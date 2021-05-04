Kanser Hakkında şaşırtan Araştırma: Orta Çağda da Kanser Kabusu Varmış!

Yeni bir araştırma, kanserin sadece yakın zamana ait bir hastalık olmadığını ortaya koydu. Orta çağda da insan ölümleri, veba, açlık ve savaşların yanı sıra kanser nedeniyle gerçekleşiyormuş.