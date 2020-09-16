Koştuk, Ağırlık Kaldırdık, Uyuduk: İşte Huawei Band 4 Pro İncelemesi

Bir süredir Huawei'nin yeni takipçisi Band 4 Pro'yu kullanıyoruz ve bu incelememizde bu cihazın tüm özelliklerinden ve edindiğim izlenimlerden sizlere bahsedeceğiz. Bu cihaz oldukça yeni bir ürün, henüz geçtiğimiz ay satışa çıktı ve uygun fiyatıyla da rağbet görüyor. Band 4 Pro, şu an 499 TL fiyatla bulunabiliyor ve sahip olduğu özelliklerle bu kategorinin diğer pek çok modelinden ayrılıyor. Peki, nedir bunlar? Şimdi Huawei'nin yeni akıllı bilekliğine daha yakından bakalım.
Ancak öncelikle Huawei'nin geçtiğimiz hafta yeni cihazlarını tanıttığını ve bunlar arasında WATCH GT 2 Pro ile WATCH FIT akıllı saatlerinin yer aldığını söyleyelim. Her 2 saat de görünüşüyle güzel dururken, muhtemelen yakında elimize geçerler, biz de kullandıktan sonra yeni saatler hakkında sizlere detaylı bilgi verebiliriz.
Huawei Band 4 Pro Akıllı Bileklik Fiyatı Ne Kadar?
Şimdi, elimizdeki cihaz Huawei'nin yeni akıllı bilekliği Band 4 Pro dedik ve bu bilekliğin fiyatının 499 TL olduğunu da söyledik. Daha uygun fiyatlı akıllı bileklikler piyasada tabii ki var, ancak bu cihazın onlardan birkaç farklı özelliği bulunuyor.
Huawei Band 4 Pro Özellikleri Neler?
Bunlardan ilki, bu akıllı bileklikte GPS desteği var. Dahili GPS sayesinde siz nereye giderseniz gidin takip ediyor ve bunu harita üzerinde işaretliyor. Öyle ki kullandığımız süre boyunca gerçekten doğru bir rota takibi yaptığını gördük. Bu özelliği, dışarıda yapacağınız koşularda, yürüyüşlerde ve bisiklete bindiğinizde kullanabileceğiniz gibi, yüzerken de kullanabiliyorsunuz. Zira Band 4 Pro'da 50 metreye kadar suya dayanıklılık mevcut durumda. Bu sayede su sporları için de uygun oluyor bu akıllı bileklik.
Huawei Band 4 Pro Akıllı Bileklik Oksijen Sayımı
Band 4 Pro'nun önemli bir diğer özelliği de oksijen sayımı yapabilmesi. Bir süre önce Huawei akıllı saat ve bilekliklerinde kullanılmaya başlanan bu özellik sayesinde, kan oksijen doygunluğunu ölçümleyebiliyorsunuz. SpO2 ölçümü sayesinde de genel sağlık durumunuz hakkında fikir sahibi olabiliyorsunuz.
Fitness'dan Fazlası, Yaşam Koçu Özellikleri
Zaten fitness cihazlarının ana işlevi adım saymak, egzersiz yaparken kalp ritmini tutmak, yaktığınız kaloriyi hesaplamak şeklinde özetlense de, aslında artık bu cihazlar bundan çok daha fazlasını yapıyor. Az önce bahsettiğimiz oksijen seviyesi de bunlara bir örnek. Ancak Band 4 Pro, bunların yanında bir yaşam asistanı gibi de davranarak, akıllı saatlerden pek çok özelliği bileklik formunda bizlere sunuyor.
Bu cihaz ile Bluetooth üzerinden müzik çalabiliyorsunuz, sosyal medya uygulamalarınızdan gelen bildirimleri anında görebiliyorsunuz ve daha pek çok işleve sahipsiniz. Tüm bunları kontrol etmek için telefonunuza Huawei Health uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Böylece burada pek çok ayarı yapabiliyor, telefonunuza hangi platformdan gelen bildirimlerin bileklikle size ulaşması gerektiğini seçebiliyorsunuz.
