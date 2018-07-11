iPhone, "Taiwan" Yazılınca Çöktü!

iPhone'u veya uygulamaları çökerten metinlere yabancı değiliz, ancak yeni keşfedilen sorun biraz garip!

iPhone, "Taiwan" Yazılınca Çöktü!

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