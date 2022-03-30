Lionel Messi, Socios ile 20 Milyon Dolarlık Token Anlaşmasına İmza Attı

Messi, Socios'un "marka elçisi" olmak için bir 20 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza attı. Bu anlaşmaya göre Messi, 3 yıl boyunca siteye destek verecek.

  • Levent Öztürk
Messi'den 20 Milyon Dolarlık Token Anlaşması

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