Koronavirüs otospisinden şaşırtan sonuçlar! Kan pıhtısı tüm organlarda!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle pek çok can kaybı yaşandı. Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölümler devam ederken, otopsi araştırmaları da yeni bilgileri gün ışığına çıkarıyor.
New York Üniversitesi Langone Tıp Merkezi'nin patoloji bölümü başkanı olan Amy Rapkiewicz ve takımının, geçen ay The Lancet bülteni EClinicalMedicine'de yayınladığı araştırma sonuçları herkesi şaşırttı.
Koronavirüs Kan Pıhtıları Oluşturuyor
Koronavirüs ilk keşfedildiğinde zatürre hastalığına benzetilmiş, solunum yolunda gerçekleşen bir hastalık olarak düşünülmüştü. Ancak araştırmalar sonucunda aslında bu virüsün kan pıhtıları oluşturduğu öğrenildi. Oluşan kan pıhtıları böbrek yetmezliğinden felce, bağışıklık sistemi komplikasyonlarından kalp iltihabına kadar çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
"Kan Pıhtıları Her Organda Bulundu"
Yeni çalışmalara göre, oluşan bu kan pıhtıları daha ufak boyutlu damarları da etkileyebilir. Rapkiewicz, CNN'e yaptığı açıklamada "Bu çarpıcı bir durum çünkü böyle bir şeyi akciğerlerde beklerken, otopsi çalışmasında incelediğimiz neredeyse her organda bulduk." diye konuştu.
Araştırmacılar, koronavirüste görülen büyük kemik iliği hücreleri ile ufak damarlardaki pıhtılaşma arasındaki bağlantıyı belirlemeyi planlıyorlar.
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