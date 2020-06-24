Candyman neden 2020'nin en önemli korku filmi? İşte tüm bilmeniz gerekenler

Candyman filmi, #BlackLivesMatter hareketine ve ırksal meselelere parmak basan 2020'nin en önemli korku filmi... Peki Candyman (Şeker Adamın Laneti) filminin konusu nedir? İşte detaylar...

Candyman Konusu Nedir? Neden Bu Kadar Önemli?

90'lı yıllarda korkuseverler arasında kült haline gelen Candyman (Şeker Adamın Laneti), yeniden çevrimiyle 2020 yılında yeniden ekranlardaki yerini alacak. Yeni Candyman filmi, başarılı sinemacılarından Jordan Peele ve Nia DaCosta tarafından yeniden beyaz perdeye uyarlandı.

Candyman Neden 2020'nin En Önemli Korku Filmi?

Candyman filmi, 2020'nin en önemli korku filmi olabilir. DaCosta 2020'nin Candyman filmini "Beyaz şiddet ve siyah acının kesiştiği nokta" olarak nitelendiriyor. 

Yeni Candyman, ABD'deki şiddet, baskı ve ırkçılık tarihini vurgulayacak. Candyman'ın hikayesi, kurgusal olmasına rağmen, tarih boyunca George Floyd, Michael Brown ve Ahmaud Arbery gibi olaylarla devam eden gerçek olaylar zinciri işaret ediliyor.

Candyman 2020 Ne Zaman Vizyona Girecek?

Merakla beklenen Candyman filminin (Şeker Adamın Laneti) 25 Eylül 2020'de Türkiye'de vizyona girmesi bekleniyor.

candyman 2020

Şeker Adamın Laneti 2020 Filminin Konusu Nedir?

Genç bir adam çevresindekileri umursamayarak Şikago'da yaşanan ve bir kent efsanesi olan Candyman efsanesini araştırmaya karar verir. Rivayete göre Candyman, ayna karşısında adını beş kez söyleyen kişiye görünmektedir. Ancak onun ortaya çıkması, pek de iyi şeylere yol açmaz. Bir üniversitede yerel efsaneler üzerine tez çalışması yapan genç bir adam, eski bir batıl inanç haline gelen Candyman'i araştırmaya karar verir.

Çevresindeki insanlar ona bu konuyu araştırmaması için uyarılarda bulunsa da, o söylenilenleri umursamayarak işe koyulur ve korkulacak bir şey olmadığını herkese kanıtlamak ister. Genç adam, ayna karşısına geçerek, yasaklı ismi beş kez telaffuz eder. Bu andan itibaren yaşananlar, hiç de genç adamın düşündüğü gibi olmaz.

Candyman (Şeker Adamın Laneti) Fragmanı

CANDYMAN Trailer (2020)CANDYMAN Trailer (2020)
First trailer for Candyman from Jordan Peele

Candyman Filmi Oyuncu Kadrosu

Yahya Abdul Mateen II  ...            Anthony McCoy

Teyonah Parris                ...            Brianna Cartwright

Nathan Stewart Jarrett  ...           Troy Cartwright

Colman Domingo            ...            William Burke

Kyle Kaminsky                 ...            Grady Cartwright

Vanessa Williams            ...            Anne-Marie McCoy

Rebecca Spence              ...            Finley Stephens

Carl Clemons-Hopkins   ...            Jameson

 Brian King                         ...            Clive Privler

 Miriam Moss                  ...            Jerrica Cooper

Cassie Kramer                 ...            Librarian

Mark Montgomery          ...            Det. Lipez

 Genesis Denise Hale      ...            Sabrina

Rodney L Jones III           ...            Billy

 Pamela Jones                  ...            Devlin Sharpe

Hannah Love Jones        ...            Young Brianna

Cedric Mays                     ...             Gil Cartwright

Tony Todd                        ...            Daniel Robitaille / Candyman

Heidi Grace Engerman  ...            Haley Gulick

Christiana Clark              ...            Danielle Harrington

Torrey Hanson               ...            Jack Hyde

Tien Tran                        ...            Jane Ji

Alec Silver                    ...            Restaurant Server

Sarah Wisterman        ...            Celine

Malic White                  ...            Boof

Sarah Lo                       ...            Samantha

Breanna Lind               ...            Annika

Ireon Roach                  ...            Trina

J. Nicole Brooks         ...             Dr. Collins

Nancy Pender              ...            TV News Anchor

Mike Geraghty             ...            Polis

Nadia Simms               ...            Ringleader

Michael Hargrove       ...            Sherman Fields

candyman

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