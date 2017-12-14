Kaspersky Ürünlerine Resmi Yasak Geldi!
Uzun süredir Rus hükumeti için casusluk yaptığı iddia edilen Kaspersky'nin tüm güvenlik ürünleri, Trump tarafından resmi olarak yasaklandı!
Reuters'in haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, federal hükumetin Kaspersky Labs tarafından geliştirilen yazılımları kullanmasını resmi olarak yasaklayan bir kararı imzalamış durumda.
Bu yasak, Department of Homeland Security (DHS - Ulusal Güvenlik Bakanlığı) tarafından gönderilen bir direktif ile Kaspersky ürünlerinin federal sistemlerden kaldırılmasının önerilmesinin ardından birkaç aydır konuşulmaktaydı. DHS, Kaspersky'nin Rus istihbarat servisleri ile şüpheli bağlantılara sahip olduğunu iddia ediyordu. Ekim ayında da Wall Street Journal, Kaspersky'nin anti-virüs yazılımının hacker'lar tarafından bir NSA çalışanının bilgisayarından gizli belgeleri belirlemek ve çalmak için kullanıldığını söylemişti. ABD hükumeti, Kaspersky'ye karşı iddiaları destekleyecek hiçbir açıklamada bulunmasa da, bu karar hükümletin düşüncesini açıkça gösteriyor.
Trump tarafından imzalanan yasak, bir savunma kanunu önergesinin parçasıydı ve Kaspersky ürünlerinin hükümet ağlarına yüklenmesini engelleyecek. Kaspersky, Rus istihbaratı veya herhangi bir hükumet ile bağları olduğu iddiasını sıklıkla reddediyor ve bir müşterinin dosyalarının çalınmasına yardımcı olmayacağını söylüyor. Hatta firma, kodunu açık kaynaklı yapmayı ve casusluk yeteneklerinin incelenmesini de önermişti.
Firma, Reuters'a yaptığı açıklamada yeni kanuna ile ilgili "ciddi endişelerinin" bulunduğunu çünkü bu kanunun "siber güvenliğe coğrafyaya bağlı bir şekilde yaklaştığını" söyledi.
Son olarak, ABD hükumetinin Kaspersky yasağını resmileştirmesi ile beraber firmanın, Washington yakınındaki ofisini kapatma kararı aldığı da haberlere yansımış durumda...
Levent Öztürk
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