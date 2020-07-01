Türkiye'deki Toplam Koronavirüs Vaka Sayısı, 200.000'i Aştı

1.07.2020 - 52.313 yeni test, 1.192 yeni vaka, 19 yeni can kaybı
Türkiye'deki Koronavirüs vakaları ve yaşanan yeni can kayıplarında son durum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklandı. Yapılan 52.313 yeni test sonucunda 1.192 yeni vaka tespit edildi. Geride bıraktığımız son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19 oldu.
Böylece, Türkiye'deki toplam vaka sayısı 200.000 sınırını aşarak, 201.098'e yükseldi. Toplam can kaybı sayısı ise 5.150.
2.311 hastanın iyileşmesi ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 175.422'ye ulaştı.
30.06.2020 - Koronavirüs Salgınında Son Durum: 50.492 yeni test, 1.293 yeni vaka, 16 yeni can kaybı
Son 24 saat içerisinde yaşanan yeni Koronavirüs vakalarının ve Koronavirüs kaynaklı vefatların sayıları açıklandı. Buna göre, yapılan 50.492 yeni test sonucunda, 1.293 yeni vaka tespit edildi. Yeni vefatların sayısı ise 16 oldu.
Bugün açıklanan sayılarla birlikte, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı sayısı 5.131'e, toplam vaka sayısı ise 199.906'ya ulaşmış oldu.
29.06.2020 - 51.014 yeni test, 1.374 yeni vaka, 18 yeni can kaybı
Türkiye'deki yeni Koronavirüs vakaları ve can kayıpları, 29 Haziran tarihi itibarı ile güncellendi. Geride bıraktığımız son 24 saatte yapılan 51.014 yeni test sonucunda, 1.374 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 oldu.
Böylece, Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları şu şekilde oluştu: Toplam vaka sayısı 198.613, toplam can kaybı sayısı ise 5.115.
İyileşen 1.214 yeni hasta ile birlikte, iyileşen hastaların toplam sayısı 171.809'a yükseldi. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 1.000'in üzerine çıkarak, 1.018 oldu. Entübe edilen hastaların sayısı ise 375 olarak açıklandı.
28.06.2020 - 48.309 yeni test, 1.356 yeni vaka, 15 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs vakaları ve yaşanan can kayıplarında son durum, 28 Haziran itibarı ile güncellendi. Yapılan 48.309 yeni testte 1.356 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 15 oldu. Yine son 24 saat içerisinde 1.413 hasta iyileşti. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 170.595'e ulaştı.
Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: 197.239 toplam vaka, 5.097 toplam can kaybı.
27.06.2020 - 45.213 yeni test, 1.372 yeni vaka, 17 yeni can kaybı
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıpları sayıları, 27 Haziran itibarı ile güncellendi. Son 24 saat içerisinde yapılan 45.213 yeni testin sonucunda, 1.372 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, 17 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayımız, 1.984 kişi artarak 169.182'ye ulaştı.
Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayılarımız, 27 Haziran tarihi itibarı ile şu şekilde: 195.883 toplam vaka, 5.082 toplam can kaybı.
26.06.2020 - 51.198 yeni test, 1.396 yeni vaka, 19 yeni can kaybı.
Türkiye'de tespit edilen COVID-19 vakaları ve can kayıpları, 26 Haziran 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Geride kalan son 24 saatte yapılan 51.198 yeni testte 1.396 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19 oldu. İyileşen 1.492 hastamız ile birlikte, toplam iyileşen hasta sayımız 167.198'e ulaştı.
Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: 194.511 toplam vaka, 5.065 toplam can kaybı.
25.06.2020 - 52.303 yeni test, 1.458 yeni vaka, 21 yeni can kaybı
25 Haziran 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'de görülen Koronavirüs vakalarının ve yaşanan can kayıplarının sayıları açıklandı. Bugün yapılan 52.303 yeni testte 1.458 yeni vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21 oldu. İyileşen hastalara 1.472 kişi daha eklendi. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 165.706'ya ulaştı.
Bugünkü açıklama ile birlikte, toplam vaka sayısı 193.115'e, toplam can kaybı sayısı ise 5.046'ya yükselmiş oldu.
24.06.2020 - Günlük vaka sayısında 224 kişilik artış: Yapılan 53.486 yeni testin 1.492'si pozitif sonuçlandı. Yeni vefatların sayısı ise 24.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalar yaptı. 24 Haziran 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'de görülen günlük Koronavirüs vakalarının sayısı, düne göre 224 artarak, 1.492 oldu. Son 24 saatte yapılan test sayısı ise 53.486. Hayatını kaybedenlerin sayısı, yine 24 saat içerisinde 24 olarak açıklandı. İyileşen hastalarımızın sayısı, 1.386 kişi daha artarak 164.234'e yükseldi.
Türkiye'de, Koronavirüs kaynaklı toplam vaka sayısı 191.657 olurken, toplam can kaybı sayısı 5.025'e ulaştı.
Şu anda, COVID-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hastalarımızın sayısı 914. Entübe edilen hastalarımızın sayısı ise, 356.
23.06.2020 - Toplam vaka sayımız 190.000'i, toplam vefat sayımız ise 5.000'i geçti. Bugün yapılan 42.982 yeni test sonucunda 1.268 yeni vaka tespit edildi, 27 yeni can kaybı yaşandı.
Türkiye'de, 23 Haziran itibarı ile, Koronavirüs kaynaklı toplam vaka sayısı 190.000'in üzerine çıkarak 190.165'e yükseldi. Toplam vefat sayımız da, 5.000'i geçerek, 5.001'e ulaştı.
Son 24 saat içerisinde yapılan 42.982 yeni testte, 1.268 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, 27 yeni can kaybı yaşandı.
İyileşen 1.315 yeni hasta ile birlikte, toplam iyileşen COVID-19 hasta sayısı 162.848'e ulaşmış oldu. Yoğun bakımdaki toplam hasta sayımız 893, entübe edilen hasta sayımız 362.
22.06.2020 - Türkiye'de görülen Koronavirüs kaynaklı vakaların ve yaşanan can kayıplarının sayısı: 1.212 yeni vaka, 24 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 24 yeni can kaybımız olduğunu, belirlenen yeni vakaların sayısının ise 1.212 olduğunu açıkladı. Son 24 saatte yapılan yeni test sayısı ise 41.413.
Son 24 saatte iyileşen 1.293 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 161.533'e yükseldi.
Böylece, Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam vaka sayısı 188.897'ye, toplam can kaybı sayısı ise 4.974'e yükselmiş oldu.
21.06.2020 - 40.496 yeni test, 1.192 yeni vaka, 23 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Haziran tarihi itibarı ile ortaya çıkan vaka ve can kaybı sayılarını açıkladı: Yapılan 40.496 testten 1.192'si pozitif sonuçlandı. Son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 23 oldu. İyileşen hastaların sayısı, 1.412 kişi ile birlikte, 160.240'a ulaştı.
Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şöyle oluştu: 187.685 toplam vaka, 4.950 toplam can kaybı.
20.06.2020 - Son 24 saatte 41.112 yeni test yapıldı; 1.248 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısı, düne göre küçük bir artış gösterdi.
Türkiye'de tespit edilen yeni Koronavirüs vakaları ve can kayıpları, 20 Haziran 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Açıklanan son rakamlarda, günlük vaka sayılarının, düne göre az da olsa arttığı görülüyor.
Son 24 saatte yapılan 41.112 yeni testte 1.248 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 22 oldu. Aynı zaman dilimi içerisinde 1.312 COVID-19 hastamız iyileşti. Böylece toplam iyileşen hasta sayımız 158.828'e yükselmiş oldu.
Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları şu şekilde: 186.493 toplam vaka, 4.927 toplam can kaybı.
19.06.2020 - 41.316 yeni test, 1.214 yeni vaka, 23 yeni can kaybı
Son 24 saat içerisinde, Türkiye'de yapılan yeni test sayısı 41.316 olarak açıklandı. Günlük vaka sayısı, yaşanan artışların ardından düşmeye devam ederek; 1.214'e indi. Yine son 24 saat içerisinde 23 vatandaşımız, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen 1.494 hastamız ile birlikte, toplam iyileşen sayısı 157.516'ya ulaştı.
Türkiye'de görülen toplam vakaların ve yaşanan vefatların sayıları ise şu şekilde: 185.245 toplam vaka, 4.905 toplam can kaybı.
18.06.2020 - 48.412 yeni test, 1.304 yeni vaka, 21 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen yeni Koronavirüs vakaları ve can kayıpları, 18 Haziran 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Yapılan 48.412 yeni testte 1.304 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21 oldu. Yine son 24 saat içerisinde 1.382 hastamız iyileşti. Böylece toplam iyileşen hasta sayımız 156.022'ye ulaştı. Ayrıca bir kez daha, günlük iyileşen hasta sayımız, günlük vaka sayısını geçti.
Açıklanan son rakamlar ile birlikte, Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları şu şekilde: 184.031 toplam vaka, 4.882 toplam can kaybı.
17.06.2020 - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı Sonrasında Açıklamalar Yaptı; Yeni Verileri Paylaştı: 52.901 yeni test, 1.429 yeni vaka, 19 yeni can kaybı
Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarının sayısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı Sonrasında Düzenlenen Basın Toplantısında açıklandı. 17 Haziran tarihi itibarı ile, son 24 saat içerisinde yapılan 52.901 yeni testin 1.429'u pozitif sonuçlandı. Yine son 24 saat içerisinde, Koronavirüs kaynaklı 19 yeni can kaybı yaşandı. 1.261 hastamız daha iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayımız 154.640 oldu.
Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayıları şu şekilde: 182.727 toplam vaka, 4.861 yeni can kaybı.
