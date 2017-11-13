iPhone X'te Yeni Ses Sorunu!

iPhone X'in sorunlarının arasına şimdi de bazı kullanıcıların yaşadığı "çatırdayan ses" sorunu eklendi!

iPhone X'te Yeni Ses Sorunu!

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