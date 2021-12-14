Kendini Şarj Edebilen İlk Hibrit Mazda Tanıtıldı!

Mazda ürün gamına ilk kez kendini şarj edebilen tam hibrit bir model dahil oldu.

Kendini Şarj Edebilen İlk Hibrit Mazda Tanıtıldı

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