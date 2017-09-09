L.A. Noire VR destekli olarak geri dönüyor...
Birkaç yıl öncesine damgasını vuran oyunlardan biri daha, sanal gerçeklik desteğiyle yeni nesil konsollara geliyor!
Red Dead Redemption 2 yayını bir sonraki bahara ertelenmiş olabilir ancak Rockstar Games'in bu boşluğu doldurmak için bir planı var gibi gözüküyor: 2011 yılının beğenilen dedektif simülasyonu L.A. Noire'in bir HD (ve UHD) "remaster" sürümü bu boşluğu dolduracak. Bu yenilik, beklenen modern konsollar için grafik güncellemesinin çok daha ilerisine geçecek ve sanal gerçeklik için yeni davalar (görevler) oyuna eklenmiş olacak.
Orijinal oyundaki yedi görev VR düşünülerek tekrar hazırlanmış. Haberlere göre "oyuncular gerçek dünya hareketleri ile tutma, inceleme, tekil ipuçlarını manipüle etme veya detektif defterine not alabilecek veya çizim yapabilecekler." Bunun yanı sıra HTC Vive'ın çubukları ile arabaları yönlendirebilecek, kapılarını açabilecek, sürerken ateş edebilecek ve radyo kanallarını değiştirebileceksiniz.
Ayrıca L.A. Noire, Nintendo Switch için de sunulacak. PlayStation 4 ve Xbox One sürümlerinde olduğu gibi bu da hareket kontrolleri, HD akımı, yeni kamera açısı ve dokunmatik ekran kontrollerinin yanı sıra orijinal oyunu ve tüm eklentileri içermekte.
PS4 ve Xbox One sürümleri aynı zamanda daha güçlü olan türevleri için optimize edilmiş durumda. Hem PS4 Pro hem de Xbox One X sürümleri 4K çözünürlüğünü kullanacak ve geliştirilmiş ışıklandırma ve yüksek çözünürlüklü dokular dikkat çekecek.
Konsol sürümleri 14 Kasım tarihinde yayınlanacak ancak Vive için henüz bir tarih açıklanmış değil.
L.A. Noire PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 için ilk olarak 2011 Mayıs tarihinde sunulmuştu ve oldukça büyük övgüler ile karşılaşmıştı. Orijinal geliştirici Team Bondi, yüz ifadelerini aktörleri ile gerçek zamanlı bir şekilde yakalayan yeni sistemin öncüsü olmuştu. Dedektif Cole Phelps rolü ile suç mekanlarını incelemeniz, görgü tanıklarını sorguya çekmeniz ve yüz ifadelerini ipucu olarak kullanarak yalanlar ile gerçekleri birbirlerinden ayırmanız gerekiyordu. Stüdyo 2012 yılında ikinci bir oyun üzerinde çalıştığını duyurmuştu ancak geçtiğimiz yaz, uzun bir sessizlik döneminin ardından oyun iptal edilmişti...
Levent Öztürk
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