Candyman neden 2020'nin en önemli korku filmi? İşte tüm bilmeniz gerekenler

90'lı yıllarda korkuseverler arasında kült haline gelen Candyman (Şeker Adamın Laneti), yeniden çevrimiyle 2020 yılında yeniden ekranlardaki yerini alacak. Yeni Candyman filmi, başarılı sinemacılarından Jordan Peele ve Nia DaCosta tarafından yeniden beyaz perdeye uyarlandı.
Candyman Neden 2020'nin En Önemli Korku Filmi?
Candyman filmi, 2020'nin en önemli korku filmi olabilir. DaCosta 2020'nin Candyman filmini "Beyaz şiddet ve siyah acının kesiştiği nokta" olarak nitelendiriyor.
Yeni Candyman, ABD'deki şiddet, baskı ve ırkçılık tarihini vurgulayacak. Candyman'ın hikayesi, kurgusal olmasına rağmen, tarih boyunca George Floyd, Michael Brown ve Ahmaud Arbery gibi olaylarla devam eden gerçek olaylar zinciri işaret ediliyor.
Candyman 2020 Ne Zaman Vizyona Girecek?
Merakla beklenen Candyman filminin (Şeker Adamın Laneti) 25 Eylül 2020'de Türkiye'de vizyona girmesi bekleniyor.
Şeker Adamın Laneti 2020 Filminin Konusu Nedir?
Genç bir adam çevresindekileri umursamayarak Şikago'da yaşanan ve bir kent efsanesi olan Candyman efsanesini araştırmaya karar verir. Rivayete göre Candyman, ayna karşısında adını beş kez söyleyen kişiye görünmektedir. Ancak onun ortaya çıkması, pek de iyi şeylere yol açmaz. Bir üniversitede yerel efsaneler üzerine tez çalışması yapan genç bir adam, eski bir batıl inanç haline gelen Candyman'i araştırmaya karar verir.
Çevresindeki insanlar ona bu konuyu araştırmaması için uyarılarda bulunsa da, o söylenilenleri umursamayarak işe koyulur ve korkulacak bir şey olmadığını herkese kanıtlamak ister. Genç adam, ayna karşısına geçerek, yasaklı ismi beş kez telaffuz eder. Bu andan itibaren yaşananlar, hiç de genç adamın düşündüğü gibi olmaz.
Candyman (Şeker Adamın Laneti) Fragmanı
Candyman Filmi Oyuncu Kadrosu
Yahya Abdul Mateen II ... Anthony McCoy
Teyonah Parris ... Brianna Cartwright
Nathan Stewart Jarrett ... Troy Cartwright
Colman Domingo ... William Burke
Kyle Kaminsky ... Grady Cartwright
Vanessa Williams ... Anne-Marie McCoy
Rebecca Spence ... Finley Stephens
Carl Clemons-Hopkins ... Jameson
Brian King ... Clive Privler
Miriam Moss ... Jerrica Cooper
Cassie Kramer ... Librarian
Mark Montgomery ... Det. Lipez
Genesis Denise Hale ... Sabrina
Rodney L Jones III ... Billy
Pamela Jones ... Devlin Sharpe
Hannah Love Jones ... Young Brianna
Cedric Mays ... Gil Cartwright
Tony Todd ... Daniel Robitaille / Candyman
Heidi Grace Engerman ... Haley Gulick
Christiana Clark ... Danielle Harrington
Torrey Hanson ... Jack Hyde
Tien Tran ... Jane Ji
Alec Silver ... Restaurant Server
Sarah Wisterman ... Celine
Malic White ... Boof
Sarah Lo ... Samantha
Breanna Lind ... Annika
Ireon Roach ... Trina
J. Nicole Brooks ... Dr. Collins
Nancy Pender ... TV News Anchor
Mike Geraghty ... Polis
Nadia Simms ... Ringleader
Michael Hargrove ... Sherman Fields
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