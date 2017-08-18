iPhone 8'in Kablosuz Şarjı, Bu Karelerle Göründü!
iPhone 8'den gelen yeni kareler, çok sık iddia edilen bir özelliğin gerçek olacağını neredeyse kanıtlıyor!
Kablosuz şarjın iPhone 8'de kendine yer bulacağına artık neredeyse kesin olarak bakıyoruz. Eğer biraz daha kanıta ihtiyacınız varsa, kablosuz şarj bileşenine ait yeni görüntüye bakabilirsiniz.
Çince sosyal ağ Weibo'da Zealer tarafından paylaşılan görüntülerde iPhone 8'de bulunacağı söylenen kablosuz şarj devreleri görünüyor. Aslına bakarsanız görüntüler, bu bileşenlerin iPhone 8'e ait olduğuna dair hiçbir şey söylemiyor ancak kaynağa göre gördüklerimiz iPhone 8'e ait.
iPhone 8'in kablosuz şarj yeteneğiyle geleceğini daha önce Apple'ın HomePod yazılımında yapılan bir keşif ve Apple'ın sağlayıcılarından birinin CEO'sunun açıklaması sayesinde öğrenmiştik. iPhone 8'in tasarımında cama geçilmesinin nedeninin de kablosuz şarj olduğu söyleniyor.
Kablosuz şarj özelliği iPhone 8'le gelecek olsa da, bazı iddialar özelliğin ilk gün kullanılamayacağını söylüyor. Bu iddialara göre özellik, daha sonra yayınlanacak bir yazılım güncellemesi ile etkin hale getirilecek.
Bu görüntüler eğer gerçekse, iPhone 8'in kablosuz şarj özelliğine ait ilk karelere bakıyor olabiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Cevabınızı bizlerle yorumlarda paylaşın.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın