La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım fragmanı yayınlandı: 6. bölüm geliyor!

La Casa De Papel 5. sezon 2 kısım ile ilgili Netflix resmi fragman paylaştı. La Casa De Papel 5. sezon 5 bölümden oluşmuştu. 6. bölüm ve sonrası 2. kısımda yayınlanacak.
La Casa De Papel 5. Sezon 6. Bölüm Ne Zaman?
La Casa De Papel 5. sezon 2. cilt, 3 Aralık 2021 tarihinde Netflix ekranlarında izleyici ile buluşacak. 2. ciltte 6. bölüm ve sonrası yer alacak (Toplam 5 bölüm).
La Casa De Papel 5. Sezon 6. Bölüm Fragman (2. Cilt)
Yayınlanan fragmanda Profesör'ün İspanya Merkez Bankası'nın önüne geldiği görülüyor. Tokyo'nun ölümü ise herkesi yıkmış durumda...
5. Sezon 2. Ciltte Neler Olacak?
Tokyo'nun (Úrsula Corberó) ölümünün ardından düşman, İspanya Merkez Bankası'nın içindeki ekip için her zamankinden daha tehlikelidir. Şimdiye kadarki en büyük meydan okumayla karşı karşıya kalan ekip, altını kimse fark etmeden çıkarmak için cesur bir plan üzerine çalışırken; Profesör, hayatının en büyük hatasını yapar.
La Casa De Papel Oyuncu Kadrosu
- Álvaro Morte,
- Itziar Ituño,
- Pedro Alonso,
- Miguel Herrán,
- Jaime Lorente,
- Esther Acebo,
- Enrique Arce,
- Darko Peric,
- Hovik Keuchkerian,
- Luka Peros,
- Belén Cuesta,
- Rodrigo de la Serna
- Najwa Nimri
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