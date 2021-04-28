Kripto Depremi Sürerken Bitpanda da Açıklamada Bulundu!

Bitpanda'nın açıklaması şöyle: Türkiye'de kripto para ekosistemi üzerinde derin bir etkisi olan ve birkaç şirketin kapanmasıyla sonuçlanan son olayları yakından takip etmekteyiz. Şeffaflık ilkesini esas alan bir şirket olarak kullanıcılarımızın güvenliğini nasıl sağladığımıza dair bazı temel bilgileri sizinle paylaşmak istiyoruz.
Avrupa merkezli bir platform olarak, güvenlik, tüm kural ve düzenlemelere uygunluk, Bitpanda'nın her zaman önceliği olmuştur. Yasal düzenlemeler konusunda çok yüksek deneyime sahibiz. Bu kapsamda Bitpanda ilgili PACTE yasası uyarınca Fransız Finansal Piyasa Kurumu'na (AMF) kayıtlı; aynı zamanda Avusturya Kara Para Aklamayı Önleme Yasası uyarınca Avusturya Finans Piyasası Kurumu'ndan (FMA) da lisanslıdır. Ayrıca Bitpanda'nın, bir ödeme hizmeti sağlayıcısı olarak Avrupa Birliği'nin Ödeme Hizmetleri Direktifi 2 (PSD2) kapsamında faaliyet lisansına sahip olduğunu ve yakın zamanda, titizlikle yürütülen bir sürecin ardından, Avusturya Finans Piyasası Kurumu'ndan (FMA) MIFID II lisansını aldığını belirtmekte fayda görüyoruz.
Bitpanda olarak amacımız, regülasyon dünyasını her zaman fintech alanındaki yenilikçi fikirlerle birleştirmektir.
Sektörde en hızlı gelişen pazarlardan birisi olan Türkiye'deki faaliyetlerimizi büyütme ve hizmetlerimizi buradaki müşterilerimize de Avrupa kalitesinde sunma yönünde uzun vadeli hedeflerimize bağlı olarak hareket etmekteyiz.
Kuruluşumuzun üzerinden geçen yedi yılın sonunda, iki milyonu aşkın kullanıcısı ve 400'den fazla çalışanıyla Milano, Madrid, Barselona, Berlin, Londra ve ayrıca İstanbul'da hizmet birimlerimiz bulunmaktadır. Bitpanda olarak Avrupa'nın en hızlı büyüyen fintech şirketlerinden biri olduğumuzu vurgulamak isteriz. Kısa süre önce 170 milyon dolar tutarında bir yatırım aldıktan sonra, toplam 1,2 Milyar dolar değerleme ile 'Unicorn' statüsüne ulaştık.
YATIRIMLARINIZI NASIL GÜVENDE TUTUYORUZ
- Yukarıda belirtilen lisansların bir gereği olarak firmamız düzenli olarak kamu kurumları ve bağımsız denetçiler tarafından denetlenmekte ve bu kapsamda yasalara uyumluluğumuz ile mali gücümüz ve doğruluğumuz belgelenmektedir.
- Türkiye'deki iştirakimiz 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak kurulmuş olup, tüm mali tablolarımız bağımsız denetimden geçmektedir.
- Türkiye'deki operasyonlarımız kapsamında kullanıcılarımız tarafından tarafımıza aktarılan Türk Lirası fonlar yurt dışına transfer edilmemektedir.
- Mevzuat gereği mali tablolarımız talep üzerine kamuya açık erişimi mümkün bir şekilde ve Avusturya Ticaret Mahkemesi denetimi altında olarak, Avusturya Ticaret Sicili nezdinde yayınlanmaktadır.
- Kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak için iç kontrol ve denetim prosedürleri geliştirilmiş olup bu prosedürler sayesinde firmamız bünyesinde bir iç denetim süreci oluşturulmuştur.
- Kullanıcılarımızın kripto varlıklarının güvenliğini sağlamak için, sıcak cüzdanlar yalnızca günlük işlemlere yetecek kadar kripto fonları içermekte olup, kalan tüm kripto fonlar güvenlik önlemleri altında soğuk cüzdanlarda tutulmaktadır.
- Kullanıcılarımızın güvenliği için, soğuk cüzdanlarda, kullanıcılarımızın Bitpanda hesaplarında bulunan toplam miktardan daha fazla miktarda kripto varlık barındırmaktayız. Bu durum kullanıcılarımızın yatırımlarının her zaman somut olarak teminat altında olmasını sağlamaktadır. Ayrıca, bağımsız denetçiler tarafından gerçekleştirilen denetlemeler neticesinde olası bir suistimal ihtimalinin ortadan kaldırılmasını sağlıyoruz. Bu hususta, yukarıda belirtilen denetim raporuna web sitemiz üzerinden erişim talebinde bulunabilirsiniz.
- Bitpanda olarak, bütün pazarlara ilişkin kapsamlı düzenleyici bilgi birikimini yenilik ve dijital dönüşümle birleştiren yüksek donanımlı fintech ve kriptopara alanlarında uzman, düzenleme ve hukuk ekiplerine sahibiz.
- Kullanıcılarımız, platformumuz üzerinden herhangi bir kesinti olmaksızın her zaman para ve kripto varlıkları yatırabilir ve çekebilir. Türkiye'nin önde gelen bankaları ile çalışmaktayız ve KYC (Müşteri Kimlik Doğrulama) ve AML (Kara Para Aklamayı Önleme) düzenlemeleri kapsamında şekillendirilmiş ve son teknolojiyle uyumlu banka entegrasyonları sağlamaktayız.
Türkiye'deki kullanıcılarımıza, kripto sektörünün düzenlenmesi hususunda Avrupa operasyonlarımız için geliştirilen küresel standartlarda bir hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz.
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