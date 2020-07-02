Koronavirüsün arttığı ve azaldığı iller hangileri?

Koronavirüste vaka sayıları hangi illerde artıyor, hangi illerde azalıyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o illeri sıraladı. İşte koronavirüs (Covid-19) tedbirleri uygulama başarısı ile örnek olan 5 il ve detaylar...

Koronavirüsün arttığı ve azaldığı iller hangileri?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Peki, koronavirüste hangi illerde vakalar arttı, hangi illerde vakalar azaldı?

HANGİ İLLERDE KORONAVİRÜS VAKALARI ARTTI?

1 Mart'tan bu yana Türkiye'deki toplam vaka sayısının 199 bin 906 olduğunu belirten Koca, vakaların yüzde 53,74'ünün tüm şehirlerle irtibat halinde olan İstanbul'da tespit edildiğini aktardı.

Son 1 hafta içinde İstanbul'daki vakaların tüm vakalara oranının yüzde 51,16 olduğunu kaydeden Koca vaka sayısı artan illeri söyledi:

"Son iki hafta içinde 5 ilimizin günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olmuştur. Bu iller Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'dır."

HANGİ İLLERDE KORONAVİRÜS VAKALARI AZALDI?

Peki, hangi illerde vakalar azalıyor. Bakan Fahrettin Koca, bu konuda da şu bilgileri paylaştı: Salgın boyunca nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu 5 il ise şunlardır, Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın.

Vaka sayısında istikrarlı şekilde azalma gösteren, tedbirleri uygulama başarısı ile örnek olan 5 ilimizi de anmak istiyorum diyen Bakan Koca bu illeri de şöyle sıraladı:

Tekirdağ
Balıkesir
Samsun
Kırşehir
Düzce

Bakan Koca şu bilgileri paylaştı: Tekirdağ 2 hafta içinde günlük ortalama vaka sayısını yüzde 31,35, Balıkesir yüzde 21,72, Samsun yüzde 20,42, Kırşehir yüzde 20,27, Düzce yüzde 19,91 oranında azaltmıştır. Gümüşhane'de ise 2 haftadır hiç vaka görülmemiştir. Verdiğim bilgileri tüm şehirlerimizi kapsayacak şekilde diğer bazı kriterleri de içeren ayrıntılarıyla yarından itibaren Bakanlığımızın web sitesinde bulabilirsiniz."

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