Samsung Galaxy S20 Plus İnceleme! A'dan Z'ye Anlattık!

Evet, uzunca bir süredir yazıp çizdiğimiz, ardından tanıtılmasıyla da ilk elden hızlıca ön incelemesini sizlerle paylaştığımız Galaxy S20 Plus, sonunda test merkezimizdeki yerini aldı.
Önce kutusunu açtık ve şimdi de bu incelememizde Galaxy S20 Plus hakkında merak edilen pek çok bilgiyi sizlerle paylaşacağız. Ancak hemen söyleyelim: Bu incelememizden sonra da Galaxy S20+'ı kullanmaya devam edeceğiz ve 1 aylık süre sonunda Galaxy S20 Plus hakkındaki deneyimlerimizi, geçen süre boyunca kullanım notlarımızı ayrı bir makalede yine sizlerle paylaşacağız. Hatta bu sürenin sonunda, aslında bu incelemede aktaracaklarımızı detaylandıracak ve telefonun bizden aldığı nihai puanını da bir nevi belirlemiş olacağız diyebiliriz.
Şimdi vakit kaybetmeden Samsung'un yeni amiral serisinin ortanca modeli Galaxy S20 Plus'ı özellikleriyle tanıyalım.
Samsung Galaxy S20 Plus Tasarımı Nasıl?
Galaxy S20 Plus, elbette "Plus" ibaresinden de belli olabileceği gibi büyük telefonlardan biri oluyor. Ancak o denli büyük bir telefon değil; telefonun boyutları hemen hemen daha önce incelediğimiz Galaxy S10+ çizgisinde. Bu anlamda tek elle kullanımı pek de zor değil.
Telefonun tam boyutları; 161 mm uzunluk, 73 mm genişlik ve 7.8 mm kalınlık şeklinde olurken, ağırlığı ise 186 gram.
Elimizde bulut mavisi, ancak Samsung'un deyimiyle Kozmik Mavi rengiyle bulunan telefonun ayrıca, Kozmik Siyah ve Kozmik Gri renkleri de bulunuyor. Ön yüzü gibi arka yüzeyi de cam malzemeden oluşan telefonun koruma seviyesi ise Gorilla Glass 6. Telefonun çevresi de alüminyum çerçeveden oluşuyor.
Samsung Galaxy S20 Plus Kutusunda Silikon Kılıf Var mı?
Galaxy S20+'ın kutu içeriğinde herhangi bir silikon kılıf bulunmuyor. Ancak ekranda bir koruma bandının yer aldığı bilgisini de verelim.
Öte yandan Galaxy S20 Plus, tıpkı selefi gibi IP68 sertifikasına sahip bir model. Böylece suya karşı korumalı telefonlardan biri oluyor.
Galaxy S20 Plus Çift SIM Özelliği
Telefonun çevresine baktığımızda üst kenarda microSD kart ve SIM kart çekmecesini görüyoruz. Elimizdeki S20+, çift SIM kart desteği sunuyor, ancak bunu hibrit bir yapı gözeterek sağlıyor. Yani telefona microSD kart takmadığınız durumlarda ikinci SIM kartınıza yer verebiliyorsunuz. Telefonun microSD kart desteği ise 1TB'a kadar sağlanıyor.
Sağ kenarda güç tuşu ile ses butonları yer alırken, telefonun sol tarafında herhangi bir detay yok. Alt kenarda ise USB-C portu ve hoparlör mazgalı bulunuyor. Galaxy S20 Plus, çift hoparlör sahibi olmasıyla stereo ses sağlıyor. Ayrıca yine alt ve üst kenarlarda mikrofon deliklerini de görebiliyorsunuz.
Galaxy Plus Kulaklık Girişi
Öte yandan telefonda herhangi bir 3.5 mm kulaklık girişi yok. Oysa Galaxy S10+'ta 3.5 mm kulaklık girişi yer alıyordu bildiğiniz gibi. Ancak neyse ki kutu içeriğinde AKG kulaklıklar yer alıyor. Bu anlamda ayrıca bir kulaklık almanıza gerek yok.
Son olarak şuna da vurgu yapmak gerekli: Galaxy S20+'ın USB kablosunun her 2 ucu da USB-C standardında. Yani telefonu bilgisayarınıza takıp veri paylaşımı yapmanız için bilgisayarınızda muhakkak bir USB-C portunun bulunması gerekiyor, ancak eğer bilgisayarınız yeni nesil değilse, bu giriş genellikle yer almıyor. Bu noktada kutu içeriğinde bir dönüştürücü adaptörün olması iyi olabilirmiş demeden de geçmeyelim.
Samsung Galaxy S20 Plus Ekran Özellikleri
Galaxy S20 Plus'ın ekranından bahsedecek olursak, Samsung'un yeni modellerinde özellikle ekranıyla fark yarattığını söylemek mümkün. Zira Galaxy S20 modelleriyle 120 Hz tazeleme hızı Galaxy S serisine dahil oldu. Bundan az sonra zaten daha detaylı şekilde bahsedeceğiz.
S20+'ta 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran yer alıyor. Bu ekran azami 1440x3200 piksel çözünürlük sağlıyor. Bugüne kadar telefonlarında yer verdiği ekranıyla fazlasıyla başarılı görüntü ortaya koyan Samsung, Galaxy S20 Plus'ta da Dynamic AMOLED paneli tercih ediyor ve bu paneliyle 525 ppi piksel yoğunluğu, 20:9 görüntü oranı, HDR10+ desteği ile yüzde 90.5 ekran – gövde oranı sunuyor.
Oldukça incelen ekran çerçeveleri ve kameranın da delikli şekilde hazırlanmasıyla Infinity-O Display adıyla karşımıza çıkan ekran sebebiyle ulaşılan geniş görüntü ebatı, elbette multimedya kullanımına maksimum fayda sağladığı gibi, genel kullanımda da daha çekici bir ekrana bakmamıza sebebiyet veriyor.
Dynamic AMOLED panelin kullanılmasıyla renkleri oldukça keskin şekilde sağlayabilen Galaxy S20+'a uyguladığımız ekran testinde, telefonun 970 kandela parlaklığa eriştiğini gördük. Öte yandan sRGB renk gamutuyla yüzde 151'lik değerle dikkat çeken ekran, DCI-P3 renk alanının da yüzde 100'ünü kapsıyor. Bu değerlerle, ekranın güneş ışığı altında gayet iyi bir okunabilirlik değerine sahip olduğunu ve ekran görüntüleme deneyimiyle, şu an pazarın en iyilerinden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Samsung Galaxy S20+ 120 Hz Tazeleme Hızına Sahip
Şimdi gelelim telefonun 120 Hz'lik tazeleme hızı konusuna. Galaxy S20+, 120 Hz tazeleme hızına sahip ki, son dönemde bu özelliği farklı telefonlarda da çokça duymaya başladık. Galaxy S20+'ta ekranı hem 60 Hz hem 120 Hz tazeleme hızlarında kullanabiliyorsunuz. Ancak 60 Hz'den 120 Hz'e geçiş yaptığınızda, arabirimin pürüzsüzlüğünü, menülerin akıcılığını gördüğünüzde açıkçası bir daha 60 Hz'e geçmek istemeyeceğinize eminiz. Fakat burada bir seçim yapmanız gerek. Zira ekranı 120 Hz tazeleme hızıyla kullanmak istediğinizde, ekran çözünürlüğünü Full HD+'a çekmek zorundasınız.
QHD+, yani 1440x3200 piksel çözünürlükte ise yalnızca 60 Hz tazeleme hızı sunuluyor. Bu bir handikap. Öte yandan ekranı 120 Hz olarak kullanmanın pil ömrü açısından da dezavantaj yarattığını söyleyelim. Bundan da Galaxy S20 Plus pil performansı adımından bahsedeceğiz.
Samsung Galaxy S20 Plus'ta Biyometrik Güvenlik Seçenekleri Neler?
Samsung Galaxy S20 Plus'ta biyometrik güvenlik yöntemleri olarak parmak izi sensörü ve yüz tanıma yer alıyor. Parmak izi sensörü elbette ekrana entegre şekilde karşımıza çıkıyor. Oldukça kolay bir şekilde tanılama yapabildiğiniz sensör, hem ekrandaki yeri itibariyle hem de tarama hızıyla sektörün en hızlıları arasında yer alıyor.
Benzer şekilde yüz tanıma özelliği de telefonda oldukça hızlı şekilde çalışıyor. Yaptığımız düşük ışıklı ortamlardaki denemelerimizde de yüzümüzü hızlı şekilde tarayabildiğini söyleyebiliriz. Elbette hızı arttırmak için, yüz tanıma ayarlarından ekran parlaklığını arttırma ve hızlı yüz tanıma özelliğini devreye sokabilirsiniz. Ancak hızlı yüz tanıma özelliğini devreye sokmanız, güvenlikten bir adım feragat etmenize de sebep olacak, onu da belirtelim.
Samsung Galaxy S20 Plus İşletim Sistemi ve Yazılım Özellikleri
Galaxy S20+'ta işletim sistemi olarak Android 10 işletim sistemi yer alıyor. Telefonu kutusundan çıkarttıktan bir süre sonra da hızlıca bir güncelleme alıyorsunuz. Bu güncellemede cihazın kararlılık geliştirmeleri ile performans özelinde iyileştirmeler yer alırken, önümüzdeki birkaç yıl içinde zaten en yeni Android güncellemeleriyle destekleneceğini de belirtmek lazım.
