iPhone 6'nın Kapanma Sorunları iOS 10.2.1 İle Çözüldü
iOS için yayınlanan güncellemeyle bazı iPhone'larda yaşanan "kendi kendine kapanma" sorunu çözüldü!
Geçtiğimiz Kasım ayında, iPhone 6, 6Plus ,6s ve 6s Plus telefonlarının tümü beklenmedik şekilde kapanma sorunuyla karşılaşmaya başladı. Bu sorundan tüm cihazlar etkilenmese de, Apple TechCrunch'a yaptığı açıklamada bu sorunun büyük ölçüde çözüldüğünü bildirdi.
iOS'un en son sürümü olan 10.2.1'in yayınlanmasıyla, iPhone 6'ların %70'i ve iPhone 6s'lerin %80'i bu sorunu bir daha yaşamayacak. Apple, aktif cihazların yarısından fazlasının sürüm 10.2.1'e geçtiğini açıkladı.
Anlaşılan o ki, telefonun yürüttüğü uygulamaların sebep olduğu sistem yükünde ani bir artış olursa, eski piller enerjiyi dengesiz şekilde dağıtmaya başlıyor, bu da işletim sisteminin acil durum kapatma özelliğini devreye sokuyordu. Kullanıcılar cihazı tekrar açabilmek için adaptöre bağlamaları gerekiyordu. Güncellemeye rağmen sorunu hala yaşıyorsanız, en azından telefonunuz her kapandığında bir şarj kablosu bulmak zorunda kalmayacaksınız.
Sorun eski piller yüzünden yaşandığı için, daha yeni cihazlar güvende. Yakın zamanda iPhone 6s alanlar yeni pillere sahip oldukları için bu sorundan etkilenmeyecektir.
Güç yönetimi sistemine gelen değişiklikler tüm cihazların sorunlarını çözemedi, ancak Apple daha iyi bir çözüm aramaya devam edeceğini açıkladı.
Ali Ruhi Öztürk
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