Koronavirüs, PC Devlerine "Hayat Öpücüğü" Verdi

PC satışları, iki büyük analiz şirketinin verilerine bakılırsa önemli bir büyüme yaşadı. Peki ama hangi PC devi en çok PC'yi sattı? İşte PC devlerinin son çeyrekte sattıkları PC sayıları.