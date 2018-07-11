iPhone, "Taiwan" Yazılınca Çöktü!
iPhone'u veya uygulamaları çökerten metinlere yabancı değiliz, ancak yeni keşfedilen sorun biraz garip!
Teknoloji firmalarının geliştiricileri, çoğu zaman Çin'in katı kurallarına ve Tayvan'ın bağımsızlığının Çin tarafından kabul edilmemesine özel kodlar yazmak zorunda kalıyorlar. Ancak Apple'ın yaklaşımı bu defasında biraz sorunlu oldu.
Güvenlik araştırmacısı Patrick Wardle, iOS 11.3 ve öncesinin herhangi bir uygulamada "Taiwan" yazıldığında veya Tayvan bayrağı emojisi kullanıldığında kilitlenebildiğini söyledi. Wardle, bug'ın tüm detaylarını ortaya çıkaramasa da, bazı dil / bölge ayarlarının "null" kod döndürdüğünü ve bunun ardından Tayvan'a referans verildiğinde çökmeye sebep olduğunu belirtti.
Sorun iOS 11.4.1'de onarıldığı için en son sürümü kullananlar, böyle bir sorunla karşılaşmıyor. Bir başka detay, Apple'ın önceki metin tabanlı çökmelerinin aksine, bu sorunun her zaman yaşanmaması. Sorunu Çin ve bir başka bölge arasında seçim yaparak kendiniz de giderebiliyorsunuz. Yine de Tayvan hakkında konuşanların böyle bir sorundan hoşnut olmayacağını tahmin edebiliyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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