Telefonda arayüz olarak ise Samsung'un One UI 2.1 arayüzünü görüyoruz. Samsung, S serisi ile TouchWiz arayüzüyle başlayıp devam eden yazılım yolculuğunda, Samsung Experience ile bir süre devam etmiş, son olarak da son telefonlarında One UI'ı karşımıza çıkartmıştı. Kullanıcı deneyimi açısından fazlasıyla olumlu bulduğumuz bu arayüz, optimizasyon konusunda gayet başarılı olurken, aradığınız her şeyi de hızlıca bulmanıza olanak tanıyor. Gerek görsellik anlamından sade duran, gerek geliştirilebilir anlamında zengin seçenekler sunan bu arayüzün detaylarından aslında farklı incelemelerimizde çokça bahsettik.
Ancak yine hızlıca değinecek olursak, mesela üst çekmecede çok sayıda kısayola erişebildiğinizden söz ederek başlayabiliriz. Burada mavi ışık filtresinden karanlık moda, ekran video kaydediciden güvenli klasöre, ekranı başka cihazlarla paylaşacabileceğiniz Smart View'den Edge aydınlatma seçeneklerine kadar çok sayıda seçenek karşınıza çıkıyor.
"Rahatsız Etmeyin" ve "Odak Modu" Nedir?
Burada ayrıca Rahatsız Etmeyin modunun bulunduğu gibi, bir Odak Modu da mevcut. Odak Modu'nu, düzenleyebileceğiniz bir Rahatsız Etmeyin modu gibi düşünebilirsiniz. Burada Çalışma Zamanı veya Kendime Ayırdığım Zaman gibi seçenekler yer alırken ayrıca ekstra başka profiller de oluşturabiliyor ve her bir profilde telefonun kısıtlayacağı uygulamaları seçebiliyorsunuz.
Öte yandan oyunları bir araya toplayan, her bir oyunda geçirdiğiniz zamanı analiz eden Game Launcher uygulaması da Galaxy S20+'ta da yerli yerinde duruyor. Bu uygulamanın da detaylarında oyunculara özel çok sayıda seçenek sunduğunu söylemek lazım.
Samsung Galaxy S20 Plus Game Booster
Mesela burada yer alan Game Booster kısmından oyun performansının dengeli mi yoksa yüksek performansta mı oynanacağını belirleyebiliyor, Dolby Atmos ses desteğini aktifleştirebiliyor veya eğer daha uzun soluklu bir oyun deneyimi istiyorsanız, ekran tazeleme hızını 48 Hz olarak da atayabildiğinizi de söylemek lazım. Bu bölümde geniş seçenekler yer alıyor. Bunlardan ve işletim sisteminin sunduğu diğer detaylardan daha sonra Galaxy S20 Plus'ı uzun uzadıya değerlendirdikten sonra yine ayrı bir makale de sizlere artılarından eksilerinden bahsedeceğiz.
Samsung Galaxy S20 Plus Özellikleri Neler?
Samsung Galaxy S20 Plus, daha önce de söylediğimiz gibi 2 farklı işlemci seçeneğiyle geliyor, ancak ülkemizde Exynos 990 işlemci ile görebiliyoruz yeni telefonu. ABD'de ise Snapdragon 865'li seçeneği ile yer alıyor. Peki, elimizdeki modelde bulunan Exynos 990 işlemci ne gibi özellikler içeriyor?
Samsung'un 7nm+ mimarisine sahip Exynos 990 işlemcisinden güç sağlayan Galaxy S20 Plus, toplamda 8 çekirdek sahibi bir telefon. Bu 8 çekirdekten 2'si 2.73 GHz frekansında çalışan Mongoose M5 olarak isimlendirilirken, diğer 2'si de 2.50 GHz frekansta çalışan Cortex-A76'dan oluşuyor. Bunlar cihazın performans çekirdekleri. Diğer 4'lü set ise Cortex-A55 altında 2.0 GHz olarak verimlilik odaklı çalışıyor.
Galaxy S20 Plus'ın performans notlarına az sonra detaylı ve karşılaştırmalı olarak geleceğiz. Ancak geçmeden telefonun tam paketini öğrenelim.
Galaxy S20+'ta 8 GB RAM kapasitesi yer alırken, depolama alanı da 128 GB olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca selef model Galaxy S10+'a göre önemli bir güncelleme de depolama formatında yer alıyor. Galaxy S10+'ta UFS 2.1 standardında depolama birimi yer alırken, Galaxy S20 Plus'ta UFS 3.0 standardı bulunuyor ki bunun veri okuma ve yazma performansı konusunda önemi büyük.