Aslında saatle ilgili hemen her şeyin bu uygulama üzerinden kontrol edilebildiğini söylemek daha doğru olacak. Çünkü saat tasarım şeklini de buradan ayarlıyorsunuz, kalp ritminizin düşük veya yüksek olduğunda bilekliğin sizi uyarmasını da. Hatta egzersizler için kalp ritminizin nasıl ölçülmesi gerektiğini de ayarlamanız mümkün.
Ayrıntılı Analiz Raporları Yapabiliyor
Daha önce de bahsetmiştik; kalp ritmi ölçülürken farklı hesaplama yöntemleri kullanılıyor. Bunlardan biri Maksimum Kalp Atış Hızı Yüzdesi olurken, diğeri ise HRR Yüzdesi olarak karşımıza çıkıyor. Maksimum Kalp Atış Hızı Yüzdesi, maksimum kalp atış hızınız ve yaşınız temel alınarak belirleniyor. HRR Yüzdesi ise Maksimum Kalp Atış Hızı Yüzdesi ile Dinlenme Kalp Atış Hızı üzerinden temel alınıyor. En iyi antrenman sonucunu almanız için bu ayrımı iyi yapmanız gerekli.
Huawei Band 4 Pro Akıllı Bileklik Antrenman Analizleri
Antrenman yaparken ise pek tabii uygulamaya ihtiyacınız yok. Uygulamayı daha çok sonrasında analiz raporu için kullanıyorsunuz. Kaldı ki, bu analizin de oldukça detaylı olduğunu söylemek lazım.
Egzersize başlarken tek ihtiyacınız olan sadece bileklik. Arayüzden yapacağınız egzersizi seçiyorsunuz ve sonrasında da çalışmaya başlıyorsunuz. Antrenman süresince belirli zamanlarda size uyarılarda bulunuyor ve antrenman sonrasında da minik bir bildirim ekranı ile egzersiz raporunuzu size iletiyor. Daha detaylı analiz için de, söylediğimiz gibi telefondaki Huawei Health uygulamasını kullanıyorsunuz.
Huawei Band 4 Pro Akıllı Bileklik Uyku Takibi
Bu arada detaylı analiz demişken, Huawei'nin daha önceki saatlerinde de gördüğümüz TruSleep 2.0 özelliğinin bu bileklikte de yer aldığını söyleyelim. Bu özellik gerçekten de başarılı ve özellikle gece iyi bir uyku takibi analizinde bulunmak isteyenleri tatmin edecek türden.
Huawei Health Uygulaması
Huawei Health uygulaması ile ilgili de bir parantez açmak gerekiyor. Önceden Huawei Health uygulamasını Android işletim sistemli cihazlarda Google Play üzerinden çok rahat şekilde indirip kullanabiliyordunuz. Ancak sonrasında Huawei ile Google arasında olan sürtüşme sebebiyle bilindiği gibi ipler koptu ve bundan bu uygulama da etkilendi.
Huawei Health uygulaması hala Google Play Store'da yer alıyor ve başka bir Android telefona da rahatlıkla indirebiliyorsunuz. Ancak bu uygulamayı kullanabilmeniz için telefonunuza Huawei Mobil Servislerini indirmeniz gerekiyor, bu da açıkçası uygulamaya erişmeyi zorlaştırıyor. Herhalde direkt olarak bileklikle ilgili olmasa da, uygulama bu cihazın önemli bir parçası olduğu için en önemli eksiği de bu noktası oluyor.
Huawei Band 4 Pro Pil Ömrü
Evet, saat ile ilgili pek çok özellikten bahsettik. Peki, bu cihazın pili ne kadar süre gidiyor?
