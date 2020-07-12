Koronavirüs, PC Devlerine "Hayat Öpücüğü" Verdi

Koronavirüs'ün küresel olarak yayılmasından kaynaklı tedarik zinciri sorunlarının ardından, Dünya genelinde PC dağıtımları bir kez daha yükselişe geçti. Gartner tarafından yayınlanan analize göre, 2020'nin ikinci çeyreğinde PC dağıtımları 64,8 milyon üniteye ulaştı. İnsanların COVID-19 sebebiyle evden çalışmaları ve eğitimlerini evden sürdürmeleri sebebiyle, en çok laptop talebi arttı. Ancak Gartner araştırma yöneticisi Mikako Kitagawa'nın söylediğine göre mobil PC talebindeki bu yükselmenin sebebi kısa dönem işletme ihtiyaçları idi ve aynı durumun 2020'nin sonrasında devam etmesi beklenmiyor.
Gartner'ın belirttiğine göre Lenovo ve HP, ikisi de 16 milyonun üzerine çıkarak en çok PC dağıtımı yapan firmalar oldu. İkilinin ardından ise 10 milyon ile Dell geldi. Apple, Acer ve Asus ise 4'er milyon dağıtım yaptılar. Verilerin içerisinde, Chromebook'lar ve iPad'ler bulunmuyor.
Uluslararası Veri Kurumu (IDC) da, aynı konudaki verilerini yayınladı. Kurumun sayıları, çeyrek içerisinde toplam 72 milyon PC dağıtımı ile biraz daha farklı. Ayrıca IDC, HP'nin 18 milyon ile sıralamada birinci olduğunu, ardından 17 milyon ile Lenovo ve 12 milyon ile Dell'in geldiğini söylüyor. Raporda, Apple'ın 5 milyon PC dağıtımı yaptığı ve Acer'in de 4 milyondan fazla dağıtım yaptığı belirtiliyor.
Her iki raporda da ortak olan, PC satışlarının artmış olması gerçeği. Gartner gibi, IDC de bu büyümenin salgın sebebiyle yaşandığını söylüyor ve 2021 için çok umutlu konuşmuyor.
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