Koca, açıklamalarında, Türkiye'nin Dünya genelindeki durumundan da bahsetti: "Ölümlerde, Avrupa ülkeleri ön sıralarda. İngiltere'de 1 milyon kişi başına 618, İspanya'da 850, İtalya'da 569, Fransa'da 453, Almanya'da 106 vefat olmuştur. ABD'de bu sayı 360'tır. Türkiye 57 vefat ile 47. sırada yer almaktadır."
Hangi İllerimizde Koronavirüs Vaka Sayılarının Artışı Daha Fazla?
Şehirler genelinde de durumu özetleyen Bakan'ın sözleri şu şekilde: "Vaka sayısına göre vefat sayısının en yüksek olduğu il Gümüşhane. En düşük olduğu il ise yüzde 0,33 ile Kilis. Son bir ayda Ankara'da günlük ortalama vaka sayısı 127. Son bir haftada ortalama vaka sayısı 155. Son 3 günde ortalama vaka sayısı 177. Son bir ayda İstanbul'da grülen günlük ortalama vaka sayısı 653. Son bir haftada 620. Son 3 günde 616. Son bir ayda İzmir'de ortalama vaka sayısı 32. Son bir haftada 38. Son 3 günde 34. Son bir ayda Bursa'da 64, son bir haftada 84, son üç günde 93, son gün 100'e kadar çıkmış oldu. Kocaeli'de son bir ayda 78, son bir haftada 91, son 3 günde 113. Artış devam ediyor. Konyada son bir ayda 41, son bir haftada 73, son üç günde 88, son gün 100'e yaklaştı. Son bir ayda Kayseri'de 14, son bir haftada 25, son üç günde 28. Diyarbakır'da son bir ayda 58, son bir haftada 81, son üç günde 87, son gün 100'lere yaklaştı. Van'da son bir ayda 7, son bir haftada 17, son üç günde 14."
Son olarak Fahrettin Koca, sorulan bir soruya verdiği cevapta, yeni bir sokağa çıkma kısıtlamasının gündemde olmadığını söyledi.
16.06.2020 - 46.800 yeni test, 1.467 yeni vaka, 17 yeni can kaybı
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıpları, 16 Haziran tarihi itibarı ile güncellendi. Son 24 saat içerisinde yapılan 46.800 yeni testte, 1.467 yeni vaka tespit edildi. Böylece, iki gündür yaşanan artıştan sonra, küçük de olsa bir düşüş yaşanmış oluyor.
Yine son 24 saat içerisinde, 17 vatandaşımız COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayımız, 1.015 kişi artarak 153.379'a ulaştı.
Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayılarımız, 16 Haziran tarihi itibarı ile şu şekilde karşımıza çıkıyor: 181.298 toplam vaka, 4.842 toplam can kaybı.
15.06.2020 - Üst üste ikinci günde de vaka sayımız 1.5000'ün üzerinde: 42.032 yeni test, 1.592 yeni vaka, 18 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 15 Haziran tarihinde belirlenen yeni Koronavirüs vakalarının ve can kayıplarının sayıları güncellendi. Yapılan 42.032 yeni testin 1.592'si pozitif sonuçlandı. Böylece, dünden sonra bugün de vaka sayısı 1.5000'ün üzerine çıkmış oldu. Geride kalan 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise, kayıtlara 18 olarak geçti. İyileşen hastaların sayısı, 947 kişi artarak 152.364'e yükseldi.
15 Haziran 2020 tarihi itibarı ile Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şöyle: 179.831 yeni vaka, 4.825 yeni can kaybı.
14.06.2020 - Vaka sayılarındaki artış devam ediyor: Yapılan 45.176 testte 1.562 yeni vaka tespit edildi. Yeni can kaybı sayısı ise 15.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yayınladığı son mesajı ile, Türkiye'de görülen yeni Koronavirüs (COVID-19) kaynaklı vaka ve ölüm sayısını açıkladı. İyileşen hasta sayısının günlük vaka sayısının altına düşmesine dikkat çeken bakan, "Hedeften uzaklaşıyoruz" cümlesini kurdu.
İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, TEDBİRSİZ iyimserlik. TEDBİRLİ İYİMSER olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/540LYBatKN— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 14, 2020
Bugün yapılan 45.176 yeni test sonucunda, 1.562 yeni Koronavirüs vakası tespit edildi. Can kaybı sayımız ise 15 olarak açıklandı. Bir günde iyileşen 1.330 yeni hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 151.417'ye yükseldi.
Böylece, toplam vaka sayımız 178.239 olurken, toplam can kaybı sayımız 4.807'ye yükselmiş oldu.
13.06.2020 - Vaka sayımız yne 1.000'in üzerinde: 45.092 yeni test, 1.459 yeni vaka, 14 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen yeni Koronavirüs vakaları ve can kayıplarının sayısı, 13 Haziran 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Yapılan 45.092 yeni testte 1.459 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 oldu. Yine son 24 saat içerisinde 985 hastamız iyileşti. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 150.087'ye ulaştı.
Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde: 176.677 toplam vaka, 4.792 toplam can kaybı.
12.06.2020 - Vaka sayımız, bir kez daha 1.000'in üzerine çıktı: 41.013 yeni test, 1.195 yeni vaka, 15 yeni vefat
13 günün ardından, Türkiye'de görülen Koronavirüs vakalarının sayısı yine 1.000'in üzerine çıktı. Geride kalan son 24 saat içerisinde yapılan 41.013 yeni test sonucunda, 1.195 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Bugünkü can kayıplarının sayısı ise 15 olarak açıklandı.
Bir günde iyileşen 1.242 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 149.102'ye ulaşmış oldu.
Türkiye'de bugüne kadarki vaka ve vefat sayıları ise şu şekilde: 175.218 toplam vaka, 4.778 toplam can kaybı.
11.06.2020 - Türkiye'de Koronavirüs vaka sayısı ve can kayıplarında son durum: 49.190 yeni test, 987 yeni vaka, 17 yeni can kaybı
Son 24 saat içerisinde yapılan 49.190 yeni test yapıldı. Bu testler sonucunda 987 yeni vaka tespit edildi. Aynı süre içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 17 olarak açıklandı. İyileşen hastalar, 1.021 kişi daha artarak 147.860'a ulaştı.
Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: 174.023 toplam vaka, 4.763 toplam can kaybı.
10.06.2020 - 36.521 yeni test, 922 yeni vaka, 17 yeni can kaybı
Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durum, 10 Haziran itibarı ile açıklandı. Yapılan 36.521 yeni test sonucunda 922 yeni vaka tespit edildi. Geride kalan 24 saat içerisinde 17 vatandaşımız, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Açıklanan son rakamlarla birlikte, Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs vakalarının toplam sayısı 173.036'ya yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise, 4.746 olarak kayıtlara geçti.
İyileşen 2.241 hastamızla birlikte, toplam iyileşen sayısı 146.839'a ulaşmış oldu.
09.06.2020 - Türkiye'deki toplam vaka sayısı 172.114'e; toplam can kaybı sayısı 4.729'a yükseldi. Tespit edilen günlük vaka sayısı ise 993 oldu.
Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durum: Yapılan 37.225 yeni testin 993'ü pozitif sonuçlandı. Son 24 saat içerisinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise 18 olarak açıklandı.
Yeni verilerle birlikte, toplam vaka sayımız 172.114'e, toplam can kaybı sayımız ise 4.729'a yükseldi.
Yine son 24 saatte 3.218 hastamız daha iyileşti. Böylece toplam iyileşen hastaların sayısı 144.598'e ulaşmış oldu.
08.06.2020 - 39.361 yeni test, 989 yeni vaka, 19 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vaka ve can kaybı sayılarını Twitter üzerinden açıkladı. Koca, açıklamasında "Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. TEDBİR AZALIRSA, TEHDİT ARTACAK" cümlelerini kullandı.
Türkiye'de, Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 24 saatte yapılan 39.361 yeni testin 989'u pozitif sonuçlandı. Yaşanan yeni can kayıplarının sayısı ise 19 oldu.
Böylece, Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam vaka sayısı 171.121'e, toplam can kaybı sayısı ise 4.711'e yükseldi. Son 24 saat içerisinde iyileşen 3.411 yeni hasta ile birlikte, toplam iyileşen hasta sayımız 141.380'e kadar yükseldi.
07.06.2020 - 35.335 yeni test, 914 yeni vaka, 23 yeni can kaybı
Türkiye'de, 7 Haziran tarihinde 35.335 yeni test yapıldı. Bu testlerin sonucunda tespit edilen yeni COVID-19 vakalarının sayısı 914 oldu. Geride kalan 24 saat içerisinde, 23 yeni can kaybı yaşandı.
Türkiye'deki toplam vaka sayısı, böylelikle 170.132'ye ulaştı. Toplam can kaybı sayısı ise 4.692.
Yoğun bakımdaki toplam hasta sayımız 613, entübe edilen hasta sayımız 274. Bugün iyileşen 2.647 hasta ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayısı 137.969'a yükseldi.
06.06.2020 - Türkiye'deki günlük vaka sayısı, bir kez daha 900'ün altına geriledi: 35.846 yeni test, 878 yeni vaka, 21 yeni can kaybı
Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durum açıklandı. Geride kalan son 24 saat içerisinde yapılan 35.846 yeni test sonucunda 878 yeni vaka tespit edildi. Aynı süre içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 21 oldu. 1.922 hastamız iyileşti. Böylece iyileşen toplam hasta sayımız 135.322'ye ulaştı.
Toplam vaka ve can kaybı sayılarımız şu şekilde karşımıza çıkıyor: 169.218 toplam vaka, 4.669 toplam can kaybı.
05.06.2020 - Test sayısında artış devam ediyor: Yapılan 57.829 yeni test sonucunda, 930 yeni vaka tespit edildi, son 24 saatte 18 yeni can kaybı yaşandı
Türkiye'de görülen Koronavirüs vakaları ve can kayıpları ile ilgili günlük açıklama yayınlandı. Açıklamaya göre, son 24 saat içerisinde 57.829 yeni test yapıldı. Bu test sayısı, bugüne dek gördüğümüz en yüksek sayı. Testlerden 930'u pozitif sonuçlandı. Yeni can kayıplarının sayısı ise 18 oldu. Böylece can kaybı sayısı, 20'nin altına inmiş oldu.
Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle yaşanan toplam vaka sayısı 168.340'a yükselirken, toplam can kaybı sayısı ise 4.648 oldu.
Geride kalan son 24 saatte 1.622 hastamız daha iyileşti. Böylece iyileşen toplam hasta sayısı 133.400'e ulaştı.
04.06.2020 - 54.234 yeni test, 988 yeni vaka, 21 yeni can kaybı
4 Haziran itibarı ile, Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kaybı sayılarında son durum açıklandı. Buna göre, yapılan 54.234 yeni testten 988'i pozitif sonuçlandı. Son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 21 olarak kayıtlara geçti. Yine son 24 saat içerisinde iyileşen hastaların sayısı, 926. İyileşen yeni hastalarla birlikte, toplam iyileşen COVID-19 hasta sayımız 131.778'e yükselmiş oldu.
Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şöyle: 167.410 toplam vaka, 4.630 toplam can kaybı.
03.06.2020 - Bugüne dek yapılan, günlük en fazla test sonrasında son durum: 52.305 yeni test, 867 yeni vaka, 24 yeni can kaybı.
Türkiye'de tespit edilen yeni Koronavirüs vakaları ve can kayıpları, 3 Haziran 2020 tarihi itibarı ile açıklandı. Son 24 saatte yapılan 52.305 yeni testte 867 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 24 oldu. Aynı zaman dilimi içerisinde 931 hastamız iyileşti. Böylece toplam iyileşen hasta sayımız 130.852'ye ulaştı.
Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde: 166.422 toplam vaka, 4.609 toplam can kaybı.
02.06.2020 - Günlük vaka sayımız, düşüş başladığından beri ilk kez 800'ün altına indi: 32.325 yeni test, 786 yeni vaka, 22 yeni can kaybı
Türkiye'deki günlük Koronavirüs vakaları ve can kayıplarında son durum açıklandı. Geride kalan 24 saatte yapılan 32.325 yeni testin 786'sı pozitif sonuçlandı. Böylece, düşüşün başladığı günden beri, günlük vaka sayımız ilk kez 800'ün altına inmiş oldu. Koronavirüs nedeniyle, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 22 oldu.
Açıklanan yeni vaka ve can kayıpları ile birlikte, Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam vaka sayısı 165.555''e, toplam can kaybı sayısı ise 4.585'e yükseldi.
İyileşen hasta sayımız, 974 artarak 129.921'e ulaştı.
01.06.2020 - 31.525 yeni test, 827 yeni vaka, 23 yeni can kaybı
1 Haziran itibarı ile, normalleşme konusunda ilk adımları atan ülkemizdeki Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durum belli oldu. Geride kalan 24 saat içerisinde 31.525 yeni test yapıldı. Bu testlerin sonucunda 827 yeni vaka tespit edildi. Böylece, dünden sonra bugün de, vaka sayısı 900'ün altına inmiş oldu. Can kayıplarının sayısı ise 23 olarak açıklandı. Bir günde iyileşen 974 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayısı 128.947 oldu.
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve can kaybı sayıları şu şekilde: 164.769 toplam vaka, 4.563 toplam can kaybı.
31.05.2020 - Türkiye'deki günlük vaka sayısı, ilk kez 900'ün altına indi: 35.600 yeni test, 839 yeni vaka, 25 yeni can kaybı
Türkiye'deki yapılan günlük Koronavirüs test sayısı 35.600 olarak açıklandı. Tespit edilen vaka sayısı, uzun zamandır ilk kez 900'ün altına indi ve 839 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saat içerisinde 25 vatandaşımız hayatını kaybetti. 989 iyileşen hasta ile birlikte, toplam iyileşen sayısı 127.973'e ulaştı.
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayıları, 31 Mayıs tarihi itibarı ile şöyle: 163.942 toplam vaka, 4.540 toplam can kaybı.
30.05.2020 - Günlük vaka sayımız, bir kez daha 1.000'in altına indi: 39.230 yeni test, 983 yeni vaka, 26 yeni can kaybı
30 Mayıs itibarı ile, yapılan 39.230 yeni test sonucunda 983 yeni vaka tespit edildi. Geride kalan son 24 saat içerisinde, 26 yeni can kaybı daha yaşandı.
Böylece Türkiye'de, Koronavirüs kaynaklı tespit edilen toplam vaka sayısı 163.103'e yükseldi. Yaşanan can kayıplarının toplam sayısı ise, bugün itibarı ile 4.515'e ulaştı.
Son 24 saat içerisinde iyileşen hastaların sayısı 1.021. İyileşen toplam hasta sayımız ise 126.984. Şu anda yoğun bakımda 649 hastamız bulunurken, entübe edilen hastaların sayısı 308.
29.05.2020 - 36.155 yeni test, 1.141 yeni vaka, 28 yeni can kaybı
Ülkemizde tespit edilen yeni Koronavirüs vakaları ve yaşanan yeni can kayıpları, 29 Mayıs tarihi itibarı ile güncellendi. Geride bıraktığımız son 24 saatte yapılan 36.155 yeni test sonucunda, 1.141 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saatte, 28 vatandaşımız daha, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Türkiye'deki toplam vaka ve vefat sayıları, yeni açıklama ile birlikte şu şekilde karşımıza çıkıyor: Toplam vaka sayısı 162.120, toplam can kaybı sayısı 4.489.
Son 24 saatte 1.594 COVID-19 hastası daha iyileşti. Böylece iyileşen toplam hasta sayımız 125.963'e yükselmiş oldu.
28.05.2020 - Vaka sayımız yine 1.000'in üzerinde: 33.559 yeni test, 1.182 yeni vaka, 30 yeni can kaybı
Türkiye'deki Koronavirüs vakaları ve can kayıpları, 28 Mayıs tarihi itibarı ile güncellendi. Geride bıraktığımız son 24 saatte yapılan 33.559 yeni test sonucunda 1.182 yeni COVID-19 vakası belirlendi. Yine son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 olarak açıklandı.
Bugüne dek görülen vaka ve yaşanan vefatların toplamları şu şekilde: Toplam vaka sayısı 160.979, toplam can kaybı sayısı 4.461.
İyileşen hastalarda son durum ise şu şekilde: 1.576 kişi daha iyileşti; toplam iyileşen hasta sayısı 124.369'a yükseldi.
27.05.2020 - 21.043 yeni test, 1.035 yeni vaka, 34 yeni can kaybı
Türkiye'deki yeni tip Koronavirüs vakaları ve can kayıplarında son durum açıklandı. Geride kalan son 24 saatte yapılan 21.043 yeni testin 1.035'i pozitif sonuçlandı. Koronavirüs nedeniyle, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 34 olarak açıklandı.
Açıklanan yeni vaka ve can kayıpları ile birlikte, Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam vaka sayısı 159.797'y'e, toplam can kaybı sayısı ise 4.431'e yükseldi.
İyileşen hasta sayımız ise, 1.286 kişi artarak 122.793'e ulaştı.
26.05.2020 - 19.853 yeni test, 948 yeni vaka, 28 yeni can kaybı
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıpları, 26 Mayıs tarihi itibarı ile açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 19.853 yeni testin 948'i pozitif sonuçlandı. Yine son 24 saat içerisinde, 28 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayımız, 1.492 kişi daha artarak 121.507'ye ulaştı.
Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayılarımız, 26 Mayıs tarihi itibarı ile şu şekilde gerçekleşti: 158.762 toplam vaka, 4.397 yeni can kaybı.
25.05.2020 - 21.492 yeni test, 987 yeni vaka, 29 yeni can kaybı
Türkiye'deki yeni Koronavirüs vakaları ve can kayıpları açıklandı. 25 Mayıs tarihi itibarı ile, son 24 saatte yapılan 21.492 yeni testin 987'si pozitif sonuçlandı. Koronavirüs nedeniyle, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 29.
Yeni vaka ve can kayıpları ile birlikte, Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam vaka sayısı 157.814''e, toplam can kaybı sayısı ise 4.369'a yükseldi. Son 24 saatte iyileşen 1.321 hastamız ile birlikte, toplam iyileşen sayımız da 120.015'e ulaştı.
24.05.2020 - 24.589 yeni test, 1.141 yeni vaka, 32 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden, 24 Mayıs tarihi itibarı ile ortaya çıkan vaka ve can kaybı sayılarını açıkladı: Yapılan 24.589 yeni testten 1.141'i pozitif sonuçlandı. Son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 32 oldu. İyileşen hastaların sayısı, yeni iyileşen 1.092 kişi ile birlikte, toplamda 118.694'e ulaştı.
Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şöyle oluştu: 156.827 toplam Koronavirüs vakası, 4.340 toplam can kaybı.
23.05.2020 - 40.178 yeni test, 1.186 yeni vaka, 32 yeni can kaybı
23 Mayıs 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'de görülen Koronavirüs vakaları ve yaşanan can kayıpları açıklandı. Bugün yapılan 40.178 yeni testte 1.186 yeni vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 32 oldu. İyileşen hastalara 1.491 kişi daha eklendi. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 117.602'ye ulaştı.
Bugünkü açıklama ile birlikte, toplam vaka sayısı 155.686'ya, toplam can kaybı sayısı ise 4.308'e yükselmiş oldu.
22.05.2020 - 37.507 yeni test, 952 yeni vaka, 27 yeni can kaybı
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durum açıklandı. Buna göre, geride kalan 24 saat içerisinde Türkiye'de 37.507 yeni test yapıldı. Bu testlerin sonucunda 952 yeni vaka tespit edildi. Yeni vakaların sayısının, üst üste üçüncü günde de 1.000'in altında olması sevindirici bir gelişme. Can kayıplarının sayısı 27 olarak açıklandı. Bir günde iyileşen 1.121 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayısı 116.111 oldu.
