iOS 13, watchOS 6 ve tvOS 13 Ne Zaman Yayınlanacak?
iOS 13, watchOS 6 ve tvOS 13'ün yayınlanacağı tarh kesinleşti. İşte tüm Apple kullanıcılarının merakla beklediği o tarih...
Apple, dünkü yıllık iPhone etkinliğinde bir dizi yeni ürün tanıttı. iPhone XR'nin yerini alan iPhone 11, iPhone XS'nin yerini alan iPhone Pro'ların yanında 10.2 inçlik iPad, ekranı her zaman açık kalan Apple Watch Series 5 de dün ortaya çıktı.
Firmanın etkinlikte söylemediği bir şey ise işletim sistemi güncellemelerinin ne zaman geleceğiydi. Bu tarihlerin çoğu, şimdi belli oldu. Buna göre iOS 13, watchOS 6 ve tvOS 13, 19 Eylül'de yayınlanacak. Güncellemelerin hepsi, iOS 13'teki koyu mod gibi yeniliklerle geliyor. Ancak iOS 13 ve iPadOS 13 her ne kadar çok benzeseler de, iPadOS'un çıkışı 30 Eylül'den önce gerçekleşmeyecek.
Hatta direkt olarak iPadOS 13.1 ile tanışacağız çünkü bu tarih, iOS 13.1'in yayınlanacağı tarih olacak. Ekimde geleceği belirtilen macOS Catalina'nın kesin çıkış tarihi hala bilinmiyor.
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