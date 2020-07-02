Koronavirüsün arttığı ve azaldığı iller hangileri?

Koronavirüste vaka sayıları hangi illerde artıyor, hangi illerde azalıyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o illeri sıraladı. İşte koronavirüs (Covid-19) tedbirleri uygulama başarısı ile örnek olan 5 il ve detaylar...