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayıları şu şekilde: 154.500 toplam vaka, 4.276 toplam can kaybı.
21.05.2020 - Tespit edilen vakaların sayısı, yine 1.00'in altında: 33.633 yeni test, 961 yeni vaka, 27 yeni can kaybı
Son 24 saatte yapılan 33.633 yeni test sonucunda, 961 yeni Koronavirüs vakası tespit edildiği açıklandı. Koronavirüs nedeniyle, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 27 oldu.
Toplam vaka ve can kaybı sayıları ise, 21 Mayıs 2020 itibarı ile şu şekilde: Toplam vaka sayısı 153.548, toplam can kaybı sayısı 4.249.
Yoğun bakımdaki hastalarımızın sayısı 820'ye kadar inerken, entübe edilen hastalarımızın sayısı ise 424 oldu.
20.05.2020 - Günlük vaka sayısı, uzun zamandır ilk kez 1.000'in altında: 20.838 yeni test, 972 yeni vaka, 23 yeni can kaybı
20 Mayıs 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'de görülen Koronavirüs vakalarının sayısı, ilk kez 1.000'in altına indi. Son 24 saatte yapılan 20.838 yeni testte 972 yeni vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise, yine 24 saat içerisinde 23 olarak açıklandı. İyileşen hastalarımızın sayısı, 1.092 kişi daha artarak 113.987'ye yükseldi.
Türkiye'de, Koronavirüs kaynaklı toplam vaka sayısı 152.587 olurken, toplam can kaybı sayısı 4.222 olarak kayıtlara geçti.
Şu anda, COVID-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hastalarımızın sayısı 877. Entübe edilen hastalarımızın sayısı ise, 445.
19.05.2020 - Türkiye'de yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayısı, uzun zamandır ilk kez 30'un altına indi: 25.382 yeni test, 1.022 yeni vaka, 28 yeni can kaybı
Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan vaka ve can kayıplarında son durum açıklandı: Son 24 saat içerisinde yapılan 25.382 testte 1.022 yeni vaka tespit edildi. Aynı süre içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 28 olarak açıklandı. 1.318 hastamız daha iyileşti. Böylece iyileşen toplam hasta sayısı 112.895'e ulaştı.
Bugün açıklanan sayılarla birlikte, Türkiye'deki toplam vaka ve vefat sayıları şu şekilde oluştu: Toplam 151.615 vaka, 4.199 can kaybı.
18.05.2020 - 25.141 yeni test, 1.158 yeni vaka, 31 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen yeni Koronavirüs vakaları ve yaşanan yeni can kayıplarında son durum: Son 24 saatte yapılan 25.141 yeni testin 1.158'i pozitif sonuçlandı. Yine son 24 saatte, 31 vatandaşımız daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Böylece, ülkemizdeki toplam vaka sayısı 150.593'e, toplam can kaybı sayısı ise 4.171'e yükselmiş oldu.
Yine geride kalan son 24 saatte 1.615 COVID-19 hastası iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 111.577. Yoğun bakımda tedavi süren hastalarımızın sayısı 903 olarak açıklanırken, entübe edilen hasta sayısı ise 463 oldu.
17.05.2020 - 35.369 yeni test, 1.368 yeni vaka, 44 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden Türkiye'deki yeni Koronavirüs vakaları ve can kayıpları hakkında bilgi verdi. Geride bıraktığımız son 24 saatte yapılan 35.369 yeni test sonucunda, 1.368 yeni vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 44.
Böylece, Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları şu şekilde oluştu: Toplam vaka sayısı 149.435, can kaybı sayısı ise 4.140.
İyileşen 1.825 yeni hasta ile birlikte, iyileşen hastaların toplam sayısı 109.962'ye yükseldi. Yoğun bakımda tedavi gören 914 hastamız bulunurken, entübe edilen hastaların sayısı 468 olarak açıklandı.
16.05.2020 - 42.236 yeni test, 1.610 yeni vaka, 41 yeni can kaybı
Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durum açıklandı. Buna göre, son 24 saat içerisinde yapılan 42.236 yeni testte 1.610 yeni vaka tespit edildi. Aynı süre içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 41 olarak açıklandı. 2.004 COVID-19 hastamız daha iyileşti ve iyileşen toplam hasta sayımız 108.137'ye ulaştı.
Toplam vaka ve vefat sayılarımız ise şu şekilde: 148.067 toplam vaka, 4.096 toplam can kaybı.
15.05.2020 - 38.565 yeni test, Koronavirüs kaynaklı 1.708 yeni vaka, 48 yeni vefat
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 38.565 yeni test yapıldığını ve bu testler sonucunda 1.708 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Ayrıca, geride kalan son 24 saat içerisinde 48 yeni can kaybı daha yaşandığını söyledi.
Böylece Türkiye'de, Koronavirüs kaynaklı tespit edilen toplam vaka sayısı 146.457'ye yükseldi. Yaşanan can kayıplarının toplam sayısı ise, bugün itibarı ile 4.055 olarak kayıtlara geçti.
Son 24 saat içerisinde iyileşen hastaların sayısı 2.103. Türkiye'de COVID-19 hastalarının toplam iyileşme sayısı ise 106.133. Şu anda yoğun bakımda 944 hastamız bulunurken, entübe edilen hastaların sayısı ise 490.
14.05.2020 - Türkiye'de Son Durum: 1.635 yeni vaka, 55 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geride bıraktığımız son 24 saat içerisinde, Koronavirüs (COVID-19) kaynaklı 55 hastayı daha kaybettiğimizi açıkladı. Böylece toplam can kaybı sayısı, 4.000'in üzerine çıkarak 4.007'yi buldu. Yapılan yeni test sayısı 34.821 olarak açıklanırken, belirlenen yeni vaka sayısı 1.635 oldu. Toplam vaka sayımız ise, 144.749'a ulaştı.
Yine son 24 saat içerisinde 2.315 COVID-19 hastası iyileşti. İyileşen hastalarımızın toplam sayısı ise, 104.030 olarak kayıtlara geçti.
13.05.2020 - 33.332 yeni test, 1.639 yeni vaka, 58 yeni can kaybı
Türkiye'deki Koronavirüs vakaları ve yaşanan yeni can kayıplarında son durum: Yapılan 33.332 yeni test sonucunda 1.639 yeni vaka tespit edildi. Geride bıraktığımız son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 58 oldu.
Böylece, Türkiye'deki toplam vaka sayısı 143.114'e, toplam can kaybı sayısı ise 3.952'ye yükseldi.
2.826 hastanın iyileşmesi ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 101.715'e ulaştı.
12.05.2020 - 37.351 yeni test, 1.704 yeni vaka, 53 yeni can kaybı
Türkiye'de görülen Koronavirüs vakaları ve yaşanan can kayıpları, 12 Mayıs 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Yeni açıklamaya göre son 24 saat içerisinde yapılan 37.351 yeni testte 1.704 yeni vaka tespit edildi. Can kayıplarının sayısı, yine son 24 içerisinde 53 oldu. İyileşen hasta sayısı 3.109 kişi artarak 98.889'a ulaştı.
Toplam vaka sayısı 141.475, toplam can kaybı sayısı ise 3.894 olarak kayıtlara geçti.
11.05.2020 - 32.722 yeni test, 1.114 yeni vaka, 55 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen yeni Koronavirüs vakaları ve can kayıpları, 11 Mayıs 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Yapılan 32.722 yeni testte 1.114 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 55 oldu. Yine son 24 saat içerisinde 3.089 hasta iyileşti. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 95.780'e ulaştı.
Açıklanan son rakamlar ile birlikte, Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları şu şekilde: 139.771 toplam vaka, 3.841 toplam can kaybı.
10.05.2020 - 36.187 yeni test, 1.542 yeni vaka, 47 yeni can kaybı
Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durum açıklandı. Yapılan 36.187 yeni test sonucunda 1.542 yeni vaka tespit edildi. Geride kalan 24 saat içerisinde 47 vatandaşımız, Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Açıklanan son rakamlarla birlikte, Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs vakalarının toplam sayısı 138.657'ye yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise, 3.786 olarak kayıtlara geçti.
İyileşen 3.211 hastamızla birlikte, toplam iyileşen sayısı 92.691'e ulaşmış oldu.
09.05.2020 - Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 137.115'e yükseldi. Toplam can kaybı sayısı ise 3.739
Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durum: 9 Mayıs 2020 tarihi itibarı ile, yapılan 35.605 yeni testin 1.546'sı pozitif sonuçlandı. Son 24 saat içerisinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise 50 olarak açıklandı.
Yeni verilerle birlikte, toplam vaka sayımız 137.115'e, toplam can kaybı sayımız ise 3.739'a yükseldi.
Yine son 24 saatte 3.084 COVID-19 hastası iyileşti. Böylece toplam iyileşen hastaların sayısı 89.480'e ulaşmış oldu.
08.05.2020 - 33.687 yeni test, 1.848 yeni vaka, 48 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından, Twitter üzerinden açıklanan yeni vaka ve can kaybı sayıları şu şekilde: Türkiye'de, Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 48 yeni can kaybı yaşandı. Son 24 saatte yapılan yeni test sayısı 33.687 olurken, yeni vaka sayısı 1.848 oldu.
Böylece, Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam vaka sayısı 135.569'a, can kaybı sayısı ise 3.689'a yükseldi. Son 24 saat içerisinde iyileşen 3.412 yeni hasta ile birlikte, toplam iyileşen hasta sayımız 86.396'ya kadar yükseldi.
