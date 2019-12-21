İşte Oppo Reno3 5G, Çıkış Tarihi ve Özellikleri!

Oppo, akıllı telefon konusunda elini oldukça hızlı tutuyor. Zira geçtiğimiz nisan ayında Reno modelini, ardından eylül ayında da Reno2 modelini piyasaya hızlı süren Oppo, bu kez de serinin 3'üncü modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Oppo Reno3 5G için geri sayım başlamış durumda.
Oppo bu sene Reno modelleriyle birbirinden farklı akıllı telefonu sahaya sürdü. Reno, Reno2, Reno2 Z, Reno2 F ve Reno A9 (2020) modelleriyle çok sayıda telefonu kullanıcılarla farklı pazarlarda buluşturan Oppo, yıl bitmeden Reno 3'üncü jenerasyonu ile bir kez daha raflara çıkmak istiyor.
Reno3 Pro 5G'nin 26 Aralık tarihinde Çin'de tanıtılması bekleniyor. Reno3 hakkında gelen bilgiler yalnızca bununla da sınırlı değil. Yeni telefon kanlı canlı şekilde ortaya da çıkmış durumda.
Ortaya çıkan Oppo Reno3 5G görüntülerinde telefonun Redmi K20 Pro modeline benzerliği dikkat çekiyorken, özellikleri de görünüyor. Üstteki fotoğrafta da göründüğü gibi Oppo Reno3 5G, 8 GB RAM ve 128 GB hafıza ile beraber gelecek.
Reno3 5G'nin ayrıca 6.4 inç büyüklüğünde Full HD+ AMOLED ekrana sahip olması ve ön yüzünde 16 MP kamera, arka yüzünde ise 48 MP bir ana kamera bulundurması bekleniyor. Öte yandan telefonda arka tarafta ayrıca 2 kamera daha yer alacak ve bunlar da 8 MP ve 2 MP ölçüsünde olacak. Böylece Oppo Reno3 5G'nin 3 kameralı bir akıllı telefon olması bekleniyor.
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