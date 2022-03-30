Lionel Messi, Socios ile 20 Milyon Dolarlık Token Anlaşmasına İmza Attı

Reuters'in bir haberine göre Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, fan token sitesinin küresel marka elçisi olmak için Socios ile 20 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Paris-Saint Germain futbol kulübünde oynayan ve Arjantin milli takımının kaptanlığını yapan Messi, önümüzdeki üç yıl boyunca siteyi destekleyecek.
Konuya yakın bir kaynak tarafından Reuters'a söylenilene göre bu anlaşma, kripto para birimlerini içermiyor. Messi geçtiğimiz Ağustos ayında Barselona'dan Paris-Saint Germain kulübüne transfer olduğunda, ESPN, imza ücretinin bir parçası olarak Socios'tan çok sayıda taraftar token aldığını söylemişti.
Taraftar token'ları, çoğunlukla farklı spor takımlarını temsil eden ve taraftarların takımlarının toplulukları içinde kadro numaraları ve kutlama şarkıları gibi küçük kararlarda etki sahibi olmalarını sağlayan bir tür kripto varlık. Socios, futbol, Amerikan futbolu, hokey, basketbol ve daha pek çok farklı sporların takımları için taraftar token'larına ev sahipliği yapıyor.
Messi yaptığı açıklamada, "Taraftarlar destekleri ile tanınmayı hak ediyor" dedi ve devam etti: "Socios.com'un dünyanın her yerindeki hayranlar için daha bağlantılı ve ödüllendirici bir gelecek yaratma misyonuna katılmaktan gurur duyuyorum."
Odell Beckham Jr. ve Aaron Rodgers gibi bazı Amerikan futbolu oyuncularının ücretlerinin tamamını veya bir kısmını kripto olarak almasıyla beraber artık daha fazla sporcu ve spor takımı kripto alanına adım atıyor.
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