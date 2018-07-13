iOS'u Kilitleyen Bayrak Emoji'si Düzeltildi
Apple, iOS'un çakılmasına sebep olan Tayvan bayrağı emoji hatasını giderdi!
USB kısıtlı modun iOS 12 ile birlikte gelmesi bekleniyordu, ancak bu güvenlik özelliği beklenenden erken şekilde iOS 11.4.1 yamasıyla geldi. Lightning portu kullanarak iPhone'un hack'lenmesini önleyen bu özellik dışında Apple küçük ama ilginç bir hatayı da düzeltmeyi unutmadı. NSA üyesi Patrick Wardle'ın bulduğu bu hata, Tayvan kelimesini ya da Tayvan bayrağı emoji'sini mesaj içinde yollamaya çalıştığınızda iOS'un çakılmasına sebep oluyordu.
Wardle yayınladığı detaylı blog gönderisinde hatanın nasıl gerçekleştiğini anlattı ve Apple'a sundu. Apple ise yeni yayınladığı 11.4.1 güncellemesinde bu sorunu çözdü. Wardle bu hatanın iMessage, Facebook Messenger ve WhatsApp uygulamalarının tümünde gerçekleşebildiğini gösterdi ve Tayvan ismi veya bayrağını yollayan kişinin yanı sıra, mesajı alan kişinin telefonu da iPhone ise o da çakılma sorunu ile karşı karşıya kalıyordu.
Wardle'ın anladığı kadarıyla bu çakılmanın sebebi aslında sadece Apple'ın suçu değil. Çin hükümetinin uyguladığı davetsiz sansürler sebebiyle, konum olarak Çin seçili olan iPhone'lar Tayvan ismi ve bayrağı ekstra kontrollerden geçiyor ve mesajın içeriği değiştirilmeye çalışılıyor. Çin'in Tayvan ile arasındaki politik gerginliğin sansürle sonuçlanması ne kadar tuhaf da olsa, Apple'ın isteyerek ya da istemsiz olarak böyle bir hatanın en oluşmasına sebep olması daha tuhaf olabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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