into The Night'ın ikinci sezonundan ilk fragman geldi! Nefesler tutuldu!

Into The Night'ın yeni sezonundan ilk fragman paylaşıldı! Netflix'in ilgiyle izlenen ve en çok izlenenler listesine giren Into The Night'ın ikinci sezonundan ilk fragman paylaşıldı! Başrollerinde Türk oyuncu Mehmet Kurtuluş'un oynadığı ve Ayaz karakterini canlandırdığı Into The Night'ta yeni sezonda bakın neler olacak?