iPhone 8'i Denedik! İşte İlk İzlenimlerimiz...

Dün tanıtılan "en basit" iPhone, klasik iPhone'u, yani iPhone 8'i ele geçirdik; denedik! İşte ilk izlenimlerimiz...

iPhone 8'i denedik! İşte ilk izlenimlerimiz...

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
En Korkunç iPhone Kılıfları!
Yeni Bir Artırılmış Gerçeklik Deneyimi
iPhone 8 Plus Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!
"Maymunun Çektiği Selfie" Davasında Karar Çıktı!
iPhone X Tanıtıldı; İşte Tüm Yenilikleri

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir