Lionel Messi, Socios ile 20 Milyon Dolarlık Token Anlaşmasına İmza Attı

Messi, Socios'un "marka elçisi" olmak için bir 20 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza attı. Bu anlaşmaya göre Messi, 3 yıl boyunca siteye destek verecek.