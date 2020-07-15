15 Temmuz 2020: Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de görülen Koronavirüs kaynaklı vakaların ve yaşanan can kayıplarının sayıları açıklandı. Dünden sonra bugün de, vaka sayımız 1.000'in altında. Yapılan 42.320 yeni test sonucunda 947 yeni vaka belirlendi. Geride kalan son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17 oldu. Toplam vaka sayımız 215.940'a yükselirken, toplam can kaybı sayımız 5.419'a ulaştı.