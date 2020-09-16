Koştuk, Ağırlık Kaldırdık, Uyuduk: İşte Huawei Band 4 Pro İncelemesi

Huawei'nin yeni takipçisi Band 4 Pro ile koştuk, ağırlık kaldırdık, uyuduk ve inceledik. İşte detaylı Band 4 Pro incelemesi ve satın almadan önce bilmeniz gerekenler.

16 Eylül 2020 20:30

Ercan Uğurlu