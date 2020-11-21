Koronavirüs hastalarına elektronik bileklik! Çıkarma cezası da bulunuyor

Artan koronavirüs vakaları nedeni ile yeni önlemler alınıyor. Şimdi de aktif vakaları izole etmek için elektronik bileklik uygulaması başladı. Uygulamanın pilot il Kırıkkale'de başlatıldığı, ilerleyen günlerde diğer kentlerde de hayata geçirileceği belirtildi.
Açıklamada, evde izolasyona tabi olan Covid-19 tanılı ya da temaslısı bazlı vatandaşların, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerinin ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları tespit edildiği bildirildi.
ELEKTRONİK BİLEKLEĞİ ÇIKARMA CEZASI 3 BİN 150 LİRA
Tedavi ve takip süreci evlerinde devam eden Covid-19 pozitif hastaları ve temaslılarına İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri ya da Valilik denetim ekipleri tarafından elektronik bileklik takılacak, Covid-19 pozitif vatandaşların ve temaslılarının izolasyon süreci bitene kadar bu hasta bilekliklerini çıkarmamalarına, yapılan denetimlerde bilekliğini çıkarmış olan vatandaşların izolasyon kurallarını ihlal ettikleri için İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince 3 bin 150 lira para cezası uygulanacak.
BİLEKLİĞİ KOPANLARIN BİLDİRME YAPMASI GEREKİYOR
Bilekliği yanlışlıkla kopan ya da yırtılan vatandaşların cezai müeyyide ile karşılaşmamak adına durumu derhal filyasyon ya da denetim ekiplerine bildirmesine, takılan elektronik bilekliğin çalışmaz hale getirilmesi durumunda TCK'nın 152. maddesi gereğince kamu malına zarardan işlem yapılacağının bildirilmesi ve kişilere bilgilendirme yapılacak.
Yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
- Aynı anda Hem Grip, Hem de COVID-19 Olunabilir mi?
- Koronavirüs kısıtlamalarıyla ile merak edilen 24 soru 24 cevap
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın