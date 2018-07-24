iPhone 9'un Gözden Kaçan Tasarım Sorunu
Apple'ın bu sene tanıtacağı üç iPhone'dan ucuz olanı, iPhone X'e benzemeye çalışsa da, küçük bir problem yaşayacak gibi...
Apple'ın bu seneki iPhone'ları, fiyatlardan tasarıma birçok değişiklikle gelecek. Ancak iddialara göre cihazlar, onarılması mümkün olmayan bir tasarım sorununu da beraberinde getirecek.
Twitter'daki güvenilir sızıntı kaynaklarından Ice Universe, "ucuz iPhone X" veya "iPhone 9"un ikinci nesil iPhone X'e ve iPhone X Plus'a benzemeyeceğini, bunun nedeninin maliyet olduğunu söyledi. Kaynağa göre 6,1 inç'lik iPhone, LCD ekranla geliyor ve çerçevesi daha geniş. 5,8 inç ve 6,5 inç'lik iPhone'lar ise OLED ekran kullanıyorlar ve çerçeveleri daha dar.
Yani iddia doğruysa Apple, LCD ekranlı, uygun fiyatlı iPhone modelinin çerçevesini yeterince inceltemiyor. Yine de farklın çok büyük olmayacağını umuyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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