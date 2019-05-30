iPhone'lar, Gizli Apple Tesisinde Test Ediliyor
Apple'ın, iPhone'ların bileşenlerini adeta işkence testinden geçirdiği ortaya çıktı! Üstelik bunu, gizli bir tesiste yapıyor...
Apple'ın iPhone'larda kullanılan bileşenleri ve işlemcileri çok sıkı testlerden geçirdiği, bu işe özel gizli bir tesisinin bulunduğu ortaya çıktı.
Apple'ın yazılım mühendisliği kıdemli başkan yardımıcısı Craig Federighi ile yapılan bir röportaj, gizli tesisle ilgili ayrıntıları ortaya çıkardı. Apple'ın yeni Apple Park kampüsünün yakınında bulunan gizli tesiste işlemciler, çok yüksek sıcaklık gibi uç noktada testlere tabi tutuluyor. İşlemci ve bileşenlerin kötü koşullar altında güvenlik zaafiyetine yol açıp açmayacağı test ediliyor.
İşlemciler ve farklı tür yongalar, sıcaklık değişikliklerinde hatalı işlemler yapabiliyorlar. Bu gayet doğal, ancak bu hatalı işlemlerin hacker'lara kapı açmaması gerekiyor. Apple'ın bu durumu ciddiye alarak iPhone'ları bu tür testlerden geçirmesi, kulllanıcıları güvende hissettirecek bir çaba (aynısını işlemcilerinde açık üzerine açık çıkan Intel de yapıyor mu diye düşünmeden edemedik).
Apple, geçtiğimiz senelerde gizlilik konusunda ciddi adımlar atmış, 2016'da FBI'ın San Bernardino terörist olayıyla ilgili kilit açma talebini geri çevirmişti. Firmaya göre böyle bir değişiklik, tüm iPhone'larda arka kapı açmaya yol açacaktı.
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