Huawei Band 4 Pro'da 100 mAh kapasitesinde minik bir batarya yer alıyor. Batarya minik olsa da, saat ve üzerindeki ekran da küçük olduğu için bu pil ona tam 12 gün boyunca yetiyor. Bu arada ekranı pek parlak bulmayanlar olmuş, ancak gayet yeterli parlaklıkta olduğunu söyleyebiliriz. Dış kullanımlarda da ekranı göremediğimiz gibi bir durum pek olmadı. Ayrıca saat üzerinden ekran parlaklığını gece moduna alabildiğinizi de söyleyelim. Böylece otomatik olarak parlaklık optimize oluyor.
Evet, 12 güne kadar pil ömrü diyorduk. Elbette bu süre farklı kullanım senaryolarında değişiyor. 12 günlük senaryoda ise TruSleep'i, sürekli kalp atış hızını, bilek hareketi ile ekranı uyandırmayı devre dışı bırakmanız gerekirken, ekranı günde 30 kez kısaca kontrol ederek saatin geri kalan tüm fonksiyonlarını kullanabiliyorsunuz. Bu senaryoda 12 güne kadar performans almanız mümkün ki bu gayet etkileyici bir süre oluyor.
Bu iptal ettiğimiz özellikleri açtığımızda ise pil ömrü 5 güne iniyor fakat bu senaryoda saati etkin şekilde kullanıyorsunuz. Bu arada bilekliğin, GPS etkinken 7 saatlik egzersiz süresi sunduğunu da söyleyelim.
Bilekliğin pili tükendiğinde ise, şarj etmesi oldukça pratik. Kutusundan çıkan klipsli şarj cihazı ile USB yoluyla şarj edebiliyorsunuz. Ancak bilekliği bu klipsli yuvaya oturtmak için her defasında birkaç deneme yapmanız gerekebiliyor. Bağladıktan sonra ise yaklaşık 1.5 saat süre içinde de tam kapasite şarj olabiliyor.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirirsek, Huawei'nin bu yeni akıllı saati olan Band 4 Pro, bu kategori için güzel ve yerinde bir seçenek olmuş. Dahili GPS desteği bulundurması ile rakiplerinden ayrılan ve uygun fiyatlı bir model olan Band 4 Pro; uzun pil ömrü, egzersiz seçenekleri, suya dayanıklı yapısı, iyi gece takibi yapabilmesi ve diğer bahsettiğimiz özellikleriyle iyi bir alternatif. Fiyatı, söylediğimiz gibi 499 TL. Elimizde Grafit siyahı ile olsa da ayrıca Zencefil Kırmızısı ve Pembe Altın renkleriyle de bulabiliyorsunuz.
CHIP Online Notu: %88
+ AMOLED ekran
+ Dahili GPS
+ Başarılı uyku takibi, stres ölçümü ve kalp ritmi
+ Egzersiz takibi
+ Uzun pil ömrü
+ SpO2 takibi
+ 50 metreye kadar suya dayanıklı
- Huawei Health erişimi
Huawei Band 4 Pro Alternatifleri Neler?
Huawei Band 4 Pro'ya uygun fiyatlı bir alternatif olarak Xiaomi Mi Band 5'i de değerlendirebilirsiniz.
Kimler Huawei Band 4 Pro Satın Almalı?
Özellikle sportif yetenekleri için iyi bir akıllı bileklik arayan, uyku, kalp ve egzersiz gibi özelliklere önem veren kullanıcılar Huawei Band 4 Pro'dan memnun kalacaklardır.
Huawei Band 4 Pro Teknik Özellikleri
- Ekran 0.95 inç AMOLED
- Çözünürlük 240x120
- Pil Ömrü 12 güne kadar
- Batarya 100 mAh
- Şarj Süresi 100 dakika
- Su Koruması 50 m.
- Uyumluluk Android, iOS
- Bağlantılar Bluetooth 4.2
- Boyutlar 45 x 19 x 11 mm
- Ağırlık 25 gr.
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