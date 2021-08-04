iPhone'un Pil Sorununa Apple'dan Yeni Çözüm

Kullandığınız iPhone'un pil ömrü sizi hayal kırıklığına mı uğratıyor? Neyse ki Apple sonunda bu konuda bir düzeltmede bulunabilir...

  • Ercan Uğurlu
iPhone'un Pil Sorununa Apple'dan Çözüm

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