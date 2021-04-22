İşte Kaybolan Eşyaları Bulmanın Akıllı Yolu: Yeni Galaxy SmartTag+

Samsung Electronics, yeni Galaxy SmartTag+ cihazının dünya çapında satışa çıktığını duyurdu. Hem Bluetooth Düşük Enerji (BLE) hem de geniş paylaşım ağı (UWB) teknolojisiyle donatılan Galaxy SmartTag+ sayesinde, eşyalarınızın konumunu artık çok daha doğru bir biçimde tespit etmeniz mümkün. Galaxy SmartTag+ ayrıca, kullandığı artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle, akıllı telefonunuzun kamerasını kullanarak kaybolan eşyanızın bulunduğu yeri görüntülemenizi de sağlıyor.
Kaybettiğiniz eşyaları kolayca bulun
Galaxy SmartTag'in en yeni sürümü Galaxy SmartTag+ cihazını, günlük olarak kullandığınız sırt çantası ya da anahtar gibi eşyalarınıza takarak, bu eşyalarınızı kaybetmeniz durumunda Galaxy cihazınızdaki SmartThings Find hizmetiyle konumlarını kolayca ve doğru bir şekilde tespit edebiliyorsunuz.
Yeni AR Finder teknolojisiyle eşyalarınızın yerlerini görüntüleyebiliyorsunuz
Hem BLE hem de UWB teknolojisine sahip olan Galaxy SmartTag+ cihazı, bu sayede artık kaybettiğiniz eşyalarınızı bulurken AR teknolojisinden faydalanmanıza olanak sağlıyor. AR Finder, Galaxy S21+ ya da Galaxy S21 Ultra gibi UWB destekli akıllı telefonunuzda kullanıcı dostu arayüzüyle size rehberlik ederken Galaxy SmartTag+ cihazınızdan ne kadar uzakta olduğunuzu gösteriyor ve sizi onun olduğu tarafa doğru yönlendiriyor. Üstelik Galaxy SmartTag+'a yaklaştığınızda sesli uyarı da alabiliyorsunuz. Böylece SmartTag+ koltuğun altında veya erişimi zor bir yerde kalmış olsa da onu bulmakta zorluk çekmiyorsunuz.
Akıllı etiketinizin yerini uzaktan bulabiliyorsunuz
Galaxy SmartTag+, SmartThings Find'ın güçlü konumlandırma kapasitesini daha da artırıyor, etiketin bulunduğu eşyaları, sizden çok uzakta olsalar dahi harita üzerinde tespit edebilmenizi sağlıyor. Bunun nedeni ise etiketlerde kullanılan BLE teknolojisi ve Galaxy cihaz ağının gücü. SmartThings uygulaması üzerinden SmartThings Find hizmetini kullananlar, akıllı telefonları veya tabletleri ile kaybolmuş akıllı etiketlerini veya cihazlarını bulabiliyor. SmartThings Find hizmetine akıllı etiketinizin kaybolduğunu bildirdiğinizde, yakında bulunan herhangi bir etkinleştirilmiş Galaxy cihazı SmartThings sunucusuna konumu bildiriyor ve siz de bunun üzerine bildirim alıyorsunuz. SmartThings Find hizmetinde tüm veriler şifrelenip korunduğundan etiketin konumu sadece sizinle paylaşılıyor.
Akıllı cihazlarınızı tek dokunuşla yönetin
Galaxy SmartTag+ ve SmartTag, yalnızca kayıp eşyaları bulmakla da kalmıyor. Örneğin, evden çıkarken ışığı açık unuttuğunuzda, eve geri dönmek yerine SmartTag+ veya SmartTag akıllı etiketinizi kullanarak ışığı uzaktan kapatabiliyorsunuz. SmartThings uygulamasını kullanarak, etiket butonu üzerinden bu farklı fonksiyonları etiketinizle etkinleştirebiliyorsunuz.
Samsung Electronics Mobil İletişim Bölümünden Başkan Yardımcısı ve Mobil Ar-Ge Ofisi Başkanı KJ Kim, konuyla ilgili şunları söyledi: "Oyunun kurallarını yeniden belirleyen UWB teknolojisi, herhangi bir nesnenin konumunun çok daha büyük bir hassasiyetle tespit edilmesini sağlıyor. Biz de Samsung olarak kullanıcıların günlük yaşamlarını daha kolay ve konforlu hale getirmek amacıyla UWB'yi Galaxy ekosistemi içinde genişletmeye devam ediyoruz."
Dünyada 16 Nisan'dan itibaren satışta sunulacak olan cihazın Türkiye satış tarihi ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
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