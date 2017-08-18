iPhone 8'in Kablosuz Şarjı, Bu Karelerle Göründü!

iPhone 8'den gelen yeni kareler, çok sık iddia edilen bir özelliğin gerçek olacağını neredeyse kanıtlıyor!

iPhone 8'in Kablosuz Şarjı, Bu Karelerle Göründü!

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