Telefonda ayrıca grafik işlemcisi olarak Mali-G77 yer alıyor. Yine diğer detaylar arasında 802.11ax, yani Wi-Fi 6 desteği bulunurken, elimizdeki model 4G destekli olarak geliyor. Telefonun bilindiği gibi 5G desteği sunan Galaxy S20 Plus 5G modeli de var, ancak ülkemizde henüz 5G desteği olmadığından bu model Türkiye'de satışta olmayacak.
Samsung Galaxy S20 Plus Performansı Nasıl?
Evet, artık gelelim Galaxy S20 Plus performans notlarımıza. Telefonla şimdilik oldukça kısa bir süre geçirdik aslında ve bu sürede bilgi alabilmeniz için yapabileceğimiz kadar teste yer vermeye çalıştık. Ancak başta da söylediğimiz gibi, daha detaylı testleri ve kullanım deneyimlerimizi Galaxy S20 Plus ile 30 gün geçirdikten sonra uzun kullanım deneyimimizde sizlere ayrıca yine aktaracağız.
Hemen sentetik testlerle sözü açalım.
Samsung Galaxy S20 Plus Test Sonuçları
İşlemci ve işlem gücü anlamında selef model Galaxy S10+'a göre önemli farklar içeren Galaxy S20 Plus, yaptığımız Geekbench 5 testinde de bunların sonuçlarını gösteriyor. Telefonun tek çekirdek puanı 825 olurken, çoklu çekirdek puanı ise 2797 olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada hemen bir kıyaslamada bulunalım.
Kısa bir süre önce incelediğimiz Huawei Mate 30 Pro, aynı testten 749 puan tek çekirdek puanı almış, çoklu çekirdek performansında ise 2847 puan toplamıştı. Bu anlamda diyebiliriz ki, Galaxy S20+'ın işlemcisi kağıt üzerinde tek çekirdek skoruyla önde dururken, çoklu çekirdek performansında Mate 30 Pro'nun Kirin 990 işlemcinin bir basamak gerisinde kalıyor.
Genel Performans İnceleme
Peki, telefonun genel performansı nasıl? Bunun için de elbette AnTuTu Benchmark'a başvurduk ve Galaxy S20 Plus'ın bu testte tabiri caizse coştuğunu söyleyebiliriz. Exynos 990 işlemcili Galaxy S20 Plus, AnTuTu Benchmark'tan tam olarak 516 bin 112 puan topladı ki, bu şu ana kadar incelediğimiz akıllı telefonlar arasında aldığımız en yüksek skor olarak sıralamaya da yansıdı.
Bu skorla beraber Galaxy S20+'ı diğer akıllı telefonlarla yan yana koyduğumuzda, liste başına yerleştiğini görüyoruz. Az önce baktığımız gibi, Huawei Mate 30 Pro, her ne kadar Kirin 990 işlemcisi ile çoklu çekirdek performansında önde görünse de, Galaxy S20 Plus, gerek tek çekirdek işlemci puanı, gerek genel performans puanıyla şu an liste başında tek başına yer alıyor. Kaldı ki telefon, genel kullanımın deneyimine de bunu yansıtıyor.
Oyun Performansı İnceleme
Galaxy S20 Plus'ın oyun performansına baktığımızda, burada da bunu karşıladığını görüyoruz. Galaxy S20+ ile hem son dönemin tartışmasız popüler oyunu PUBG, hem Call of Duty, hem de Asphalt 9 Legends oynadık. 3 oyunda da üst seviye grafik ayarlarında akıcı bir oyun deneyimi sağladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 3 oyunda da en ufak bir kare atlaması veya rahatsız edici bir sorunla karşılaşmadık.
Bu arada Call of Duty'de grafik ayarlarını ve kare hızını "Çok Yüksek" olarak ayarlandığımızı, PUBG'de grafik ayarlarını HDR ve kare hızını ise "Aşırı" şekilde ayarladığımızı ve Asphalt 9 Legends'ta ise yine grafik detaylarını yüksek olarak belirlediğimizi söyleyelim.
Bu anlamda diyebiliriz ki, Galaxy S20 Plus, oyun performansıyla sıkı oyuncuların gayet seveceği bir telefon. Ancak her oyunda geçirdiğimiz 30 dakikalık süre boyunca telefonun hafif de olsa bir miktar ısındığını gözlemlediğimizi de söyleyelim. Bu rahatsız edici değil, ancak bu konuda net kararımızı Galaxy S20+'ı bir müddet daha kullandıktan sonra söylememiz daha doğru olacak.
Samsung Galaxy S20 Plus test sonuçlarını ve gerçek zamanlı oyun performanslarını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Samsung Galaxy S20 Plus Pil Performansı
Peki, Galaxy S20 Plus'ın pil ömrü nasıl? Şimdi telefonun pil performansından biraz bahsedelim.
