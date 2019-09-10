iPhone 11 Özellikleri, Fiyatı ve Fazlası
Apple, yeni iPhone 11 serisinin giriş modeli olan iPhone 11'i resmi olarak tanıttı. İşte özellikleri ve fiyatı!
Apple, biraz önce sona eren tanıtım etkinliğinde, yeni cihazlarını tanıttı. Bu cihazlar arasında en çok ilgiyi ise, tabii ki yeni iPhone 11 serisi gördü. Serinin giriş modeli, basitçe iPhone 11 adını taşıyor. Telefon, 6.1 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran ile geliyor. Çizilmeye dayanıklı olduğu belirtilen bu ekranın sunduğu çözünürlük, 828 x 1.792 piksel.
Telefonun kalbinde, Apple'ın yeni işlemcisi A13 Bionic yer alıyor. Bu işlemci, 4GB RAM ile destekleniyor. Sunulan dahili depolama seçenekleri, 64, 256 ve 512GB. Tabii ki bir bellek kartı yuvası söz konusu değil.
Alüminyum çerçeve ve ön / arka cam kasaya sahip olan iPhone 11'in ana kamera düzeninde 2 farklı lens yer alıyor. Her iki kamera da 12 megapiksel çözünürlüğe sahip. Geniş açı lens (f/1.8), optik imaj sabitleyici ile destekleniyor. Diğer lens ise ultra geniş açı için kullanılıyor (f/2.4). Bu kamera düzeni ile, 24 / 30 veya 60 fps'de 4K video çekimi yapmak da mümkün.
Öndeki selfie kamerası da, arkadaki lensler gibi 12 megapiksel çözünürlük sunuyor; 30 fps ile 4K video kaydı yapabiliyor.
Bluetooth 5.0, NFC gibi kablosuz bağlantı seçenekleri, iPhone 11'de eksiksiz olarak yerlerini alıyor. Parmak izi sensörü yine yok ama Face ID, iPhone 11'de de karşımıza çıkıyor. Ayrıca telefonun IP 68 sertifikasına sahip olduğunu belirtmekte de yarar var.
iPhone 11'in bataryası 3.100mAh kapasiteye sahip. Hızlı şarj ve kablosuz şarj teknolojileri destekleniyor.
Siyah, kırmızı, sarı, mavi, beyaz ve mercan renk seçenekleri ile satışa sunulacak olan telefon, tahmin edilebileceği gibi 5G desteği sunmuyor. Açıklanan giriş fiyatı ise, 699 dolar.
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