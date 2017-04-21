iPhone 8, Bu Kalabalık Tasarımla Gelebilir!

Yeni bir sızıntıya göre iPhone 8'in tasarımı, Apple'dan pek alışmadığımız bir görüntü sunabilir!

iPhone 8, Bu Kalabalık Tasarımla Gelebilir!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

yalnız ilgin bi nokta var aple logosu kesik mi ? ışıklı logo çok yakışır

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