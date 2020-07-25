Köpekler koronavirüsün kokusunu alıyor! Almanya köpekleri eğitmeye başladı

Almanya'da gerçekleştirilen bir araştırma sonucu, orduda görev alan özel eğitimli köpeklerin koronavirüsün kokusunu ayırt edebildiğini ortaya koydu. Orduda görevlendirilen özel eğitimli köpekler koronavirüsle ilgili ek eğitim alıyor.
Numuneleri Ayırt Edebildiler
Hannover Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hamburg-Eppendorf Üniversite Kliniği'nden uzmanların araştırmalarında, Ulmen kentindeki köpek eğitim merkezinden sekiz köpek seçildi. Özel eğitimli köpekler bir haftalık bir eğitim sonrasında Sars-CoV-2 virüsü bulaşmış hastalardan alınan numuneleri diğerlerinden ayırt edebildi.
1092 Numunenin Yüzde 94'ünü Doğru Teşhis Ettiler
"BMC Infectious Diseases" adlı tıp dergisinde makale olarak yayınlanan araştırmanın sonuçlarına göre, köpekler bir haftalık özel eğitimin ardından geniz ya da ağızdan alınan alınan 1092 numunenin yüzde 94'ünü doğru teşhis edebildi.
Numuneler rastgele dağıtıldı ve hangi numunenin virüslü olduğu araştırmacılar tarafından da köpek eğitmenleri tarafından da bilinmiyordu. Köpekler negatif numunelerin yüzde 96'sını virüslü numunelerin ise yüzde 83'ünü tespit edebildi.
Kamuya Açık Alanlarda Koronavirüsle Mücadelede Yardımcı Olabilirler
Bu özel eğitimli köpeklerin, spor etkinlikleri, havaalanları, sınırlar ve benzeri kamuya açık alanlarda laboratuvar incelemelerini tamamlayıcı olarak kullanılabileceği ifade edildi.
Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer Alman ordusuna bağlı Ulmen'daki köpek eğitim merkezini ziyaret edecek.
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