07.05.2020 - 30.395 Yeni Test, 1.977 yeni vaka, 57 yeni can kaybı
7 Mayıs 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'deki Koronavirüs (COVID-19) kaynaklı yeni vaka ve can kaybı sayıları açıklandı. Yapılan 30.395 yeni test sonucunda 1.977 yeni vaka tespit edildi. Ayrıca 57 yeni can kaybı daha yaşandı.
Böylece Türkiye'de, Koronavirüs kaynaklı tespit edilen toplam vaka sayısı 133.721'e yükselmiş oluyor. Yaşanan can kayıplarının toplam sayısı ise, bugün itibarı ile 3.641 olarak kayıtlara geçti.
İyileşen sayısında ise durum şöyle: Son 24 saat içerisinde iyileşen 4.782 yeni hasta ile birlikte, Türkiye'de iyileşen toplam COVID-19 hasta sayısı 82.984'e ulaştı.
06.05.2020 - Vaka Sayımız, 4 Günün Ardından Yine 2.000'in Üzerinde: 30.303 yeni test, 2.253 yeni vaka, 64 yeni can kaybı
Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durum: Son 24 saat içerisinde yapılan 30.303 testte 2.253 yeni vaka tespit edildi. Aynı süre içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 64 olarak açıklandı. 4.917 hastamız iyileşti. Böylece iyileşen toplam hasta sayısı 78.202'ye ulaştı.
Toplam vaka ve vefat sayılarımız şu şekilde: 131.744 toplam vaka, 3.584 toplam can kaybı.
05.04.2020 - 33.283 yeni test yapıldı. Koronavirüs Kaynaklı 1.832 yeni vaka tespit edildi, 59 yeni can kaybı yaşandı
Türkiye'de görülen yeni Koronavirüs vakaları ve can kayıpları ile ilgili günlük açıklama yayınlandı. Açıklamaya göre, son 24 saat içerisinde 33.283 yeni test yapıldı. Bu testlerden 1.832'si pozitif sonuçlandı. Yeni can kayıplarının sayısı ise 59 oldu.
Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 3.520'ye yükselirken, toplam vaka sayısı ise 129.491 oldu.
Bugün, 5.119 hastamız daha iyileşti. Böylece iyileşen toplam hasta sayısı 73.285'e ulaştı.
04.05.2020 - 35.771 yeni test, 1.614 yeni vaka, 64 yeni can kaybı
4 Mayıs tarihi itibarı ile ortaya çıkan Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kaybı sayıları açıklandı. Yapılan 35.771 yeni testten 1.614'ü pozitif sonuçlandı. Son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 64 oldu. Yine son bir gün içerisinde iyileşen hastaların sayısı, 5.015 olarak duyuruldu.
Türkiye'deki toplam vaka, can kaybı ve iyileşen hasta sayıları ise şöyle oluştu: 127.659 toplam vaka, 3.461 toplam can kaybı, 68.166 toplam iyileşen hasta.
03.05.2020 - İyileşen Toplam Hasta Sayımız, İlk Kez Mevcut Vaka Sayısını Geçti: Son 24 saatte 24.001 yeni test yapıldı; 1.670 yeni vaka tespit edildi. Yeni vefatların sayısı ise 61.
Türkiye'de tespit edilen yeni Koronavirüs vakaları ve can kayıpları, 3 Mayıs 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Açıklanan son rakamlarda, iyileşen toplam hasta sayımızın, mevcut vakaları geride bıraktığı dikkat çekiyor.
Son 24 saatte yapılan 24.001 yeni testte 1.670 yeni vaka tespit edildi. Yine Son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 61 oldu. Aynı zaman dilimi içerisinde 4.892 hasta iyileşti. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 63.151'e ulaştı.
Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları şu şekilde: 126.045 toplam vaka, 3.397 toplam can kaybı.
02.05.2020 - Günlük vaka sayısı, 2.000'in altına indi: 36.318 yeni test, 1.983 yeni vaka, 78 yeni can kaybı
2 Mayıs 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'de görülen Koronavirüs vakaları, uzun bir aradan sonra, ilk kez 2.000'in altına indi. Bugün yapılan 36.318 yeni testte 1.983 yeni vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 78 olarak açıklandı. İyileşen hastalara 4.451 kişi daha eklendi. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 58.259'a yükseldi.
Türkiye'de, Koronavirüs kaynaklı toplam vaka sayısı 124.375, toplam can kaybı sayısı ise 3.336.
01.05.2020 - 41.431 yeni test, 2.188 yeni vaka, 84 yeni can kaybı
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durum: Geride kalan 24 saat içerisinde Türkiye'de 41.431 yeni test yapıldı. Bu testlerin sonucunda 2.188 yeni vaka tespit edildi. Can kayıplarının sayısı 84 olarak açıklandı. Bir günde iyileşen 4.922 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayısı 53.808 oldu.
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayıları şu şekilde: 122.392 toplam vaka, 3.258 toplam can kaybı.
30.04.2020 - 42.004 yeni test, 2.615 yeni vaka, 93 yeni can kaybı
Türkiye'deki yeni Koronavirüs vakaları ve yaşanan yeni can kayıplarında son durum açıklandı. Buna göre, yapılan 42.004 yeni test sonucunda 2.615 yeni vaka tespit edildi. Geride kalan son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise, 93 olarak duyuruldu.
Böylece, Türkiye'deki toplam vaka sayısı 120.204'e, toplam can kaybı sayısı ise 3.174'e yükseldi.
4.846 COVID-19 hastasının iyileşmesi ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayısı 48.886'ya ulaştı.
29.04.2020 - 43.498 yeni test, 2.936 yeni vaka, 89 yeni can kaybı
Ülkemizde tespit edilen yeni Koronavirüs vakaları ve yaşanan yeni can kayıpları açıklandı. geride bıraktığımız 24 saatte yapılan 43.498 yeni test yapılırken, bu testlerin 2.936'sı pozitif sonuçlandı. Yine son 24 saatte, 89 vatandaşımız, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Türkiye'deki toplam vaka ve vefat sayıları şu şekilde karşımıza çıkıyor: Toplam vaka sayısı 117.589, toplam can kaybı sayısı 3.081.
Son 24 saatte 5.231 COVID-19 hastası daha iyileşti. Böylece iyileşen toplam hasta sayısı 44.022'ye yükselmiş oldu.
28.04.2020 - 29.230 yeni test, 2.392 yeni vaka, 92 yeni can kaybı
Türkiye'deki Koronavirüs vakaları ve can kayıpları, 28 Nisan itibarı ile güncellendi. Buna göre, son 24 saatte yapılan 29.230 yeni test sonucunda 2.392 yeni Koronavirüs vakası belirlendi. Yine son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 92 olarak açıklandı.
Bugüne dek görülen vaka ve yaşanan vefatların toplamları şu şekilde: Toplam vaka sayısı 114.653''e yükselirken, toplam can kaybı sayısı 2992 oldu.
İyileşen hastalarda ise durum her geçen gün daha iyiye gidiyor. 5.018 kişi daha iyileşti; toplam iyileşen hasta sayısı 38.809'a ulaştı.
27.04.2020 - 20.143 yeni test, 2.131 yeni vaka, 95 yeni can kaybı
Türkiye'deki yeni tip Koronavirüs vakaları ve can kayıplarında son durum: Geride kalan 24 saatte yapılan 20.143 yeni testin 2.131'i pozitif sonuçlandı. Koronavirüs nedeniyle, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 95 oldu.
Açıklanan yeni vaka ve can kayıpları ile birlikte, Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam vaka sayısı 112.261''e, can kaybı sayısı ise 2900'e yükseldi.
İyileşen hasta sayımız ise, 4.651 artarak 33.791'e ulaştı.
26.04.2020 - 30.177 yeni test, 2.357 yeni vaka, 99 yeni can kaybı
Türkiye'deki yeni COVID-19 test sayısı 30.177 oldu. Vaka sayısı, düşmeye devam ederek 2.357 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saat içerisinde 99 vatandaşımız hayatını kaybetti. Böylece vefat sayısı, uzun zamandır ilk kez 100'ün altına düşmüş oldu. 3.558 iyileşen hasta ile birlikte, toplam iyileşen sayısı 29.140'a ulaştı.
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayıları, 26 Nisan tarihi itibarı ile şöyle: 110.130 toplam vaka, 2.805 toplam can kaybı.
25.04.2020 - 38.308 yeni test, 2.861 yeni vaka, 106 yeni can kaybı
Son 24 saat içerisinde, Türkiye'de yapılan yeni test sayısı 38.308 olarak açıklandı. Günlük vaka sayısı, uzun zamandır ilk kez 3.000'in altına düşerek 2.861 oldu. Yine son 24 saat içerisinde 106 vatandaşımız, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen 3.845 hastamız ile birlikte, toplam iyileşen sayısı 25.582'ye ulaştı.
Toplam vaka ve vefat sayıları ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: 107.773 toplam vaka, 2.706 toplam can kaybı.
24.04.2020 - 38.351 yeni test, 3.122 yeni vaka, 109 yeni vefat
Güncel koronavirüs vakaları ve virüs kaynaklı can kayıpları sayısı açıklandı: Geride kalan 24 saat içerisinde Türkiye'de 38.351 yeni test yapıldı. Bu testlerin sonucunda 3.122 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Bugünkü can kayıplarının sayısı 109 olarak duyuruldu. Bir günde iyileşen 3.246 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayısı 21.737 oldu.
Türkiye'deki bugüne kadarki vaka ve vefat sayıları şu şekilde: 104.912 toplam vaka, 2.600 toplam can kaybı.
23.04.2020 - 40.962 yeni test, 3.116 yeni vaka, 115 yeni vefat
Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durum: Geride kalan 24 saat içerisinde Türkiye'de 40.962 yeni test yapıldı. Bu testlerin sonucunda 3.116 yeni vaka tespit edildi. Can kayıplarının sayısı 115 olarak açıklandı. Bir günde iyileşen 2.014 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayısı 18.491 oldu.
