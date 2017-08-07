Lenovo, Vibe Pure Arayüzünü Artık Kullanmayacak!

Lenovo, gelecek telefonlarında kullanacağı Android işletim sistemleri için son derece radikal bir karara imza attı!

Lenovo, Vibe Pure Arayüzünü Artık Kullanmayacak

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