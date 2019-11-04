İşte Samsung'un Sır Telefonu: SM-G715F!

Samsung, aynı anda çok sayıda akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bilinen modellerden en popüleri elbette şubat ayında tanıtılacak Galaxy S11 olurken, Galaxy Fold 2'nin tasarım detayları da kısa bir süre önce sızmıştı hatırlarsanız. Şimdi ise yeni bir model hakkında daha haber geldi.
2020 yılının ilk yarısında Galaxy S11, ardından Galaxy Fold 2 ile raflara çıkmayı planlayan Samsung, öte yandan popüler A serisi modellerinin halefleriyle de kullanıcıları bir kez daha karşılayacak. Ayrıca son zamanlarda Samsung'un bütçe dostu bir "Galaxy S10 Lite" ile de yeniden S10 ailesinin ateşini yakabileceği haberi de kulağımıza çalındı. Ancak yeni bir model var ki, şimdilik kimseler ne olduğunu bilmiyor.
GalaxyClub'da ortaya çıkan habere göre Samsung, şimdilerde SM-G715F kod adıyla bilinen yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Ancak bu modelin ne olduğu şimdilik sır. Bu model A serisinden Galaxy A71 de olabilir, öte yandan Galaxy S11 Mini de olabilir. Bunu bekleyip göreceğiz.
Ek bir parantez: Samsung, SM-G710 kod adıyla yıllar yıllar önce Galaxy Grand 2 telefonunu piyasaya sürmüştü. "SM-G715F" de bu seriye benzer olmasıyla dikkat çekiyor. Ancak Samsung'un bu eski modelini mezarından çıkartmaycağına emin gibiyiz. Yine de elbette bilinmez, bekleyip göreceğiz.
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