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayıları şu şekilde: 101.790 toplam vaka, 2.491 toplam can kaybı.
22.04.2020 - 37.535 yeni test, 3.083 yeni vaka, 117 yeni can kaybı
Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan vaka ve can kayıpları: Son 24 saat içerisinde yapılan 37.535 testte 3.083 yeni vaka tespit edildi. Aynı süre içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 117 olarak açıklandı. 1.559 hastamız iyileşti. Böylece iyileşen toplam hasta sayısı 16.477'ye ulaştı.
Toplam vaka ve vefat sayılarımız: 98.674 vaka, 2.376 can kaybı.
21.04.2020 - 39.429 yeni test, 4.611 yeni vaka, 119 yeni can kaybı
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıpları, 21 Nisan tarihi itibarı ile güncellendi. Geride kalan 24 saat içerisinde yapılan 39.429 yeni test ile birlikte, 4.611 yeni vaka belirlendi. Yine son 24 saat içerisinde, 119 vatandaşımız hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayımız, 1.488 kişi artarak 14.918'e ulaştı.
Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayılarımız, 21 Nisan tarihi itibarı ile şu şekilde gerçekleşti: 95.591 vaka, 2.259 can kaybı.
20.04.2020 - 39.703 yeni test, 4.674 yeni vaka, 123 yeni can kaybı
Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarının sayısı, 20 Nisan tarihi itibarı ile açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 39.703 yeni testin 4.674'ü pozitif sonuçlandı. Yine son 24 saat içerisinde, Koronavirüs kaynaklı 123 yeni vefat yaşandı. 1.454 hasta daha iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayımız 13.430 oldu.
Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayıları şu şekilde: 90.980 vaka, 2.140 can kaybı.
19.04.2020 - 35.344 yeni test, 3.977 yeni vaka, 127 yeni can kaybı
Türkiye'deki Koronavirüs vaka ve can kayıplarının sayısı açıklandı. Buna göre, geride kalan 24 saat içerisinde 35.344 yeni test yapıldı ve bu testlerin 3.977'si pozitif sonuçlandı. Can kayıplarının sayısı 127 olarak açıklandı. İyileşen hastalar, 1.523 kişi arttı ve toplam iyileşen hasta sayımız 11.976 oldu.
Bu açıklamayla birlikte, toplam vaka sayısı 86.306'ya, toplam can kaybı sayısı ise 2.017'ye ulaşmış oldu.
18.04.2020 - 40.520 yeni test, 3.783 yeni vaka, 121 yeni can kaybı
Türkiye'de görülen Koronavirüs vakaları ve yaşanan can kayıpları, 18 Nisan tarihi itibarı ile güncellendi. Yeni açıklamaya göre son 24 saat içerisinde yapılan 40.520 yeni testte 3.783 yeni vaka tespit edildi. Can kayıplarının sayısı, yine son 24 içerisinde 121 oldu. İyileşen hasta sayısı 1.822 kişi artarak 10.453'e ulaştı.
Toplam vaka sayısı 82.329, toplam can kaybı sayısı ise 1.890 olarak kayıtlara geçti.
17.04.2020 - 40.270 yeni test, 4.353 yeni vaka, 126 yeni can kaybı
17 Nisan 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'de görülen Koronavirüs vakaları ve yaşanan can kayıpları açıklandı. Bugün yapılan 40.270 yeni testte 4.353 yeni vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 126 oldu. İyileşen hastalara 1.542 kişi daha eklendi. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 8.631'e ulaştı.
Böylece, toplam vaka sayısı 78.546'ya, toplam can kaybı sayısı ise 1.769'a yükselmiş oldu.
16.04.2020 - 40.427 yeni test, 4.801 yeni vaka, 125 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen yeni Koronavirüs vakaları ve can kayıpları, 16 Nisan 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Yapılan 40.427 yeni testte 4.801 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 125 oldu. Yine son 24 saat içerisinde 1.415 hasta iyileşti. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 7.089'a ulaştı.
Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları şu şekilde: 74.193 toplam vaka, 1.643 toplam can kaybı.
15.04.2020 - 34.090 yeni test, 4.281 yeni vaka, 115 yeni can kaybı
15 Nisan tarihi itibarı ile, Türkiye'de tespit edilen yeni Corona Virüs vakaları ve can kayıpları açıklandı. Buna göre, yapılan 34.090 yeni testin 4.281'i pozitif sonuçlandı. 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı 115 olarak duyuruldu. İyileşen hastaların sayısı, 878 artarak 5.674'e ulaştı.
Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde oluştu: 69.392 toplam vaka, 1.518 toplam can kaybı.
14.04.2020 - 33.070 yeni test, 4.062 yeni vaka, 107 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama ile, 14 Nisan tarihinde Türkiye'de tespit edilen yeni Corona Virüs vakaları ve can kayıpları duyuruldu. Yapılan 33.070 yeni testten 4.062'si pozitif çıktı. Son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise, 107 oldu. İyileşen hastaların sayısı 4.799'a ulaştı.
Bugün itibarı ile Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları şu şekilde karşımıza çıkıyor: 65.111 toplam vaka, 1.403 toplam can kaybı.
13.04.2020 - 34.456 yeni COVID-19 testi, 4.093 yeni vaka, 98 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte, 13 Nisan tarihinde belirlenen yeni Corona Virüs vakaları ve can kayıpları duyuruldu. 34.456 yeni testin 4.093'ü pozitif sonuçlandı. Geride kalan 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise, kayıtlara 98 olarak geçti. İyileşen hastaların sayısı, 511 artarak 3.957'ye ulaştı.
13 Nisan 2020 tarihi itibarı ile Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şöyle: 61.049 vaka, 1.296 can kaybı.
12.04.2020 - 35.720 yeni test, 4.789 yeni vaka, 97 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden, 12 Nisan tarihi itibarı ile ortaya çıkan vaka ve can kaybı sayılarını açıkladı: Yapılan 35.720 testten 4.789'u pozitif sonuçlandı. Son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 97 oldu. İyileşen hastaların sayısı, 3.446'ya ulaştı.
Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şöyle oluştu: 56.956 pozitif vaka, 1.198 can kaybı.
11.04.2020 - Türkiye'de Coronavirüs vaka sayısı ve can kayıplarında son durum: 33.170 yeni test, 5.138 yeni vaka, 95 yeni can kaybı
Son 24 saat içerisinde yapılan 33.170 yeni test yapıldı. Bu testler sonucunda 5.138 yeni vaka tespit edildi. Aynı süre içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 95 olarak açıklandı. İyileşen hastalar, 542 kişi daha artarak 2.965'e ulaştı.
Coronavirüs toplam vaka ve can kaycı sayıları ise şu şekilde: 52.167 pozitif vaka, 1.101 can kaybı.
10.04.2020 - 30.864 yeni test, 4.747 yeni vaka, 98 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüs kaynaklı vaka ve can kaybı sayılarını, düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Son 24 saat içerisinde yapılan 30.864 yeni test sonucunda 4.747 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayımız 98 oldu. İyileşen hastalar, 281 kişi daha arttı.
Böylece, toplam sayılar şu şekilde:ortaya çıkıyor 47.029 pozitif vaka, 1.006 can kaybı, 2.423 iyileşen hasta.
09.04.2020 - 28.578 yeni test, 4.056 yeni vaka, 96 yeni can kaybı
Coronavirüs kaynaklı vaka ve can kaybı sayıları, 9 Nisan tarihi itibarı ile güncellendi. Yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içerisinde 28.578 yeni test yapıldı. 4.056 yeni vaka tespit edildi. 96 vatandaşımız ise, Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Toplam sayılar ise şu şekilde: 42.282 pozitif vaka, 908 can kaybı.
08.04.2020 - 24.900 yeni test, 4.117 yeni vaka, 87 yeni can kaybı
Türkiye'deki Coronavirüs kaynaklı vaka ve can kaybı sayıları güncellendi. 8 Nisan tarihinde yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içerisinde 24.900 yeni test yapıldı ve bu testler sonucunda 4.117 yeni vaka tespit edildi. Vefatların sayısı ise 87 olarak kayırlara geçti.
İlk Coronavirüs vakası görüldüğünden buna toplam sayılar şu şekilde: 38.226 pozitif vaka, 812 vefat.
07.04.2020 - 20.023 yeni test, 3.892 yeni vaka, 76 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği basın toplantısında yeni vaka ve can kaybı sayılarını açıkladı. 7 Nisan tarihinde 20.023 yeni test yapıldı ve bu testler sonucunda 3.892 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte yaşanan vefatların sayısı ise 76.
Toplam vaka sayısı, böylece 34.109''a ulaştı. Toplam can kaybı sayısı ise 725.
06.04.2020 - 21.400 yeni test, 3.148 yeni vaka, 75 yeni can kaybı
Türkiye'de, 6 Nisan tarihinde 21.400 yeni test yapıldığı açıklandı. 3.148 yeni vaka tespit edildi; 75 yeni can kaybı olduğu duyuruldu.
Türkiye'deki toplam vaka sayısı, böylelikle 30.000'i aşarak 30.217'ye ulaştı. Toplam can kaybı sayısı ise 649'a ulaştı.
Yoğun bakımdaki toplam hasta sayımız 1.415 olurken, entübe hasta sayımız 966. İyileşen hasta sayısı ise, 284 artarak 1.326'ya ulaştı.
05.04.2020 - 20.065 yeni test, 3.135 yeni vaka, 73 yeni can kaybı
Türkiye'de, Coronavirüs kaynaklı yeni vaka ve can kaybı sayıları açıklandı. Buna göre, 3.135 yeni poiztif vaka tespit edildi; 73 yeni can kaybımız var.
Böylece Türkiye'deki Corona Virüs kaynaklı toplam vaka sayısı 27.069'a, can kaybı sayısı ise 574'e yükselmiş oldu. Yoğun bakımdaki toplam hasta sayımız 1.381, entübe hasta sayımız ise 935 olarak açıklandı. İyileşen toplam hasta sayısı ise 1.042.
