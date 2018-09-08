iPhone XS Max Fiyatı Duyanın Dudağını Uçuklatacak
iPhone XS Max, Apple'ın çıkardığı en pahalı telefon olabilir! Dahası da var...
iPhone'lar hiç bir zaman ucuz olmadılar. Ancak iPhone X'in başlangıç fiyatı olan 999 doların bu güne kadarki en yüksek Apple fiyatı olduğu göz önüne alınınca, gelecek iPhone XS Max'in fiyatının sizi biraz üzeceğini söyleyebiliriz.
CNBC tarafından paylaşılan sızıntı, 6.1-inç iPhone 9'un 799$ olarak fiyatlandırılabileceğini gösteriyor. Bunun yanında 5.8 inç iPhone XS iPhone X 999$ ve 6.5 inç iPhone XS Max 1049$ olarak satışa sunulabilir. Cihazların Türkiye'deki satış fiyatlarının ise epey daha yüksek olacağına şüphe yok. iPhone XS Max için 10.000 TL gibi bir fiyatı gözden çıkarmanız gerekebilir.
Unutmayın, bunlar sadece en küçük depolama alanına sahip telefonların fiyatları, bu yüzden üst düzey iPhone XS Max modeli daha da pahalıya mal olabilir.
Bununla birlikte, bunların her zaman güvenilir olmayan analist söylemleri olabileceğini de unutmamak gerekir. Ancak fiyatlar özellikle önceki modellerin fiyatları ve dolar yükselişi de göz önüne alınca akıl almaz görünmüyor.
Yavuz Alp Şimşek
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