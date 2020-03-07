Samsung Galaxy S20 Plus İnceleme! A'dan Z'ye Anlattık!

Samsung Galaxy S20 Plus özellikleri neler, fiyatı ne kadar, performansı nasıl ve satın alınır mı? İşte tüm detaylarıyla Galaxy S20+ incelemesi!

07 Mart 2020 00:02

Ercan Uğurlu