04.04.2020 - Can Kaybı Sayısı 500'ü Geçti: 19.664 yeni test, 3.013 yeni vaka, 76 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yayınladığı mesaj ile, Coronavirüs salgını hakkında yeni bilgileri vatandaşlar ile paylaştı. 4 Nisan tarihi itibarı ile 3.013 yeni poiztif vaka, 76 yeni can kaybı var.
Son rakamlarla birlikte Türkiye'deki Corona Virüs kaynaklı toplam vaka sayısı 23.934'e, can kaybı sayısı 501'e yükselmiş oldu.
03.04.2020 - 16.160 yeni test, 2.786 yeni vaka, 69 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki yeni Corona Virüs vakaları ve can kayıpları hakkında bilgi verdi. Bakan, 3 Nisan tarihi itibarı ile 2.786'sı yeni poiztif vaka, 69 yeni can kaybı olduğunu duyurdu.
Yeni rakamlarla birlikte Türkiye'deki Corona Virüs kaynaklı toplam vaka sayısı 20.921'e, can kaybı sayısı 425'e yükseldi.
Ayrıca Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da 12.231, İzmir'de 1.105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka olduğunu da açıklamalarına ekledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği diğer bilgiler şöyle:
* Bilim Kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde hareketliliği kısıtlayıcı daha sıkı tedbirler alınması yönünde tavsiye kararları aldı.
* İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var.
* Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı. Toplamda 140 bin 716 test yapılmış oldu.
VİRÜS NEDENİYLE CAN KAYBI YAŞANAN ŞEHİR SAYISI 56
* 56 ilde koronavirüs nedeniyle vefat yaşandı.
* Son 24 saatte 2 bin 786 pozitif vaka daha tespit ettik. Toplam vaka sayımız 20 bin 921 oldu.
* Tedavisi devam eden hastalardan 1251'i yoğun bakımdadır. Bunların 867'si solunum cihazına bağlı durumdadır.
* 484 hastamız iyileşerek taburcu edilmiştir.
50 YAŞ ÜSTÜ VE ERKEKLERDE ÖLÜM ORANI ÇOK DAHA YÜKSEK
* 50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek daha artmış olduğunu ve özellikle erkek oranının kadınlara göre yüksek olduğunu gördük.
* Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor.
* Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde hareketliliği istenen seviyeye düşüremedik.
* Bilim Kurulu, özellikle yoğun ortamlarda maske takılmasını öneriyor.
* Şu anda İstanbul'da bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor.
02.04.2020 - 18.757 yeni test, 2.456 yeni vaka, 79 yeni can kaybı
Türkiye'deki yeni Corona Virüs vakaları ve can kayıpları açıklandı. Son 24 saatte yapılan 18.757 yeni testin 2.456'sı pozitif sonuçlandı. Coronavirüs nedeniyle, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 79.
Yeni vaka ve can kayıpları ile birlikte, Türkiye'deki Corona Virüs kaynaklı toplam vaka sayısı 18.757''ye, can kaybı sayısı 356'ya yükseldi.
01.04.2020 - 14.396 yeni test, 2.148 yeni vaka, 63 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'deki yeni Corona Virüs vakaları ve can kayıpları hakkında bilgi verdi. Son 24 saatte yapılan 14.396 yeni test sonucunda, 2.148 yeni vaka tespit edildi. Coronavirüs nedeniyle, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 63 oldu.
Toplam vaka ve can kaybı sayıları: Türkiye'deki Corona Virüs kaynaklı toplam vaka sayısı 15.679'a, can kaybı sayısı ise 277'ye yükseldi.
31.03.2020 - 15.422 yeni test, 2.704 yeni vaka, 46 yeni can kaybı
Son 24 saatte yapılan 15.422 yeni test sonucunda, 2.704 yeni vaka sayısı tespit edildiği açıklandı. Coronavirüs nedeniyle, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 46 oldu.
Toplam vaka ve can kaybı sayıları ise, 31 Mart 2020 itibarı ile şu şekilde: Türkiye'deki Corona Virüs kaynaklı toplam vaka sayısı 13.531'e, can kaybı sayısı ise 214'e yükseldi.
İlk Corona vakasının belirlendiği 10 Mart tarihinden bugüne dek ortaya çıkan vaka ve ölüm sayıları, artış grafiğine şu şekilde yansıdı:
30.03.2020 - 11.535 yeni test, 1.610 yeni vaka, 37 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 11.535 yeni test yapıldığını, bu testlerin 1.610'unun pozitif çıktığını açıkladı. Yine son 24 saatte, Coronavirüs nedeniyle 37 kişi hayatını kaybetti.
Böylece, Türkiye'deki Corona Virüs kaynaklı toplam vaka sayısı 10.827'ye, can kaybı sayısı ise 168'e yükseldi.
29.03.2020 - 9.982 yeni test, 1.815 yeni vaka, 23 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de, Corona Virüsü (COVID-19) nedeniyle 23 yeni can kaybımız olduğunu duyurdu. Son 24 saatte yapılan yeni test sayısı 9.982, yeni vaka sayısı ise 1.815 oldu.
Türkiye'deki Corona Virüs kaynaklı toplam vaka sayısı 9.217'ye, can kaybı sayısı ise 131'e yükseldi.
Güncellenen rakamlarla birlikte, ülkemizde yaşanan Corona Virüs kaynaklı vaka ve ölüm sayılarındaki artış, grafiğe aşağıdaki gibi yansıdı:
28.03.2020 - Türkiye'de Corona Virüs vaka ve ölüm sayısı: 1.704 yeni vaka, 16 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona Virüsü (COVID-19) nedeniyle 16 yeni can kaybımız olduğunu, Twitter üzerinden duyurdu. Son 24 saatte yapılan yeni test sayısı 7.641, yeni vaka sayısı ise 1.704 olarak açıklandı.
Böylece, Türkiye'deki Corona Virüs kaynaklı toplam vaka sayısı 7.402'ye, can kaybı sayısı ise 108'e yükseldi.
Corona Virüs kaynaklı vaka ve can kayıpların günlük artışı işe, aşağıdaki tablodaki gibi gerçekleşti:
27.03.2020 - Türkiye'de Son Durum: 2.069 yeni vaka, 17 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlenen basın toplantısında, son 24 saat içerisinde Corona Virüsü (COVID-19) kaynaklı 17 hastayı kaybettiğimizi duyurdu. Yeni test sayısı 7.533 olurken, yeni vaka sayısı da 2.069.
Yeni verilerle birlikte, toplam vaka sayısı 5.698'e, can kaybı sayısı ise 92'ye yükselmiş oldu.
26.03.2020 - Türkiye'de Son Durum: 1.196 yeni vaka, 16 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 saat içerisinde, Corona Virüsü (COVID-19) kaynaklı 16 hastayı kaybettiğimizi açıkladı. Yapılan yeni test sayısı 7.286 olarak açıklanırken, belirlenen yeni vaka sayısı 1.196 oldu.
Böylece, Türkiye'de Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 75'e ulaştı. Toplam vaka sayısı ise 3.629.
Test sayımız dün 5.035'ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3.629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 26, 2020
25.03.2020 - Corona Salgınında Son Durum: 561 yeni vaka, 15 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 24 saat içerisinde 15 yeni can kaybımızın olduğunu söyledi. Yapılan 5.035 testin ise, 561'inin pozitif çıktığını açıkladı.
Bugün açıklanan sayılarla birlikte, Türkiye'de Corona Virüs nedeniyle can kaybı sayısı 59'a, toplam vaka sayısı ise 2.433'e yükseldi.
SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 25, 2020
24.03.2020 - Corona Salgınında Son Durum: 343 yeni vaka, 7 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, son 24 saat içerisinde 7 yeni can kaybımızın olduğunu söyledi. Yapılan 3.952 testin ise, 343'ünün pozitif çıktığını açıkladı.
Bugün açıklanan sayılarla birlikte, Türkiye'de Corona Virüs nedeniyle can kaybı sayısı 44'e ulaşmış oldu. Toplam vaka sayısı ise 1.872'ye yükseldi.
Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 24, 2020
23.03.2020 - Coronavirüs Kaynaklı 293 yeni vaka, 7 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de görülen yeni Corona Virüs vakaları ve can kayıpları ile ilgili yeni bir açıklama yayınladı. Açıklamaya göre, son 24 saat içerisinde 3.672 test sonuçlandı. Bu testler sonucunda 293 yeni tanı kondu. Yeni can kayıplarının sayısı ise 7.
Türkiye'de Corona Virüs nedeniyle can kaybı sayısı 37, toplam vaka sayısı ise 1529'a yükseldi.
SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2020
22.03.2020 - 289 yeni pozitif vaka, 9 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün itibarı ile Türkiye'deki Coronavirüs (COVID-19) kaynaklı pozitif vaka ve ölüm sayılarını açıkladı. Kaya, Twitter üzerinde yayınladığı mesajda 9 yeni vefat ve 289 yeni vaka bulunduğunu duyurdu.
Fahrettin Koca, alınan önlemlere ve yapılan uyarılara uyulmasının önemine de dikkat çekti: "BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.256 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, "yok" dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek."
Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2020
21.03.2020 - Corona Virüsü ile savaşta son durum: 277 yeni pozitif vaka, 12 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter üzerinden yaptığı son açıklamaya göre, son 24 saatte 277 yeni Corona Virüs vakası tespit edildi. Can kayıplarının sayısı ise, 12 yeni kayıpla birlikte 21'e yükseldi
Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277'si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 21, 2020
20.03.2020 - 311 yeni vaka, 5 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 3.656 yeni test sonucunda 311 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Ayrıca 5 yeni can kaybı daha yaşandığını söyledi.
