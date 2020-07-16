Koronavirüs otospisinden şaşırtan sonuçlar! Kan pıhtısı tüm organlarda!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ölümler her geçen gün artarken, bu sebeple ölen kişilerin otopsi araştırmaları da devam ediyor. Buna göre, koronavirüs nedenli kan pıhtıları sadece akciğerde değil her yerde oluşabiliyor.