iPhone'un Pil Sorununa Apple'dan Yeni Çözüm

Yeni yayınlanan bir rapora göre Apple, artık iPhone'larında daha uzun pil ömrü sunabilir. Peki, bunu nasıl yapacak?
a) Daha büyük bataryalar kullanacak
b) Batarya teknolojisini mi geliştirecek?
Doğru seçenek "a" şıkkı. Apple'ın teorik olarak daha uzun pil ömrüne olanak tanıyacak büyük pillere yer açmak için gelecekteki iPhone, iPad ve MacBook chazlarında daha küçük bileşenler kullanmaya başlayabileceği söyleniyor. Bu sayede bataryanın çevresinde yer alan bileşenlerin daha küçük ve daha ince yapıda tasarlanması, batarya için daha geniş bir alana yerin kalmasını sağlayacak.
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Bununla beraber bu sızıntı, bahsedilen değişikliğin iPhone 13'te yapılmaya başlayacağını söylemiyor. Bu yenileme Apple için marjinal bir güncelleme anlamını taşıdığı için muhtemelen iPhone 14 ile uygulanmaya başladığını göreceğiz. Elbette bu yine aynı dönemde tanıtılacak olan MacBook ve iPad gibi cihazlarında da aynı yöntemin kullanılabileceği anlamını taşıyor. Bekleyip göreceğiz.
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