Böylece Türkiye'de, Corona Virüs kaynaklı tespit edilen toplam vaka sayısı 670'e yükselmiş oluyor. Yaşanan can kayıplarının sayısı ise, bugün itibarı ile 9 olarak kayıtlara geçiyor.
Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311'i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 HASTAMIZI KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. MÜCADELEMİZDE BİR AN BİLE ESNEKLİK GÖSTERMEYELİM.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 20, 2020
19.03.2020 - Yapılan 1.981 testte 168 yeni pozitif vaka tespit edildi. Ölüm sayısı ise dörde yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yayınladığı son mesajı ile, Türkiye'de görülen yeni Corona Virüs (COVID-19) kaynaklı vaka ve ölüm sayısını açıkladı. Bakan, mesajında 1.981 yeni test yapıldığını ve bunlar arasında 168 yeni pozitif vaka bulunduğunu söyledi. Ölüm sayısı ise, bugün de 1 kişi artarak dörde yükseldi.
Hayatını kaybeden vatandaşımızın 85 yaşında olduğu bildirildi.
Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168'İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 19, 2020
19.03.2020 - Türkiye'de Corona Virüs (COVID-19) Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 3'e Yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milletvekillerinin Corona Virüs (Covid-19) ile ilgili sorularını yanıtladığı TBMM oturumunda, Türkiye'de görülen Corona Virüs kaynaklı üçüncü ölümün gerçekleştiğini doğruladı. Bugün pek çok yayında, emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın Corona salgını nedeniyle hayatını kaybettiği haberleri yer almıştı. Sağlık Bakanı'nın açıklaması da, bu haberleri doğruladı.
Fahrettin Koca, konu ile ilgili şunları söyledi:
"Net ifade etmek istiyorum. 4 gün önce eski GATA denilen hastanemize müracaat ediliyor. Gelir gelmez karantinaya alınıyor. Yaklaşık 6 saat sonra da hasta kabul ediliyor. O dönemde yapılan test negatif çıkıyor. Fakat klinik bulgusu, özellikle giderek yaygınlaşınca KOAH olmasına rağmen şüpheli olabilir düşüncesiyle çevresi taranıyor. Bu taramada eşi dahil pozitif çıkanlar oldu.
Böyle bir vakada başta negatif, sonrasında pozitif olur mu, olabilir. Başta pozitif olup ve yoğun bakımda yatan, 3 gün sonra negatif olan, 7 gün sonra negatif olan vakamız da var. Aytaç Yalman'la birlikte hayatını kaybeden vaka sayımız 3 kişi oldu. Bu taramaları ve testleri çok yoğunlaştırmış olacağız."
18.03.2020 - Türkiye'de Corona Virüs Nedeniyle 2. Ölüm
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı yeni mesajla Türkiye'de Corona Virüs kaynaklı ikinci ölümün yaşandığını duyurdu. Bakan, ayrıca son vaka sayısı hakkında da bilgi verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan şu mesajı paylaştı:
"61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim."
61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 18, 2020
Türkiye'de Corona Virüs kaynaklı ilk ölüm vakası 17 Mart'ta yaşanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 89 yaşındaki erkek hastanın virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini; virüs Çin temaslı bir çalışanından aldığını söylemişti.
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17.03.2020 - Türkiye'de Corona Virüsü (COVID-19) Nedeniyle İlk Ölüm
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona Virüs'le ilgili son durumu anlattı, son gelişmeleri paylaştı. Bakan Koca, Corona Virüs nedeniyle 89 yaşındaki bir hastanın yaşamını yitirdiği bilgisini verdi. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 51 kişi artarak 98'e yükseldi.
Bakan ayrıca kötü haberi de vatandaşlar ile paylaştı: "Bu gece sizi ve bütün halkımızı gerçekten üzen bir haberi, aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Bu cümleyi bu toplumun Sağlık Bakanı olmak yanında bir hekim olarak da kurmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Toplumu temsilen onu en yakın takip eden kişilerdenim."
16.03.2020 - Türkiye'de Corona Virüs'te Son Vaka Sayısı Açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu gece Twitter üzerinden Corona Virüs'e (COVID-19) ilişkin Türkiye'deki son vaka sayısını açıkladı.
Bakan Koca'nın açıklamasına göre, Türkiye'de tespit edilen Corona Virüs vaka sayısı 47 kişi olarak güncellendi. Türkiye''deki vaka sayısı, dün gece itibarı ile 18 idi. Bu da 29 yeni vakanın onaylandığını gösteriyor.
Bakan Fahrettin Koca'nın twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:
Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2020
15.03.2020 - Türkiye'deki Corona Virüsü Vaka Sayısı 18'e yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yeni açıklama ile Türkiye'deki Corona virüs vakalarının arttığını duyurdu. Açıklamaya göre 12 yeni vaka daha tespit edilmiş durumda. Böylece Türkiye'deki Corona Virüs vaka sayısı, 18'e yükselmiş oldu.
Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama şu şekilde:
"Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız daha var. Durum üzücü ama. Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir.
Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir."
15.03.2020 - Türkiye'de Corona Virüs Vaka Sayısı 6'ya Çıktı!
Türkiye'de 6. Corona Virüs vakası tespit edildi. Gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Bakan Fahrettin Koca, son bir hafta içinde umreden dönen bir vatandaşın testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Bakan Fahrettin Koca, twitter hesabından şu mesajı paylaştı:
UMREDEN YENİ DÖNDÜYSENİZ 14 Gün Kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi MAALESEF POZİTİF çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez.
UMREDEN YENİ DÖNDÜYSENİZ 14 Gün Kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi MAALESEF POZİTİF çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 14, 2020
13.03.2020 - Türkiye'de 2. koronavirüs vakası
Türkiye'de 2. koronavirüs vakası tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam sonuçlanan teste göre bir kişinin daha koronavirüse yakalandığını açıklandı. Türkiye'de tespit edilen ikinci koronavirüs vakasının, ilk vakadaki hastanın takibe alınan yakın çevresinden olduğu duyuruldu.
Bakan Fahrettin Koca, twitter'da şu mesajı paylaştı:
Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz.
DÜN AKŞAM sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 13, 2020
11.03.2009 - Korkulan Oldu: Türkiye'de İlk Koronavirüs Vakası Tespit Edildi!
Bir anda tüm dünyanın korkulu rüyası haline gelen Corona Virüs için korkulan oldu. İlk başta Çin'in Wuhan kenti ve çevresi, sonrasında da bir anda İran'da yüksek ölümlere sebep olan koronavirüs, en son İtalya'da çok sayıda vaka ve ciddi ölüm oranlarıyla yankı bulmuştu.
Tüm bunlar neticesinde elbette koronavirüsün Türkiye'de de olup olmadığı tartışılıyor ve halk arasında merak ediliyordu. Bu konulara ilişkin olarak ise dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bir açıklama yapılmış ve Türkiye'de de koronavirüs vakası olabileceği, ancak şu ana kadar tespit edilemediği bilgisi verilmişti.
Aradan geçen saatler sonrası ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün 00:30'da canlı yayında, Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu an için korkulan bir durum bulunmadığını yineleyerek koronavirüs tespit edilen kişinin karantina altına alındığını ve durumunun iyi olduğunu belirtti.
Bakan Koca, hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığını bildiklerini belirtirken, şu an vakanın dış dünyadan tamamen izole edildiğini, kendilerine ulaşan verilere göre erken tanı konulduğunu ve eğer virüs bulaşmışsa, bunun çok sınırlı olduğunu açıkladı.
Bakan Koca, virüs tespit edilen erkek hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu, aile bireylerinin hepsinin ve yakın çevresindeki tüm bireylerin de gözlem altında tutulduğunu ifade etti.
Tanının yüksek ateş ve öksürük şikayet sebeplerinin araştırılması sonucu konulduğunu belirten Fahrettin Koca, kişinin virüsü Avrupa üzerinden aldığının bilindiğini söylerken, şu an durumun kontrol altında olduğunu da sözlerinde belirtti.
Fahrettin Koca, basın açıklamasının devamında, "Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir, bu durum yalnızca virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Karantinaya alınmış bir hasta toplumu tehdit edemez. Yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda düzene sokmaktır. Bu küresel soruna karşı ulusal mücadele vereceğiz. Risk somut, tedbirler basittir. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Vatandaşımızdan beklediğimiz, 14 gün ve 14 korunma kuralına uyarak bu mücadeleye güç vermesidir" diye konuştu.
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Okuyucu YorumlarıToplam 3 Yorum Giriş Yapın
hastalığın bulaştığını duyduğumuz ve aralarında ünlü diye bileceğimiz insanların adı geçmesi ve bunlarında müşterek kullanımınlarının uçak olduğunun düşüncesi beni acaba uçaklardada bir hava güvenlik zafiyatımı var diye düşündürmekte allah herkese talih ve sabır versin
Gerekli tüm önlemleri aldık ve işimizin başındayız, Chip! Kıyamet bile kopsa çalışacağız. Şirketler ameliyathane titizliğinde işlerine devam etmelidir. Herkes kepenkleri indirirse işler için çıkılmaz hale gelir. Evde kalması gerekenler yaşlılar, çocuklar ve işi olmayanlardır. Corona'dan kaçmak çare değildir, disiplinli olmak ve tüm önlemleri almak yeterlidir...
Uzmanlar koronavirüs aşısı bulunmadığı sürece önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini söylemektedirler. Diğer ülkeler 2. dalgadan korkmaktadırlar ülkemize 2.dalga veya önümüzdeki kış aylarında tekrarlayacak olursa Gıda ürün tedarik zinciri bozulmayacaktır. Uzun mesafe nakliyat yapanlar havayolu ekipleri ve sağlık görevlileri gerekli önlemleri alarak bizlere güzel çözüm bulacaklardır. Şehirler arası nakliyatyapanlar sebze meyve ve diğer gıda alışverişin devam etmesi için çalışmalarına devam edecek