S20 Plus, 4500 mAh kapasitesinde bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra modelleri de diğer bazı özellikleriyle olduğu gibi batarya konusunda da birbirinden ayrılıyor.
Galaxy S20'de 4000 mAh kapasitesinde batarya kullanılırken, S20 Ultra'da 5000 mAh kapasite mevcut. Batarya konusunda da ortanca model olan Galaxy S20+, peki pil performansıyla nasıl bir kullanım sağlıyor?
4500 mAh kapasiteli batarya, size ortalama bir kullanımla günü rahat tamamlamanızı sağlayacak bir güç sağlıyor. Bu konuda herhangi bir şüpheniz olmasın ki, aslında şu an benzer senaryoyu zaten pek çok akıllı telefon modelinde de işleyebiliyoruz.
Telefonun ekran açık kalma süresini ise, iki farklı senaryoda ölçtük. Zira söylediğimiz gibi telefonda hem 60 Hz hem 120 Hz tazeleme hızları sunuluyor. Eğer Galaxy S20 Plus'ın ekranını 60 Hz'de kullanır ve ekranı açık bırakırsanız, 11 saat 41 dakikalık bir çevrimiçi kullanım süresi sağlayacaksınız. Öte yandan 120 Hz ekranın cazibesine kapılır ve telefonu bu şekilde kullanırsanız ise, o halde aynı senaryoda alacağınız süre 9 saat 29 dakika olacak ki, bu da kabaca 2 saatlik kayıp anlamına geliyor. Aslında 9,5 saatlik genel kullanım süresi bile pek çok gün için iyi bir süre ancak daha yoğun kullanımlarda sorun yaratabilir.
Samsung Galaxy S20 Plus Full HD Video Testi
Film senaryosuna gelirsek, elbette Galaxy S20 Plus'a da her telefona uyguladığımız 90 dakikalık Full HD video testimizi uyguladık. Ancak elbette Galaxy S20+ hem 60Hz hem 120Hz tazeleme hızına sahip olduğu için tam sonuç sağlamak açısından bu senaryoyu 2 farklı ekran ayarında yapmayı uygun gördük.
90 dakikalık bir Full HD çözünürlüklü videoyu, tam ekran parlaklığında, Wi-Fi'ya bağlı konumda ve ekran tazeleme hızını da 120 Hz olarak ayarladığımız telefonda oynattığımızda, aldığımızda sonuç yüzde 13 kayıp şeklinde oldu. Teste başladığımızda pil oranı yüzde 58, video bittiğinde ise yüzde 45 seviyesindeydi. Bu sonuç rakiplerinin gerisinde. Ancak rakiplerinde 60Hz ekran olduğu için bu kez şartları eşitlemek açısından Galaxy S20+'ın ekran tazeleme hızını da 60Hz'e çekip bir de aynı testi öyle tekrarladık. Bu kez de 90 dakika sonunda yüzde 10'luk bir kayıpla, pil oranı yüzde 35'e geriledi.
Samsung Galaxy S20 Plus Karşılaştırma
Bu sonuçları özetleyecek olursak bu anlamda açıkçası S20+, gerek Galaxy Note 10+, gerek Mate 30 Pro'ya göre zayıf duruyor. Zira Galaxy Note 10+'ta aynı testte yüzde 10, Mate 30 Pro'da ise yüzde 5 kayıpla karşılaşmıştık. Bunu da bir dipnot olarak söylemiş olalım. Dileyenler Galaxy Note 10 Plus ve Huawei Mate 30 Pro incelemelerimizi de izleyebilirler.
Öte yandan işin oyun ayağını da atlamadık elbette. Galaxy S20 Plus, güçlü bir telefon ve bu telefonla sık sık oyun oynamak isteyeceğiniz kesin. PUBG'de yaptığımız pil testinde, 30 dakikalık oyun sonucunda yüzde 9'luk bir pil oranı kaybeden telefon, bu anlamda son dönem karşılaştığımız modellerle eşdeğer bir grafik çiziyor. Bu arada oyundaki pil performansınızı arttırmak için Game Booster kısmındaki oyun ayarlarını optimize edebileceğinizi de tekrar hatırlatmakta fayda görüyoruz.
Galaxy S20+ Güç Koruma Modları
Galaxy S20 Plus'ta elbette oyun ve uygulamalara özel pil optimizasyonu yapabileceğiniz gibi, ayrıca genel güç koruma modları da bulunuyor. Yine de bunların sonunda telefonun pili elbette bitecek. Peki, Galaxy S20+'ı ne kadar sürede şarj edebileceksiniz?
