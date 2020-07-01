Türkiye'deki Toplam Koronavirüs Vaka Sayısı, 200.000'i Aştı

Türkiye'deki Koronavirüs vakalarının ve can kayıplarının sayısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Yapılan 52.313 yeni testin 1.192'si pozitif sonuçlandı. Son 24 saat içerisinde 19 kişi daha, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam vaka sayımız 201.098'e yükselirken, toplam can kaybı sayımız 5.150'ye ulaştı.