iPhone 8, Bu Kalabalık Tasarımla Gelebilir!
Yeni bir sızıntıya göre iPhone 8'in tasarımı, Apple'dan pek alışmadığımız bir görüntü sunabilir!
iPhone 7 çıkmadan önce en çok konuştuğumuz konu, kulaklık girişinin kaldırılıp kaldırılmayacağıydı. Şimdiki soru işaretleri ise iPhone 8'in tasarımı üzerinde yoğunlaşıyor.
En yeni dedikodulara göre Apple, ekranın kenarlarındaki siyah kısmı kaldırarak Touch ID parmak izi sensörünü telefonun arkasına taşıyabilir. Dedikodunun kaynağı ise popüler sızıntıcı Sonny Dickson'un paylaştığı bir görüntü.
Sızdırılan görüntüde iPhone'un arkası görünüyor. Çizimde çift kamera, üst üste duruyor ve parmak izi tarayıcısı, Apple logosunun altında, merkezde yer alıyor. Telefonun alt kısmına baktığımızda kulaklık girişinin geri dönmediğini görüyoruz. Şarj portu ise Lightning portu veya daha önceki dedikodulardaki gibi USC-C olabilir. Sonuç olarak karşımızda Apple'dan görmeye alışmadığımız, karmaşık bir tasarım duruyor.
Yeni sızan tasarım, kameraların dikey sıralanışından parmak izi sensörüne, önceki bir sızıntıyla tamamen uyumlu görünüyor. Ancak her zaman olduğu gibi böyle bir sızıntının sahte olma ihtimali var. Yine de dedikoduların birleştiği nokta, bizlere Apple'ın izleyeceği yolu gösteriyor olabilir.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
yalnız ilgin bi nokta var aple logosu kesik mi ? ışıklı logo çok yakışır