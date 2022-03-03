iPhone SE 3 ve iPad Air 5, Sızan Karelerde İlk Kez Göründü

Apple'ın sıradaki tanıtım etkinliğini 8 Mart'ta düzenleyeceğini artık biliyoruz. Ve bu tanıtımda, iPhone SE 3 ve iPad Air 5'in tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Şimdiyse, bir perakende satıcının internet sitesinde her iki cihazın da görünmesi ile beraber, iPhone SE 3 ve iPad Air 5 söylentileri iyiden iyiye gerçeğe dönüşmüş gibi görünüyor. Evan Blass tarafından yayınlanan görüntülerin "Asya'nın önde gelen mobil ağlarından birinin test sayfalarından" geldiği söyleniyor. Bu test sayfalarından gelen fotoğraflar, mevcut modelleri gösteren geçici kareler de olabilir, bu yüzden görünen cihazlara kesin böyle olacak gözüyle bakmamak gerekiyor. Ancak bu sayfaların oluşturuluyor olması bile, iPhone SE 3 ve iPad Air 5'in yakında piyasaya çıkacağını kanıtlıyor.
Henüz onaylanmamış olsa da, iPhone SE 3'ün 5G'ye sahip olacağı ve bir iPhone'da 5G elde etmenin en uygun yolu olacağı düşünülüyor. Ayrıca bir A15 Bionic çip setine (iPhone 13 serisi ile aynı) sahip olduğu, ancak önceki modelle büyük ölçüde aynı tasarıma ve ekrana sahip olduğu iddia ediliyor. Bu, 4,7 inçlik bir ekran, büyük çerçeveler ve Touch ID barındıran fiziksel bir ana ekran düğmesi anlamına geldiğinden dolayı Face ID yine hayal olabilir.
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