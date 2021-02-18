JBL, Yeni Sularda Yüzüyor: JBL Quantum One İncelemesi

JBL'in oyuncuları hedefleyen Quantum serisi beş ayrı modeliyle piyasada ve son dönemde en fazla merak ettiğimiz ürünler arasındalardı. Quantum One bu serinin top modeli ve daha kutudan çıkardığınız gibi bunu size hissettiren bir ürün.
JBL Quantum One Tasarımı Nasıl?
Quantum One dış tasarım olarak son derece kaliteli bir izlenim veriyor ve ürünü elinize aldığınızda da malzeme kalitesi size bunu hissettiriyor. Arkası kapalı tasarıma sahip olan sürücüler kocaman bir JBL logosu barındırıyor ve buna üç bölge RGB ışıklandırma destek veriyor. Suni deriden kulak yastıkları son derece yumuşak ve hafızalı köpükle desteklenmiş, kulaklık da başınıza gayet rahatça oturuyor. Uzun kullanımda bile pek yorgunluk hissetmiyorsunuz. Baş köprüsündeki sünger destek oldukça kalın ve uzun kullanımlardaki konforu destekliyor. Genel olarak ürünün oldukça sağlam hissettirdiğini belirtmemiz gerek. Ağırlığı ise 370 gram, hafif diyemeyiz, eleştirecek bir şey de yok.
Ergonomi konusunda da bir problem görmedik. En üstten ANC'yi açıp kapatıyor, hemen altındaki düğme ise kulaklığın alametifarikası olan JBL QuantumSphere 360 çevresel ses teknolojisinin "kalibrasyon tuşu" olarak atanmış, detaylara birazdan geleceğiz. En altta ses ayar düğmesinin tekerleği var, sonsuza kadar dönüyor ancak %0 ve %100 noktalarında sertçe uyarılıyorsunuz.
Quantum One kablolu bir kulaklık ve beraberinde hayli uzun ve sert bir kabloyla geliyor. Bu kablo aynı zamanda konuşma / oyun sesleri arasındaki dengeyi de ayarlayabilmenizi sağlıyor. Kulaklığın hem ağırlığı hem de uzun kablosu sebebiyle taşımaya çok uygun olmadığını belirtmemiz gerek.
JBL Quantum One Özellikleri Neler?
Gelelim teknik özelliklerine. Quantum One size Stereonun yanında DTS:X 2.0 ve JBL QuantumSphere 360 olarak iki sanallaştırma seçeneği sunuyor. Denediğimiz oyunlarda DTS: X 2.0 alıştığımız üzere harika bir performans gösterdi. Her şeyin yeri, nereden geldiği, ne kadar uzakta olduğu gibi detaylar başarılı şekilde size iletiliyor. QuantumSphere 360 ise kafa izleme teknolojisini de bu sanallığa dahil etmiş durumda. Bir kez kalibre ettikten sonra kafanızı çevirdiğinizde bile sesin size nereden geleceği hesaplanıyor ve açıkçası ilk saatlerde son derece ilginç bir deneyim sunuyor. Kulaklığı bir VR cihazı ile deneyebilmek isterdik ama mümkün olmadı. Tabii bu kalibrasyonu sık sık yenilemek (kulaklığı ortalamak) gerekeceğinden sol sürücü üzerine bunun için bir düğme koyulmuş. Ses dengesini ayarlamak istediğinizde tek yapmanız gereken, ekranın ortasına bakıp bu tuşa bir defa basmak.
JBL Quantum One Performansı Nasıl?
ANC performansı ise bilgisayar başında veya salonda oturacağınızı düşünürsek yeterli. Makineli tüfek sesi gibi veya motor sesi gibi bir ses olduğunda yeterince süzülemiyor ama boynunuza asıp metrobüse bineceğinizi de sanmıyoruz Quantum One ile. Biz ANC performansını başarılı bulduk. Aynı övgüleri çıkartılabilir boom mikrofon için de yapabiliriz. Mikrofonun ilettiği ses son derece net ve temiz.
Gelelim müzik kalitesine, zira JBL bu konuda haklı bir üne sahip ve Quantum One da bizi şaşırtmadı. Kulaklık kapalı arkalı bir tasarım olduğundan sahnesi çok muhteşem sayılmaz ama tiz, mid, bass, kısaca hepsi son derece dengeli. Özellikle baslar o kadar temiz geliyor ki, bu konuda uzun süredir gördüğümüz en iyi oyuncu kulaklığı olduğunu söyleyebiliriz. Flat ayarları biraz fazla tize dönük bulduk; dilediğiniz ayarı JBL Quantum Engine programı üzerinden ayarlayabilir, RGB ayarları veya çevresel ses gibi ayarları dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Quantum Engine'i de çok beğendik, çabuk açılıyor, sisteme yük olmuyor ve son derece stabil. Gerekli tüm ayarları hızlıca yapabiliyorsunuz.
Konsol Uyumluluğu Nasıl?
Gelin dilerseniz biraz da konsol uyumluluğuna bakalım. Hemen araya sokuşturacağız, keşke JBL pakete bir taşıma çantası dahil etseymiş zira evde birden fazla konsolda kullanacaksanız kablolar çok dağılıyor. Bunun en büyük sebebi Xbox One'da USB kablonun kullanılamıyor ama PS4'te tam olarak destekleniyor olması. Bu sayede PS4'te de oyun ve konuşma sesleri arasındaki dengeyi ayarlayabilmeniz mümkün. Maalesef QuantumSphere 360 veya RGB aydınlatma ayarları gibi detaylara her iki konsolda da ulaşılamıyor ve bu da kulaklığın konsol albenisini bir miktar düşürüyor.
Sonuç
Gelelim fiyata, JBL Quantum One'ın fiyatı 2100 TL civarında. Multiplatform, son derece kaliteli, üst seviye müzik ve oyun performansı sunan bir kulaklık için yüksek bir tutar olmasa da bu piyasadaki herhangi bir oyuncu kulaklığı için ödeyebileceğiniz en yüksek bedellerden birisi. Elbette kararı yine bütçeniz verecektir.
CHIP Online Notu: %85
+ Son derece yüksek malzeme kalitesi
+ Dengeli müzik performansı
+ Başarılı mikrofon
+ Yazılım desteği çok stabil
+ Konforlu.
+ Hem DTS hem QuantumSphere 360 seçeneği
- Fiyatı yüksek
- Konsolda tüm özellikleri kullanılamıyor
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