Biz telefonun bataryasını tamamen sıfırladıktan sonra, kutusundan çıkan 25W'lık şarj cihazıyla şarj ettik ve gayet hızlı sonuç aldık. İlk 10 dakikada yüzde 21 batarya doluluk oranına ulaşan Galaxy S20+, 30 dakika süre sonunda bataryanın yüzde 57'sini doldurabiliyor. Telefonun tam kapasite şarj olması ise tam olarak 1 saat 8 dakika sürüyor.
Bu arada telefonun tek şarj yeteneği kablo yoluyla değil. Galaxy S20 Plus, ayrıca 15W gücünde kablosuz şarj desteği sağlıyor ve mobil şarj cihazı olarak kullanıldığında, diğer kablosuz şarj desteği olan cihazları 9W gücünde şarj edebiliyor. Telefonun bu konulardaki performanslarını da 30 günlük kullanımımıza saklayalım.
- 10 Dakika: Yüzde 21
- 20 Dakika: Yüzde 40
- 30 Dakika: Yüzde 57
- 40 Dakika: Yüzde 73
- 50 Dakika: Yüzde 87
- 60 Dakika: Yüzde 94
- 68 Dakika: Yüzde 100
Samsung Galaxy S20 Plus Kamera Özellikleri
Evet, geldik artık Galaxy S20 Plus'ın kameralarına. Galaxy S20 serisi, Samsung'un kameralarıyla mobil fotoğrafçılık adına ortaya önemli işler koyduğu bir aile oluyor, ancak bu aile sanki daha çok Galaxy S20 Ultra modeliyle özelleşiyor. Zira Galaxy S20 Ultra modeliyle 100x'e kadar zum yapabilen bir kameraya yer veren Samsung, Galaxy S20 ve S20+ ile beraber ise, diğer amiral gemisi akıllı telefonlarla rekabetçi konumda yer alıyor diyebiliriz.
Şimdi önce Galaxy S20 Plus'ta yer alan kameraları yakından tanıyalım.
Akıllı Selfie Açısı
S20+'ta ön yüzde ekranın içinde tek ön kamera görüyoruz. Selef model Galaxy S10+'ta hatırlarsanız burada çift kamera yer alıyordu. Ancak bu kez tek kamera yöntemini deneyen Samsung, bu modele ise farklı bir özellik getirmiş. O da Akıllı Selfie Açısı olarak anılıyor.
Ön kamerayla çekim yapacağınız zaman eğer karede 2 kişiden daha fazla kişi varsa, otomatik olarak geniş açılı selfie fotoğraf moduna geçiş yapıyor ön kamera. Güzel bir özellik. Bunu kamera ayarlarından açabiliyor veya kapatabiliyorsunuz.
10 MP çözünürlüklü ön kamera f/2.2 diyaframa sahip. 26 mm'lik geniş açılı çekimler yapabilen ön kamerayla yine 4K çözünürlüğünde 60 kare video kaydı yapabildiğinizi de belirtelim.
Galaxy S20 Plus'ın arka kameralarına geldiğimizde ise, burada karşımıza 4 kamera çıkıyor. Bunlardan ana kamera 12 MP çözünürlüğünde. f/1.8 diyaframlı ana kamera yine 26 mm geniş açılı ve optik imaj sabitleyici içeriyor.
Telefondaki ikinci kamera yine 12 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı olarak yer alıyor. f/2.2 diyaframlı ve 13mm'lik ikinci kamera özellikle Super Steady, yani dengeli, sallantısız video çekimlerinde işe yarıyor.
Galaxy S20+ 64 MP Kamera Özellikleri
3'üncü kameraya geldiğimizde ise burada 64 MP'lik lensi görüyoruz. Galaxy S20+, selef model Galaxy S10+ modelinden 64 MP'lik telefoto lensiyle ayrılıyor, zira Galaxy S10+'te bu kamera 12 MP ölçüsünde tutulmuş durumdaydı. Öte yandan yeni ailede Galaxy S20'de de telefoto lens 64 MP olurken, S20 Ultra modelinde ise aynı görev 48 MP'lik Periscope lense bırakılmış. Tabii ki Galaxy S20 Ultra'da ayrıca ana kamera da 108 MP ölçüsünde ki bu konuya daha sonra Galaxy S20 Ultra incelememizde değineceğiz.
Galaxy S20+'ın 64 MP'lik telefoto kamerasının detaylarına baktığımızda, ayrıca burada lazer otofokusun ve optik imaj sabitleyicinin yer aldığını görüyoruz. Elbette 3x optik zum ve 30x'e kadar hibrit zum sağladığını da söylemek lazım ki, bunun örneklerini de az sonra sizlerle paylaşacağız.
