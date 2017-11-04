iPhone Uygulamaları Kolayca Casusluk Yapabilir
iPhone uygulamalarının kamera izinleriyle sizi gizlice gözetleyebileceğini biliyor muydunuz?
Çarşamba günü, Google için çalışan bir geliştirici, iPhone için geliştirdiği uygulama ile sizin rızanız olmadan ve hiç fark ettirmeden fotoğraf çekebildiğin gösterdi, ve bu uygulamayı GitHub'da paylaştı. Casus uygulamanın tek ihtihaç duyduğu şey kamerayı kullanma izni.
Felix Krauss, Google tarafından satın alınan geliştirme aracı Fastlane'in kurucusu olan bir geliştirici. Kendi web sitesinde paylaştığı blog gönderisinde Krauss, iPhone'unuza yüklerken fotoğraf makinesini kullanmasına izin verdiğiniz tüm uygulamaların istedikleri zaman size haber vermeden fotoğraf çekebiliyor. Kavramın ispatı için geliştirdiği iPhone uygulaması sadece kamera kullanma izniyle şunları yapabiliyor:
- Hem ön hem de arka kameranın kontrolleri
- Uygulama arkaplanda çalıştığı sürece kayıt yapabiliyor
- Sizi haberdar etmeden video ve fotoğraf çekebiliyor
- Bu fotoğraf ve videoları derhal yükleyebiliyor
- Yüz tanıma algoritması yürüterek yüzünüzü ve ifadelerinizi okuyabiliyor
Bağımsız olarak geliştirdiği kavram ispatı uygulaması, basit bir fotoğraf izni ile yapılabilecek en kötü casuslukları ortaya çıkardı.
Önlem için alınabilecek önlemler arasında iPhone için üretilmiş kamera kapakları bulunuyor. Bunun dışında güvenmediğiniz uygulamalara kamera kullanım izni vermemeye dikkat edebilirsiniz. Bundan sonra piyasaya sürülecek iPhone'larda kameranın çalışmakta olduğunu gösteren ufak LED ışık gösterge olması bekleniyor. Bu özellik Mac bilgisayarlarda zaten bulunuyor.
Ali Ruhi Öztürk
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