La Casa De Papel 5. kısımdan ilk kareler paylaşıldı!

La casa de papel 5. Kısım, her biri beşer bölümden oluşan iki parça şeklinde izleyici ile buluşacak. 1. Cilt, 3 Eylül'de; 2. Cilt ise 3 Aralık 2021'de yayınlanacak. 5. kısımdan ilk kareler paylaşıldı