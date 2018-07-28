John McAfee hackleyebilene yüz bin dolar...
John McAfee, Bitfy Wallet'ı hackleyebilenin yüz bin dolar kazanacağını duyurdu...
John McAfee, geçtiğimiz on yıl içerisinde oldukça etkileyici birkaç yıl yaşadı. Her ne kadar adı genellikle antivirüs yazılımı McAfee ile ilgili olarak anılsa da, 1994 yılında istifasından beri firmanın bir parçası değildi. Uçarı kişilik McAfee geçtiğimiz yirmi yıl içerisinde zamanını pek çok farklı iş alanında kendini göstermişti ve bunların en sonuncularından biri de Bitfi Wallet için gösterdiği destekti.
Bitfi Wallet bir süredir varlığını koruyor ve her ne kadar McAfee bu hizmetin hacklenemez olduğunu söylese de, şu ana kadar bu konuda herhangi bir ciddi konuşma yapılmamıştı. McAfee, gönderdiği bir tweet ile artık bu cüzdanı (Wallet) hacklemeyi başaran kişiler için 100.000 dolar ödül olduğunu söyledi.
McAfee, hiçbir şeyin "hacklenemez" olmadığını söyleyenlerin ve (McAfee'nin) "Bitfi'sinin" gerçekten "dünyanın ilk hacklemez cihazı olduğuna" inanmayanların olduğunu söylerken, hacklemeyi başaran kişiye 100.000$ ödül olduğunu belirtti.
Bitfi, bu ödül programının ürünlerindeki güvenlik zayıflıklarını belirlemek için olmadığını "zaten güvenliğimizin mükemmel olduğunu ve cüzdanın dış saldırılar tarafından aşılmayacağını veya hacklenemeyeceğini iddia ettiğimizden dolayı" daha fazla kişinin cüzdanın güvenliğini aşmaya teşvik edilmesi için olduğunu söylüyor.
Ödül için ise Bitfi tarafından sıralanan bazı basit kuralları takip etmek gerekiyor:
"- Bitfi cüzdanınıza bir miktar para aktarıyoruz.
- Eğer ödül programına katılmak istiyorsanız, fazladan 50$ masrafa sahip olan önceden para yüklenmiş bir Bitfi cüzdanı satın alacaksınız (Bu masrafın sebebi sadece ciddi katılımcılara ihtiyacımızın olması)
- Eğer başarılı bir şekilde paraları almayı ve cüzdanı boşaltmayı başarırsanız, bu başarılı bir hack olarak görülecektir.
- Cüzdandan boşaltmayı başardığınız para sizde kalabilir ve Bitfi de size 100.000 dolarlık ödeme yapacaktır."
Bunun genel olarak satışları arttırmak için bir düzen olduğu düşünülebilir. Sonuç olarak programa katılmak için bir cüzdan almanız gerekiyor. Ancak kanıtlama hedefi olanlar için bunun küçük bir masraf olduğu söylenebilir, özellikle başarılı olduklarında 100.000$ alacakları düşünülürse...
Levent Öztürk
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