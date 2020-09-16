16 Eylül 2020: Fahrettin Koca, Yeni COVID-19 Verilerini Açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklama ile Türkiye'deki Koronavirüs vakalarının ve yaşanan COVID-19 kaynaklı vefatların sayılarını güncelledi. Geride bıraktığımız son 24 saat içerisinde yapılan 112.645 yeni test sonucunda 1.771 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Yine son 24 saate, hayatını kaybedenlerin sayısı 63 oldu. Böylece, Türkiye'de tespit edilen toplam vaka sayısı 296.391'e, toplam can kaybı sayısı ise 7.249'a yükselmiş oldu