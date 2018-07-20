Jüpiter'e ait 12 uydu daha bulundu

Gizemli Gezegen X aranırken Jüpiter'e ait olan 12 yeni uydu daha bulundu!

Jüpiter'in 12 yeni uydusu daha bulundu...

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