S20 Plus'ta 4'üncü kamera ise derinlik sensörü olarak karşımı çıkıyor. Bununla da telefon derinlikli, bokeh efektli fotoğraf çekimi konusunda rol oynuyor.
Galaxy S20 Plus 8K Video Kayıt Özelliği
Kamera performans notlarımıza geçmeden son olarak telefonun arka kamerasıyla tam 8K çözünürlüğünde video kaydı yapılabildiğini ve 8K çözülürlükte 24 kare video kaydı yapmasıyla S20+'ın şu an mobil alanda önemli bir noktaya imza attığını söylemek gerek. Ha, 8K videoları görüntülemek için 8K televizyonlara ihtiyacınız olacak orası ayrı, ancak sektör açısından baktığımızda önemli bir gelişme olduğu kesin. Ayrıca tabii ki 4K / 60 kare ve Full HD / 60 kare video kaydı da yine yapabiliyorsunuz.
Samsung Galaxy S20 Plus Kamera Performansı Nasıl?
Evet, Galaxy S20 Plus'ın kameralarını tanıdık. Şimdi de biraz çektiğimiz fotoğraflar üzerinden konuşalım.
Hemen söyleyebiliriz ki, Galaxy S20 Plus, 4'lü kamera dizilimiyle sektörün en önemli akıllı telefonlarından biri oluyor şüphesiz. Öte yandan şunu da belirtmek lazım: Ana kameradaki diyaframın Galaxy S10 modellerinden aşina olduğumuz f/1.5 ila f/2.4 diyafram aralığında güzel, orta bir zemin olan f/1.8 diyaframa sabitlenmiş olması güzel olmuş. Böylece gece çekim performansında stabil bir görüntü sağlayabilen Galaxy S20+, gece koşullarında, özellikle gece modunu aktifleştirdiğinizde ortaya güzel, dengeli sonuçlar çıkartabiliyor.
Galaxy S20+ Gece Modu İnceleme
Zorlayıcı gece koşullarında farklı açılı kameralarda yaptığımız denemelerde güzel sonuçlar çıkartan Galaxy S20+, gece modu aktifken, 10x'e kadar dijital zum olanağı tanıyor; bunu da söyleyelim. Ancak elbette sonuç kuşkusuz pek tatmin edici değil.
Gündüz çekim koşullarında ise, gerek iç gerek dış mekanlarda birbirinden harika sonuçlar almanız mümkün. Yapay zeka ve canlı odak modlarını da aktifleştirerek çeşitliliği sağlayabiliyor, eğer manüel fotoğrafçılık yeteneklerinize güveniyorsanız profesyonel çekim özelliklerini de kullanabiliyorsunuz.
Bu arada kamera arayüzünden yakın, geniş ve ultra geniş olmak üzere 3 farklı formatta yaptığınız çekimlerin haricinde 64 MP'lik çekimler yapmak için üstten 64 MP modunu açmanız gerektiğini de söylemek gerekiyor. Bu modda yapacağınız çekimler, detay seviyesiyle gayet güzel görünüyor.
Galaxy S20 Plus'ın kameralarına ilişkin önemli özelliklerinden bir diğeri de söylediğimiz gibi, 30x'e kadar hibrit zum yapabiliyor oluşu. 3x'e kadar optik zum yapabilen kamera, 30x'e kadar görüntüyü yakınlaştırabiliyor. Ancak elbette elde yapacağınız çekimlerde oldukça bulanık görüntülerle karşılaşmanız mümkün. Bu koşulda en iyi performansı kuşkusuz tripodla yakalayacaksınız.
Ancak yine de sonuçları Huawei Mate 30 Pro ile karşılaştırdığımızda, Galaxy S20 Plus'ın zum performansının o kadar keskin ve ayrıntılı görünmediğini de söyleyemek lazım. Öte yandan Samsung'un S20 ailesindeki Galaxy S20 Ultra'da sonuçlar farklı olabilir. Bunun cevabını da ancak, Galaxy S20 Ultra'yı incelediğimizde verebileceğiz.
Tek Çekim Modu Nedir?
Galaxy S20+'ta ayrıca kamera arayüzünde Tek Çekim adında farklı bir mod daha bulunuyor. Bu mod biraz eğlence amaçlı yerleştirilmiş diyebiliriz. Arkadaki 3 kamerayı kullanarak kısa videolar çekmek için kullanabileceğiniz bu alan, 10 saniyeye kadar kayıt alıyor ve sonrasında sonuçları çeşitli filtrelerle size sıralıyor. Bunlar arasında ağır çekim ve bumerang efekti gibi hem video hem fotoğraf kayıtları hazırlıyor.
Güzellik Modu Nedir?
