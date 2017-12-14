Kaspersky Ürünlerine Resmi Yasak Geldi!

Uzun süredir Rus hükumeti için casusluk yaptığı iddia edilen Kaspersky'nin tüm güvenlik ürünleri, Trump tarafından resmi olarak yasaklandı!

Kaspersky Ürünlerine Resmi Yasak Geldi!

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