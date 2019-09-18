Joker ile Batman Buluşmuyor!
Joker'i canlandıran Joaquin Phoenix ve Batman'i canlandıracak olan Robert Pattinson arasında sorunlar olduğu iddiaları; bu gelişmeyle perçinlendi!
- Barış Terun
Dc Genişletilmiş Evreni'ninde birlikte rol oynamaları beklenen Joaquin Phoenix (yeni Joker) ve Robert Pattinson (yeni Batman) arasında kişisel sorunlar olduğu söylentileri ayyuka çıktı. Yeni dönemde Batman'i canlandıracak Robert Pattinson (kendisini Twilight serisinden tanıyoruz) ve Gladiator'dan tanıdığımız Joaquin Phoenix'in, "her nedense" The Batman filminin çekimine kadar bir araya gelmeyecekleri açıklandı. Bu da, söylentilerin gerçeklik ihtimalini artırıyor.
Dark Knight filminde, Joker, Batman'e son derece ilginç bir soru sormuştu: "Yerinden oynatılması mümkün olmayan bir nesne, durdurulamayan bir araç ile karşı karşıya gelse ne olur?" Bu soruyla teorik fizikte bolca karşılaştık. Dark Knight'ın yönetmeni Christopher Nolan, Joker ve Batman ilişkisini vurgulamak için bu ifadeleri kullanmıştı.
Joker, "Sen beni ahlaki kuralların nedeniyle öldüremezsin. Ben de seni çok eğlenceli olduğun için öldüremem. Kaderimizde, ömürlerimizin sonuna kadar savaşmak var. Yerinden oynatılması mümkün olmayan bir nesne, durdurulamayan bir araç ile karşılaşırsa bu olur." diyerek Joker ve Batman ilişkisinin özüne gönderme yapmıştı. Bu ifade pek çok Batman çizgi-romanında da vurgulandı.
Pheonix, Joker'in klasik versiyonunu canlandırırken; Robert Pattinson ise Batman'i canlandırıyor. Bu noktada garip olan şey ise yakın zamanda Joaquin Phoenix'in yeni Batman Robert Pattinson ile buluşmak istememesi. Bu isteksizliğin nedenini bilmiyoruz. Phoenix'in de, Pattinson'un da kendine özgü nedenleri olabilir.
Ancak ikilinin eninde sonunda, bir panelde buluşacağına ve sorulara cevap vermek zorunda kalacaklarına eminiz.
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