Telefonun ön kamerasına baktığımızda, ön kamera performansıyla da güzel sonuçlara yer verdiğini söylemek gayet mümkün. Özellikle gündüz çekimlerinde güzel performans sağlıyorsunuz. Güzellik modu da gayet dengeli çalışıyor. Mesela bu koşulda yaptığımız 3 çekimde, ilkinde güzellik modu tamamen kapalı, ikincisinde yüzde 50 açık, sonuncusunda ise tamamen açık olduğu senaryoda, yüzdeki sivilcelerin çevresinin filtrelendiğini ve doğallığın ise kaybolmadığını görüyorsunuz.
Ancak ön kameranın gece performansına geldiğimizde ise pek olumlu sonuçlar almadığımızı söylememiz lazım. Gece nispeten ışık koşullarının düşük olduğu ortamlarda ister gece modu, ister ekran flaşı açık olsun, grenler, detay kayıpları ve bulanıklıklarla karşılaştığımızın altını çizelim. Bu anlamda fiyat seviyesi bu derece yüksek olan bir telefonun ön kamerasının daha başarılı olması gerekiyor doğrusu.
Pekala, şimdi Galaxy S20 Plus ile şimdiye kadar yaptığımız tüm çekimleri de sizlerle bir arada paylaşalım ve sonra da artık sonuç bölümüne geçelim.
Samsung Galaxy S20 Plus ile çekilen fotoğrafları hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Sonuç olarak Samsung Galaxy S20 Plus, en iyi akıllı telefonlardan biri olarak piyasaya hızlı bir giriş yapıyor, o kesin. Mükemmel ekranı, şu ana kadar en iyi performansı sağlayan teknik kadrosu, başarılı pil ömrü ve elbette geniş yeteneklere sahip kameralarıyla etkileyici bir akıllı telefon olduğu muhakkak.
Özellikle telefonun 120 Hz ekranı en beğendiğimiz yeri oldu diyebiliriz herhalde. Ancak pil ömrünü belirgin şekilde azaltması da en büyük handikaplarından birini oluşturuyor. Telefonun fotoğraf kalitesi de harika, bu konuda ise onun üstende Galaxy S20 Ultra var, ancak arada fiyat uçurumu olduğu da aşikar. Kaldı ki Galaxy S20+ da ucuz bir telefon değil.
Samsung Galaxy S20 Plus Fiyatı Ne Kadar?
Şu an Galaxy S20 Plus'ın fiyatı 9299 TL. Geçen sene bu zamanlarda incelediğimiz Galaxy S10 Plus'ın fiyatı ise 7499 TL'ydi. Elbette arada döviz arttı, birçok hadise oldu, ancak yine de bunlar Galaxy S20 Plus'ın pahalı bir telefon olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
Daha önce incelediğimiz selef modellerden Galaxy S10 Plus şu anda 6 bin TL, Galaxy Note 10 Plus, 8 bin 500 TL'ye bulunurken, Huawei tarafındaysa P30 Pro, 8 bin 300 TL ve Mate 30 Pro ise 8 bin 999 TL fiyatla pazarda yer alıyor.
Öte yandan iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'ten ise hiç bahsetmiyorum bile, zira 11 bin TL - 12 bin TL fiyatlarla zaten o kısım fiyat açısından çoktan çizgi dışına çıkmış durumda. Bu noktada seçim elbette sizin olacak, ancak kuşkusuz fiyat açısından karar vermesi de pek kolay değil doğrusu.
CHIP Online Notu: %90
ARTILAR
+ Şık tasarım ve malzeme kalitesi
+ 120 Hz ile harika OLED ekran
+ Çok iyi performans
+ Mükemmel fotoğraf kalitesi ve yeni "Tek Çekim" özelliği
+ Su koruması
+ Etkileyici 64 MP telefoto lens
+ 8K video kaydı
+ Geniş kamera seçenekleri
+ Geniş batarya
+ Şarj süresi
+ Gorilla Glass 6 koruma
+ microSD kart desteği
+ Wi-Fi 6 desteği
EKSİLER
- 120 Hz'de önemli ölçüde daha kısa pil ömrü
- 120 Hz tam ekran çözünürlüğünde devre dışı
- Ön kamera gece performansı
- USB-C'den USB-A'ya dönüştürücü yok
- Yüksek fiyat
Samsung Galaxy S20 Plus'I Kimler Almalı?
Samsung'un yeni piyasaya sürdüğü Galaxy S20 Plus modeli, özellikle kibar görünen ve tepe model performans gösteren bir amiral gemisi satın almak isteyen kullanıcılara hitap ediyor.
Samsung Galaxy S20 Plus Alternatifleri Neler?
Samsung Galaxy S20 Plus'a alternatif olarak Galaxy S10 Plus modeli veya Huawei P30 Pro modeli de değerlendirilebilir.
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