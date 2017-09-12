iPhone 8 Tanıtımında, iPhone 8'den Fazlası Olacak!

Apple bu akşam, iPhone 8 için özel bir tanıtım etkinliği düzenleyecek. Ama bu etkinlikte iPhone 8'in yanında çok daha fazlasını görebiliriz!

iPhone 8 Tanıtımında, iPhone 8'den Fazlası Olacak!

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Toplam 1 Yorum

Yeni telefonların adları ve iphone x te arka tarafta ne de önce Touch ID olmayacağı kesinleşti.sizideki bilgiler bayat kalmış.

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