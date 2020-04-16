Koronavirüs'te Korkutan Gelişme: İyileşenler, Yine Hasta mı Oluyor?

Güney Kore'de, COVID-19'dan iyileşmiş olan ancak tekrar pozitif test gösteren 100'den fazla vaka bildirildi. Her ne kadar bu gözlem bazı soru işaretleri ve bir miktar endişe yaratsa da, sağlık yetkilileri bunun sebebinin, insanların tekrar enfekte olmasından ziyade, muhtemelen yeni Koronavirüsün hastalarda "tekrar aktif olması" olduğunu belirtiyor. Alternatif olarak bu durum test yapımı ve örnek almada bir probleme de işaret ediyor olabilir.
Kore'de 13 Nisan Pazartesi günü sadece 25 yeni COVID-19 vakası bildirildi. Ancak o gün rutin basın açıklamasında, toplamda 116 hastanın negatif test sonuçları sonrasında serbest bırakıldığı ancak yeniden pozitif test verdiği belirtildi. Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri yöneticisi Jeong Eun-kyeong, bu vakaların tekrar aktif olma mı yoksa yeniden enfekte olma mı olduğunun, ayrıca bu vakaların ikincil enfeksiyonlara sebep olup olamadıklarının da incelendiğini belirtti.
Diğer ülkelerde de insanların COVID-19'dan iyileşmelerinin ardından pozitif sonuç verdikleri vakalar bulunuyor. İlk olarak Şubat ayında Çin'de bazı kişilerin iyileşmelerinin ardından tekrar enfekte olduklarına yönelik şüphelerin bulunduğu vakalar vardı ve Japonya'da da bir kadın, iyileştikten haftalar sonra ikinci kez pozitif test sonucu vermişti.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, iyileşen COVID-19 hastalarının tekrar enfekte olabileceğinden emin değil ve SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı bağışıklık tepkisinin ve bağışıklık süresinin halen bilinmediğini belirtiyor.
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