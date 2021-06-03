La Casa De Papel 5. kısımdan ilk kareler paylaşıldı!

La Casa De Papel 5. kısımdan ilk görüntüler paylaşıldı. Daha önceki yazımızda sevilen dizi La Casa De Papel 5. sezon tarihleri ile ilgili detayları paylaşmıştık. Detaylara "La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Tarih belli oldu!" yazımızdan ulaşabilirsiniz.
La Casa De Papel Konusu Nedir?
Ekip 100 saatten uzun süredir İspanya Merkez Bankası'nda kapalıdır. Lizbon'u kurtarmayı başarmış olsalar da aralarından birini kaybetmelerinin ardından onları karanlık zamanlar bekler. Sierra tarafından esir alınan Profesör'ün ilk defa bir kaçış planı yoktur. Tam artık başka sorun çıkamazmış gibi göründüğü sırada, şimdiye dek karşılaştıklarından çok daha güçlü bir düşman olay yerine gelir. Artık karşılarında ordu vardır. Tarihin bu en büyük soygunu sona yaklaşırken, banka hırsızlığı olarak başlayan olaylar savaşa dönüşecektir.
La Casa De Papel Final Sezonundan İlk Kareler
Final sezonundan paylaşılan ilk kareler, İspanya Merkez Bankası'nın hem içindeki hem de dışındaki kaosu gözler önüne seriyor. Sierra'nın saklanma yerini bulmasıyla hazırlıksız yakalanan Profesör, bankanın içinde güvende olan Lizbon... Savaş başlar. Daha fazla silah ve bir planı olmamasının çaresizliğiyle yüzleşen Çete, hayatta kalmak için bütün her şeyini ortaya koymak zorundadır.
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