Koronavirüs hastalarına elektronik bileklik! Çıkarma cezası da bulunuyor

Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında evde tedavi gören hastalar için "elektronik bileklik" uygulamasını Kırıkkale'de, 'pilot il uygulaması' çerçevesinde başlattı. Peki elektronik bilekliği çıkarma cezası ne kadar?