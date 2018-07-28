John McAfee hackleyebilene yüz bin dolar...

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Dinozorlar

Robotlar ve Yapay Zekâ

Korsanlar

Kayıp Şehirler

Nostalji: 80'ler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Vahşi Batı

Savaş Makineleri